Extremadura se queda sin cambio

IRENE RODRÍGUEZ Miércoles, 3 de agosto 2022 | Actualizado 15/09/2022 11:14h. Comenta Compartir

Durante el verano del 77, Cáceres y Badajoz estaban inmersos en una grave crisis: había escasez de monedas. En agosto, la situación se agravó tanto que se hizo evidente en el día a día. Principalmente la población estaba preocupada porque faltaban las más pequeñas y necesarias: las de 1, 5 y 25 pesetas.

Esta carencia tenía su origen en el aumento de coleccionistas de monedas, la gran cantidad de máquinas tragaperras que existían en aquel entonces, además de su poca regulación, el movimiento turístico y sobre todo la huelga que realizó el personal de la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El director de la sucursal de Badajoz del Banco de España aseguró que durante dos meses no recibirían nuevas piezas debido a que los trabajadores estaban de vacaciones.

La edición del diario HOY del 19 de agosto de 1997 comenzaba con una reflexión acerca de si deberían publicar o no esta información. Ya que cíclicamente siempre pasa lo mismo: «En cuanto se dice que va a subir el tabaco todo el mundo se carga de paquetes, al igual que ocurre cuando va a subir el azúcar o el aceite».

«Si vienen a España 15 millones de turistas y cada uno se lleva dos o tres monedas, pues nos quedamos sin dinero»

Para profundizar en la información se realizó una entrevista a Luis Merino García, por aquel entonces director del Banco de España. En este diálogo se le pregunta por las posibles razones de la escasez, a lo que Luis respondió: «Por un lado lo que le digo de los turistas. Por otro, el aumento de las máquinas automáticas, que todas funcionan con moneda fraccionaría, y el mayor uso de cabinas telefónicas, que funcionan con monedas de 5 y 25. Ha aumentado también mucho el número de coleccionistas, y a todo esto se une la huelga que paralizó toda la actividad en la Casa de la Moneda durante 15 días. Además, la Casa de la Moneda tiene vacaciones en agosto, por lo que la situación se ha hecho más grave».

También le preguntaron acerca de posibles culpables de la situación, a lo que contestó: «No, por supuesto que no. Se estará acaparando moneda porque esto es normal. Mire, de Comercio me llaman pidiendo monedas y yo no puedo hacer nada, porque no las tenemos. Lo que sí tenemos, y se podrá poner en circulación, son monedas de 50 céntimos, pero nadie las quiere». Además para mostrar las alternativas a esta escasez de monedas explica una anécdota personal que le sucedió al director. «Yo voy a Portugal a por pasta de dientes y un tubo vale 18 escudos. Ayer estuve allí y para pagar entregué dos monedas de 10 escudos. No tenían escudos sueltos para darme la vuelta y me dieron en su lugar dos aspirinas...».

Este problema, según explicaba Luis Merino, no era exclusivo de región, sino que también estaba generalizado en el resto de España. Su origen era principalmente la Costa Brava, donde había una gran avalancha de turistas. «Parece que en la Costa Brava es donde el problema es más agobiante. Si vienen a España 15 miIlones de turistas y cada uno se lleva dos o tres monedas, pues nos quedamos sin dinero».

Por otra parte, Cáceres también sufrió esta crisis que afectó principalmente al comercio local. Las monedas más complicadas de encontrar eran las de 50, 25, 5 y 1 peseta. Los bancos apenas tenían monedas, y para hacerse con ellas era necesario tener gran influencia y conseguir algo de cambio. Incluso algunos comerciantes desesperados intentaban conseguir recomendaciones para lograr que se les cambiasen 2.000 o 3.000 pesetas en monedas, que preferiblemente pedían que fueran de distinto valor.

Retiradas

Las monedas con la figura de Franco estaban siendo retiradas y las que llevaban la efigie de Juan Carlos I estaban prácticamente desaparecidas. Además, algunas personas querían hacerse con las denominadas rubias, que eran aquellas monedas de latón que había en la República. Estas piezas estaban devaluadas aunque según decían por ahí su valor material superaba al valor facial.

Otro elemento de valor monetario que escaseaba eran los papeles moneda de color verde y azul, ambas eran las monedas más raras, aunque esto no sucedía por el exceso de uso sino por todo lo contrario.

Fue portada de HOY Excursión en avión El aeropuerto de Badajoz/Talavera siempre ha estado más concurrido en verano. Hace 45 años ya acogía vuelos chárter en agosto, aunque por entonces se llamaban excursiones en avión. A la izquierda el anuncio de una de esas excursiones: 12.500 pesetas por persona por un viaje de cuatro días a la Costa Brava Fue portada de HOY De vuelta a casa En 1977, en Quintana de la Serena los emigrantes volvían para las fiestas, pero el alcalde les ofrecía suelo por si querían retornar definitivamente y montar alguna fábrica en la localidad. Más de 40 años intentando llenar la Extremadura vaciada...

Comenta Reporta un error