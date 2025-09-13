HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Extremadura se promociona como destino para cicloturistas en Zaragoza

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

La consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura participa en la primera edición de la feria especializada en cicloturismo 'Pedal Spain', que se celebra en Zaragoza este fin de semana.

Durante estos días Extremadura se promociona como un destino «ideal» para los aficionados al cicloturismo a través de un stand propio y la participación en la bolsa de contratación dirigida a profesionales que tiene lugar lo largo de este fin de semana.

En ella está previsto que se mantenga una agenda de reuniones con destacados agentes de viajes especializados en este segmento, tanto nacionales como internacionales.

'Pedal Spain' es la primera feria temática sobre turismo en bicicleta de España, creada por una plataforma del mismo nombre, formada por 12 entidades del tejido asociativo y empresarial de este sector en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo. Su principal objetivo es posicionar a España como un destino de primer nivel.

Se trata de un punto de encuentro para fomentar nuevas oportunidades de negocio, mostrar las últimas tendencias y fortalecer la red de profesionales y aficionados.

Oferta extremeña

Extremadura cuenta con una amplia oferta relacionada con esta modalidad, en la que destacan los más de 2.000 kilómetros de senderos y pistas, los cuatro Caminos Naturales Vías Verdes (La Plata, Monfragüe, Vegas del Guadiana y La Jayona) que junto con Desfiladero del Ruecas en Cañamero ostentan el distintivo de calidad 'Senderos Azul'.

