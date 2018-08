HOY LO CONTÓ EL 3 DE AGOSTO DE 1952 Extremadura es pionera en fútbol bizantino gracias a Badajoz y Mérida Junto a Madrid, son las otras dos ciudades en las que se puso de moda la práctica de esta particulardisciplina deportiva en 1952 FERNANDO GASTÓN Viernes, 3 agosto 2018, 08:32

La región también fue pionera en su día en deporte, en fútbol, en juegos varios... o como se quiera considerar al fútbol bizantino. Al igual que basándose en el fútbol tradicional surgió el futbolín, el fútbol bizantino es un juego que recuerda al deporte del balompié. Esta curiosa modalidad de entretenimiento se hizo popular en nuestro país a través de tres ciudades: Madrid, Badajoz y Mérida, lo que hizo que Extremadura fuera primordial a la hora de lograr su expansión y desarrollo. De hecho, la idea le surgió a su inventor, Julián Pemartín, presenciando en Mérida un partido de niños. Fue él quien contó todos los detalles de su obra a este diario.

Seguramente la oportunidad de presenciar un partido de fútbol en Mérida le llegó a su creador por mera casualidad, puesto que era natural de Jerez de la Frontera. Cuentan que era un hombre suave pero irónico, un gran conversador y que contaba con un prestigio muy merecido. El inventor jerezano tenía clara su respuesta al ser preguntado si le gustaba el fútbol. «Mucho, mucho, de siempre. Y hasta he jugado. Pero, esto claro, cuando más joven, y siempre en plan aficionado», declaraba.

El inventor, rebosante de ilusión, pensaba que su juego se acabaría expandiendo

Le gustaba además asistir al fútbol en la capital de España, donde residía. «Voy con alguna frecuencia, cuando me lo permiten mis ocupaciones», afirmaba. A pesar de que puede ser la gran pregunta que surge en estos momentos, Pemartín no aclaró si vibraba cada fin de semana con el Real Madrid o el Atlético. En la entrevista se le cuestionaba por si acudía a Chamartín o al Metropolitano, pero como buen comunicador –siempre ha habido gente a la que se le ha dado comunicar mejor que a otra– logró echar balones fuera y cambió de tema radicalmente. Volviendo al invento en cuestión, el creador reconocía que aún le quedaba mucho por perfeccionar. «Quizás otro año más me falta. Durante este tiempo he ido adaptando detalles y consultando a personas que podían darme un consejo aprovechable. Así se dio el caso que Ramón Melcón –un exfutbolista de la época–, en la primera exhibición del juego que hice en Madrid, me dio algunas sugerencias que inmediatamente llevé a la práctica», confesaba.

El creador, con la lógica ilusión que comparte un inventor, pensaba que su juego se iba a expandir por toda España. «Teniendo en cuenta el poco tiempo que hace que lo lancé, aproximadamente un mes, no está todavía muy difundido en nuestro país. Actualmente solo se ha jugado en Madrid y Badajoz. Espero, no obstante, que poco a poco vaya extendiéndose. Creo que triunfará, ya veremos. Yo creo que el juego es interesante y entretiene, que es lo principal». Hoy en día, hay muchos bares –principalmente dedicados para la gente adulta– que siguen teniendo un futbolín para matar el tiempo entre copa y copa. Pues bien, en el año 52, se llegaba a pensar que el fútbol bizantino podría desbancarlo. «Son dos juegos completamente distintos, aunque ambos se basen el fútbol. En éste se emplea la cabeza –era un juego de mesa– y en el otro los brazos». Esta respuesta al menos sirve para entender un poco cómo se practicaba el bizantino.

Se le ocurrió la idea al ver a unos niños que no conocía jugando al fútbol en la capital extremeña

En cuanto a la manera de jugar, tenía cierto parecido al baloncesto o incluso el waterpolo. «Consiste en que transcurra el tiempo marcado sin llegar a terminar la jugada».

Preguntado por el porqué del particular nombre que le puso, tira de aficiones. «Yo soy un admirador del imperio bizantino y he relacionado ambas palabras, mitad por capricho, mitad por alguna otra razón. En Grecia, se jugaba al 'Episkyros', antecedente directo del fútbol, y el 'Hapstum', que es antecedente del rugby». La explicación de algunas cosas no es muy allá, pero tiene su lógica. El precio del juego era de cien pesetas, que para la época daba un 'patatús' solamente leerlo. Por supuesto, nunca más se supo nada del fútbol bizantino.

Préstamo mentiroso

Otra noticia importante de ese día fue la creación del mito –o así se vendía desde la dictadura franquista al menos– en EE UU de que España le pedía «miles de millones» de dólares al país yanqui a cambio de cederle las bases militares de nuestro país, en las que finalmente se establecieron los americanos.

Cuenta la noticia también que la opinión pública estadounidense había sido encuestada sobre el asunto y el resultado fue de apoyo hacia el gobierno de Franco. Esto, cuanto menos, llama la atención. Y fue portada del periódico.