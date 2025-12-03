Extremadura perdió el pasado año 1.336 habitantes, pese al crecimiento del 7% de extranjeros

La población en Extremadura ha descendido en 1.336 personas durante el año 2024, lo que supone un 0,13 por ciento, hasta situarse en ... los 1.053.345 habitantes a fecha 1 de enero de 2025.

Este descenso de la población se ha producido a pesar del incremento en 3.328 habitantes extranjeros en la región extremeña durante 2024, lo que supone un 7,15 por ciento más, hasta alcanzar las 46.556 personas de fuera del país, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la población de nacionalidad española, que supone el 95,6 por ciento de los residentes en Extremadura, se ha reducido un 0,5 por ciento, lo que supone 4.664 personas menos, y hasta situarse en los 1.006.789 habitantes de nacionalidad española.

De acuerdo a estos datos, los mayores aumentos de extranjeros durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (con 802 más), Marruecos (con 528 más), Venezuela (467) y Perú (466).

Además, cabe destacar que 128 municipios incrementan su población, encabezadas por Mérida, que crece en 425 habitantes; Almendralejo (con 307 más); Navalmoral de la Mata (254) y Don Benito (238), mientras que otros 251 municipios que pierden población, entre los que destacan Badajoz, con 276 residentes menos, y Coria, que pierde 121 habitantes.

En el conjunto del país, la población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024 y se situó en nuevo máximo de 49.128.297 a 1 de enero de 2025--- Este incremento se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta la cifra récord de 6.911.971. El número de personas de nacionalidad española se incremento en un 0,2%, según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE)

En cuanto a la estructura de la población, el peso relativo de los mayores de 64 años fue del 20,7%. Esto se tradujo en que la tasa de dependencia -que es la relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años- se situó en 0,32.

Respecto a la edad media, ésta se sitúa en 44,6 años, datos que confirma la tendencia al envejecimiento iniciada, al menos, en las últimas seis décadas. En 1975, la edad media de la polación era de 33 años; en 1985 de 35 años; en 1995 de 38; en 2005 de 40,3 y en 2015 de 42,5.

En cuanto a la población extranjera, los más numerosos son los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270). Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos de población durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306). Por su parte, los mayores descensos se registraron entre los de Rumanía (-11.193), Ucrania (-7.907) y Reino Unido (-5.940).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los ciudadanos de Perú (18,6%), Colombia (17,0%) y Venezuela (16,2%). Por su parte, Ucrania (-3,8%), Bulgaria (-2,9%) y Reino Unido (-2,2%) presentaron los mayores descensos.

El 42,8% de la población residía a 1 de enero de 2025 en el mismo municipio en el que nació y el 21,6% en otro municipio de la misma provincia. Por su parte, el porcentaje de personas nacidas en el extranjero alcanzó el 19,3% (en la misma fecha de 2024 era del 18,2%).

Entre los nacidos en el extranjero, el 12,3% (más de un millón de habitantes) lo hizo en Marruecos, el 10,3% en Colombia y el 7,3% en Venezuela.

Por comunidades autónomas, durante el año 2024 la población aumentó en todas, excepto en Extremadura. Los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunitat Valenciana (105.897 más) y Comunidad de Madrid (104.618 más).

En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en Comunitat Valenciana (2,0%) Comunidad de Madrid e Illes Balears (1,5% en ambas).

Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas, excepto en seis. Las que más crecieron fueron Castellón, Alicantey Guadalajara (un 2,0% las tres). Y los mayores descensos se dieron en Zamora (-0,4%), Córdoba y Jaén (-0,1% en ambas).

En cuanto a municipios, el 40,9% de la población residía el 1 de enero de 2025 en términos municipales mayores de 100.000 habitantes y el 27,0% en los de 10.001 a 50.000 habitantes. Por su parte, el 16,6% lo hacía en municipios entre 1.001 y 10.000 habitantes, y el 2,9% en los de 1.000 o menos.

En 4.386 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9% del total) la población aumentó o se mantuvo durante 2024.

Respecto a las principales ciudades, los mayores incrementos de población en términos relativos se produjeron en Torrevieja (4,9%), Gandia (3,6%) y Benidorm (3,5%). Y los mayores descensos se dieron en Cádiz (-1,0%), Fuengirola (-0,9%) y Talavera de la Reina (-0,9%).

En cuanto al estado civil, A 1 de enero de 2024 el 34,9% de la población de España era soltera, el 45,8% casada, el 7,8% divorciada o separada, y el 7,0% era viuda.

Por sexo, se nota una gran diferencia entre la población viuda, donde el 83,0% correspondió a mujeres, diferencia que se aprecia en todos los grupos de edad.

En las edades entre 16 y 34 años, el estado civil más frecuente fue soltero (80,4%), mientras que a partir de los 35 años era casado. En la franja de edad 55 a 74 años, las personas casadas representaron el 65,6%.