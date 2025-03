Extremadura pedirá al Gobierno que facilite la contratación de mano de obra extranjera

La Junta de Extremadura se ofrece para trasladar al Gobierno central la petición de las organizaciones agrarias en la región relativa a facilitar la contratación ... de trabajadores extranjeros para periodos cortos de recolecciones en el campo ante la escasez de mano de obra existente en el sector.

De este modo lo ha señalado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, Guillermo Santamaría, en declaraciones a los medios antes de reunirse este jueves en Mérida con representantes de organizaciones agrarias para abordar tal solicitud, aunque ha insistido en que la Administración regional no tiene competencias al respecto.

«Nosotros nos hemos ofrecido a colaborar en todo lo que podamos. Vamos a escuchar sus demandas y vamos a intentar trasladarlas al Gobierno central para solucionar las demandas y que tengan los trabajadores que necesitan en las mejores condiciones posibles», ha dicho.

Tras la petición realizada a finales del pasado agosto por parte de La Unión Extremadura a la Junta para que les ayudasen en su intención de facilitar la llegada de trabajadores extranjeros para trabajar en el campo en recolecciones, el consejero ha defendido que hay que «hablar con todas las organizaciones», que «tienen la potestad de solicitar la venida de trabajadores extranjeros» pero «es el Gobierno central el que tiene las competencias para hacerlo», aunque son «gestiones complicadas».

«Sabemos que quieren traer trabajadores. Entendemos que querrán trabajadores cualificados para lo que necesitan, y trasladaremos al Gobierno central porque nosotros no tenemos competencias en principio para esto», ha añadido. «Nosotros a priori no tenemos estas competencias pero vamos a escucharles como no puede ser de otra manera y a ver qué necesitan», ha incidido.

Asimismo, sobre cómo se explicaría que con el número de parados en el sector agrario que registra Extremadura las organizaciones agrarias sigan solicitando mano de obra, el consejero ha indicado que éstas les trasladan a la Junta que «no encuentran trabajadores en el campo, aunque haya parados en el sector».

«Es la realidad a la que se enfrentan las organizaciones agrarias y al final su realidad es que aunque haya gente parada en el sector no encuentran mano de obra para trabajar y necesitan que vengan del extranjero. No quiero interpretar nada, simplemente son hechos, hay parados pero hay demanda de empleo», ha indicado.

Cabe apuntar que en la reunión de este jueves en Mérida, además de Guillermo Santamaría, ha estado también presente la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, junto a representantes de APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE, La Unión, y Asaja Extremadura.