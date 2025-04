Extremadura, paraíso 'hippie'

Cuando los rockeros enrollados y los cantantes comprometidos vienen a dar conciertos a Extremadura, nos halagan mencionando nuestra belleza natural, nuestro aire puro y nuestro ... medio ambinte incontaminado y al acabar el concierto, se despiden al grito de: «¡No cambiéis, seguid así, conservando vuestra naturaleza y vuestra calidad de vida!». Y chachi, todos aplaudimos encantados porque es guay vivir en un paraíso natural. Pero si piensas un poco las cosas, te das cuenta de que los rockeros enrollados y los cantantes comprometidos, al acabar el concierto, guardan sus instrumentos, se montan en su furgoneta y se marchan a Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, donde tienen su base de operaciones, a pesar de que allí no hay belleza natural, aire puro ni medio ambiente incontaminado.

¡Coñe, si tanto te gusta nuestro paraíso, vente aquí a vivir! Pero no, Extremadura es para los fines de semana, para desconectar, hacer rutitas, ver pajaritos y cazar, que esa es otra. Y después, a las grandes ciudades, a sufrir estrés y contaminación, que serán muy malos, pero todo el mundo los busca porque es ahí, en esos lugares tensos e intensos, donde se cuece todo, se mueve todo y se muerde la pasta.

Hace ahora 20 años, se reunieron en Cáceres los cancilleres de la Unión Europea. Ahí entendí por primera vez cuál era el papel que el imaginario colectivo popular destinaba a Extremadura. Yo había vuelto de Galicia hacía un año y, con la euforia del regreso a casa, aún no había pillado la dura realidad de nuestro destino. El caso es que, al acabar las reuniones, salí de una de las salas del Complejo Cultural San Francisco rodeado por un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, que comentaban sus escapadas a Extremadura definiéndolas como «un fin de semana 'hippie'».

Supe en ese momento que la belleza de mi tierra era una postal y que iba a ser difícil alterar la imagen de la fotografía: nuestro futuro era ser reserva natural y parque temático paradisiaco de las élites estresadas y las clases medias agobiadas.

Y en esas estamos. Sobre cualquier proyecto que se presente en Extremadura y vaya en contra del planteamiento fin de semana 'hippie', penderá la amenaza del no cambiéis formulada por bienintencionados visitantes que luego narrarán sus andanzas por sierras y dehesas durante sus 'party' y sus 'coffee break' en Madrid. ¡Ay Madrid! Qué descorazonador resulta asistir a una reunión en la capital de España y que tus compañeros, todos tus compañeros, salgan disparados en busca del AVE y el avión a las siete de la tarde mientras tú te diriges al hotel porque el tren que te trae de vuelta a la reserva natural no sale hasta el día siguiente. Es la soledad madrileña del habitante del paraíso 'hippie', tan humillante, tan deprimente, tan desesperante. No cambiéis, no cambiéis...

En el asunto de Valdecañas y en la amenaza que pende sobre el parque temático de la Siberia y sobre el complejo budista cacereño hay además un peligro añadido: el odio al ecologista. El ecologismo es un activismo imprescindible y si no fuera por ellos, qué sería del planeta. Los ecologistas no son el problema, sino una solución. El problema es haber establecido unas leyes protectoras que nos condenan no al fin de semana, sino a la eternidad 'hippie'.

Esto va más allá de unos ricachones en Valdecañas, unos urbanitas que han encontrado su razón de vivir en la ecología y unos pueblos que se quedan sin empleo. Esto va del futuro de una región que está harta de ser bonita, de que los demás se aprovechen de su belleza y luego la dejen tirada.