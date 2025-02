Extremadura oferta 732 plazas de acogida de refugiados ucranianos

La «buena voluntad»

Por otra parte, Vergeles ha agradecido la «buena voluntad» de quienes por su cuenta se dirigen a la frontera a intentar ayudar y para llevarse de vuelta a refugiados, aunque «lo importante en este momento es canalizar por las vías oficiales la forma de venida de esa gente».

«Porque yo no sé cuál es el sistema de selección para traerse a la gente, ni siquiera sé si eso son los que más lo necesitan o los que le dicen que se tienen que traer», ha espetado.

Así, ha incidido en que ante una crisis humanitaria de unas dimensiones todavía desconocidas y que están siendo ya de una trascendencia importante, no se puede caer en que «ahora en una suerte de prácticamente de oportunidad a ver quién se monta en el coche y quién tiene necesidad de montarse primero en el coche».

De este modo, ha pedido a la sociedad que reflexione sobre esto y que utilice los medios oficiales porque «las cosas por parte de la administración se está haciendo bien». «Se está yendo lo más rápido que se puede y se está aplicando una directiva que no se aplicaba desde el año 2001 en protección internacional, todo con el objetivo de dar los máximos derechos en el mínimo tiempo posible», ha dicho.

«De no respetarse no nos podemos hacer responsables de lo que ocurre después. Quiere decir, si alguien se trae un grupo de personas y no tenemos conocimiento de que ese grupo de personas está aquí ni sabemos cómo vienen ni tenemos programada su venida eso puede complicar mucho las cosas», ha dicho Vergeles, quien ha pedido «por favor» que no se alimente ni se incentive este tipo de iniciativas «porque las personas quieren ayudar, quieren también sentirse útiles».