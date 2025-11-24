Extremadura se llena este 25-N de manifestaciones y actos contra la violencia machista

Extremadura conmemora este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con manifestaciones y actos por todos los ... puntos de la región. De norte a sur y de este a oeste, esta comunidad alzará su voz para expresar su rechazo a la violencia de género.

En este 2025 un total 38 mujeres han sido asesinadas hasta el momento. Tres de ellas en Extremadura, la mayor cifra de víctimas mortales en la región desde que hay registros. Todas ellas serán recordadas en este 25-n en un acto institucional que se celebrará en la sala Trajano de Mérida a las 12.00 horas, así como en las manifestaciones y concentraciones ciudadanas que tendrán lugar en las principales ciudades.

Badajoz

La Asociación de Mujeres Progresistas ha convocado una manifestación a partir de las 18.00 horas entre la avenida de Colón y el paseo de San Francisco. En ella, las velas, que serán apagadas, y telas negras simbolizarán a las víctimas y la oscuridad que se cierne tras sus muertes. Además, se leerá una manifiesto que correrá a cargo de la periodista Guadalupe Jerez.

La manifestación convocada servirá para romper el silencio y condenar los asesinatos. Antes se relacionarán las mujeres y menores asesinados, víctimas que estarán representadas por una mujer portadora de una vela encendida que será apagada al escuchar cada nombre.

A continuación, dicha portadora será cubierta con una tela negra para simbolizar que desaparecen de la vida y la oscuridad que se cierne sobre sus familias, sobre sus huérfanos y debería cernirse sobre toda la sociedad que pierde una mujer. La lectura de los nombres llevará de fondo la música de la pianista María Rodríguez y la violonchelista Ángeles Sota. El acto será traducido a lengua de signos por una integrante de la Asociación de Personas Sordas de Badajoz.

Además, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Extremadura habilitará un punto violeta, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz y que se establecerá como un espacio de referencia para la difusión de información sobre la violencia de género. También se llevará a cabo un taller de chapas en el recinto del mercadillo de Badajoz. La iniciativa comenzará a las 11.00 horas.

Mérida

En la capital autonómica, la Plaza de España acogerá una concentración a las 19.00 horas y habrá una manifestación desde ese punto hasta el Templo de Diana, donde se leerá un manifiesto. Está organizado por la Plataforma 25-n Mérida.

Además, Comisiones Obreras ha organizado una concentración y un acto sindical a las puertas de su sede, donde llevará a cabo un minuto de silencio en recuerdo a las 38 víctimas y se encenderá una vela por cada una de ellas. Después, se leerá un manifiesto y habrá una actuación a cargo de la asociación 'In Bocca Al Lupo Extremadura'.

También en la capital autonómica, UGT, en su sede y a las 10.00 horas, realizará un acto de memoria a las víctimas con una exposición de zapatos que simbolizará a cada una de las asesinadas, leerá un manifiesto, proyectará el vídeo 'Caminar sola sin miedo' y habrá un minuto de silencio.

Cáceres

La manifestación la organiza la Plataforma de Mujeres por la Igualdad y saldrá a las 18.30 horas de la Plaza de América. Llegará a la Plaza Mayor y cuenta con el lema 'Ni una menos ni un derecho menos'.

Además, el instituto el Brocense organiza una performance en la que participarán de 200 a 300 mujeres. Cada una irá ataviada con ropa negra y llevará un cartel con información de una víctima.

Asimismo, con motivo de los actos organizados por la Diputación de Cáceres, en la explanada de la Casa-Museo Guayasamín, a las 12.00, se interpretarán piezas musicales a cargo de solistas de la banda sinfónica de la institución provincial cacereña. Posteriormente, en el interior de la Casa-Museo, se presentará la exposición de la Fundación Mujeres 'Paredes que Hablan'.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres conmemora a las 12.00 horas en la plataforma de la fachada principal del Ayuntamiento un homenaje a las víctimas. Se leerá un manifiesto y se instalará en las banderas institucionales unas mariposas de PVC -una por cada víctima-. El acto se completará con una coreografía a cargo de las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza 'Sagrario Ruiz Piñero'.

Plasencia

En Plasencia, a las 12.00, el Ayuntamiento acogerá el acto institucional en el salón de plenos. Por la tarde, la Plataforma Feminista ha anunciado que este año no celebrará la tradicional manifestación del 25 de noviembre y la sustituirá por una concentración en la Plaza Mayor a las 19.00.

La organización ha hecho un llamamiento a la implicación vecinal tanto en el montaje como en la elaboración de mensajes y propuestas que formarán parte del acto. Para ello, instalarán un panel abierto al público en el que cualquier persona podrá expresar «qué le ha hecho el machismo», con el objetivo de visibilizar experiencias y generar un espacio colectivo de reflexión.

La Plataforma también invita a acudir vestidas de rojo, un color que simboliza la unión y la lucha por la vida y los derechos de las mujeres. «Salimos juntas, unidas, de rojo, para seguir luchando por nuestras vidas, por nuestros derechos, por la libertad de todas nosotras», señalan los organizadores.

Más actos en más localidades

Pero los actos no se reducen a las grandes ciudades e instituciones, sino que serán en numerosos puntos. Además, la mayoría de los edificios municipales se iluminarán de color morado como símbolo de apoyo, recuerdo y compromiso con las víctimas y supervivientes.

Habrá muchos ejemplos en la provincia de Badajoz. En Don Benito, en lugar de la habitual marcha, se realizará una concentración en la plaza de España, bajo el lema 'Y a ti, ¿no te importa?'. Será a partir de las 19.00 horas y durante el acto se leerá un manifiesto y habrá una actuación musical a cargo del conservatorio 'Hermanos Bravo'.

En Villanueva de la Serena tendrá lugar un acto institucional en la plaza de España a las 12.00 horas, se leerá un manifiesto y alumnado de bachillerato del IES Puerta de la Serena representará 'Prohibido, por favor, puedes cruzar la puerta', dirigida por María González, exalumna del centro y graduada en artes escénicas.

En la Plaza de España de Castuera repartirán lazos morados e instalarán las exposiciones bajo los títulos 'Las Ausentes' y 'Mujeres represaliadas'.

En Almendralejo las actividades arrancarán a las 12.00 horas con un minuto de silencio frente a la puerta principal del Ayuntamiento en memoria de las asesinadas. Posteriormente, y hasta las 13.30, la calle Real acogerá la creación colectiva de una gran pancarta artística conmemorativa sobre el día. Ya por la tarde, a las 18.00, será la marcha del 25-n desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de Espronceda.

La provincia cacereña también se teñirá de morado. Por ejemplo, en Navalmoral de la Mata se celebrará un taller de defensa personal para mujeres impartido por la Policía Local en la casa de la cultura por la mañana. Por la tarde, a las 18.00 horas, se desarrollará en la Fundación Concha una actividad al aire libre que incluirá la lectura del manifiesto institucional, un minuto de silencio, una actuación musical y lectura de poesías en recuerdo de las víctimas y en defensa de la igualdad.

En municipios como Coria y Malpartida de Cáceres se leerán manifiestos y en otros como Serradilla habrá una concentración bajo el lema 'No más sillas vacías'. En la localidad de Aldeanueva del Camino, el pueblo en el que residía María, una de las víctimas mortales de este 2025, habrá una marcha para recordarla.