Extremadura aún no ha llegado al pico de la gripe y los ingresados siguen aumentando

El pico de infecciones respiratorias aún no ha llegado en Extremadura, que se espera para esta semana o para las dos siguientes, según ha detallado en la mañana de este lunes la consejera de Salud, Sara García Espada. En ese sentido, la gripe es la enfermedad que más contagios está registrando en esta comunidad autónoma.

«Hasta la semana pasada, Extremadura registraba una descenso de la incidencia de virus respiratorios, pero nuestros técnicos nos indican que esta semana y las dos siguientes vamos a ir en ascenso. Esperamos el pico, que creemos que aún no ha llegado y estamos preparados para ello», ha asegurado García Espada.

En el caso de que ese pico de virus respiratorios no llegara «sería maravilloso», ha dicho, pero ha insistido en que no creen que vaya a ser así. «De hecho, no creemos que la orden ministerial que obliga a usar mascarillas en los centros sanitarios nos haga no llegar al pico porque la transmisión comunitaria se da en otros muchos sitios que no son los centros de salud y hospitales», ha afirmado.

Por tanto, según ha dicho García Espada, siguen vigilantes y continúan esperando la llegada del pico en Extremadura. La curva epidemiológica arroja datos más positivos y evoluciona a la baja desde finales de diciembre. La tasa de infección respiratoria (que incluye gripe, covid y virus sincitial) ha caído de 722 casos por cien mil habitantes desde la penúltima semana de diciembre -del 18 al 24- a 678 en la última semana de ese mes -entre el 25 y el 31-. La cifra ha seguido bajando y tan solo una semana después, en la primera semana de enero de este año -del 1 al 7- se sitúa en 674, según los datos del Instituto de Salud Carlos III.

El descenso ha sido leve pero representativo, ya que Extremadura se convierte en una de las cinco comunidades que acumulan dos descensos consecutivos en su tasa de positivos por virus respiratorios. En esta lista se encuentran también Andalucía, País Vasco, Cantabria y Canarias.

Ingresados

En cuanto a las personas ingresadas por virus respiratorios, son 667 actualmente, lo que supone un incremento de 17 en apenas cuatro días. «Vamos en ascenso», ha dicho García Espada, que ha hecho un llamamiento a la calma y ha asegurado que los hospitales cuentan con suficientes recursos para acoger a todos los hospitalizados.

Ha añadido que también están reforzando los servicios con la contratación de sanitarios, aunque se ha referido a la dificultada para dar con enfermeros. «Las bolsas de trabajo para enfermeros están agotadas. Todos los enfermeros de la región están contratados. Si antes se contrataba para 20 días, nosotros lo hemos hecho desde principios de diciembre hasta finales de enero en previsión de lo que podía suceder con esta ola de infección respiratoria aguda», ha indicado la consejera de Salud, que ha vuelto a incidir en que «todo está preparado para lo que pueda venir».

Ya se han habilitado más camas tanto en el Hospital San Pedro de Alcántara, con la apertura de la octava planta, como en el de Mérida. En Cáceres, ha resaltado que camas libres , que ojalá no tengan que ser ocupadas, pero que en el caso de se necesite «hay capacidad».