Extremadura se lanza a por los descuentos del Black Friday

Queda menos de un mes para Navidad, Extremadura no tiene hoy colegio y es Black Friday. Los extremeños pasan este último viernes de noviembre en ... los grandes almacenes y centros comerciales, que aplican descuentos de hasta el 50%.

Muchas tiendas comenzaron estas rebajas a inicios de mes o la pasada semana, pero el gigante Inditex continúa respetando al tradición importada de América y solo reduce los precios este día. Zara, Stradivarius, Lefties, Pull&Bear, Massimo Dutti... Las cadenas de Amancio Ortega marcan tendencia y son polo de atracción en el centro comercial El Faro.

Los bajos precios llegan a todos los comercios, como en la joyería Aresso del centro comercial El Faro en Badajoz. Desde esta tienda, Almudena espera hacer muchas ventas de cara a las campañas de Navidad y Reyes. «Los clientes normalmente aprovechan los descuentos de este día y ahorrarse un dinerillo» en piezas de oro y plata. Las grandes cadenas de moda, como Álvaro Moreno, han abierto todas sus cajas. Hasta siete dependientas cobran a la vez para evitar retrasos a los compañeros.

El centro comercial más grande de Extremadura está lleno desde esta mañana. Los dependientes de El Faro indican que llevan días notando el goteo de clientes, sobre todo desde el lunes cuando más tiendas empezaron a anunciar rebajas. Pero sin duda esperan subir las ventanas durante todo este viernes y mañana sábado, dado que muchos trabajadores han ingresado ya la nómina de noviembre.

Según la última encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), casi ocho de cada diez consumidores tienen previsto aprovechar las ofertas de hoy y sitúan su presupuesto medio en 219 euros, por encima de los 201 euros previstos en 2024. Hasta el 78% de los encuestados tienen previsto gastar este viernes.

Risueña estaba Montse esta mañana con una gran bolsa de Primark al hombro en los pasillos de El Faro. Ha viajado a Badajoz desde Mérida bien temprano para sortear las colas y los agobios de la tarde, y a las once y media ya estaba a punto de marcharse. Entre ida y vuelta, y el rato de compras ha gastado su mañana libre, pedida especialmente en el trabajo porque su hijo no tiene colegio. Así que se ha venido con él y le ha comprado bastantes cosas de la serie televisiva 'Stranger Things' en distintas tiendas. Esta madre de familia, que no se planteó un presupuesto cerrado, reconoce con un «bueno, bueno» y una carcajada que se ha gastado más de lo que se esperaba.

Desde Don Benito llegaron Inés y Lola, que salían de echar un ojo a las ofertas de Zara con la Navidad en el pensamiento. «A ver si encontramos rebajas que nos llamen la atención», dado que hasta ese momento no habían echado mano del monedero. Manuel y su hermano pequeño, Ángel, han viajado desde el mismo municipio. «A ver lo que encontramos», decían, para Navidad. «Queremos llevarnos todo lo que podamos para regalos y también para nuestro uso», señalaban. Y, también desde Don Benito procedían Zahara y Claudia, que a las doce aún no habían «picado». «Si algo está barato y bien, nos los llevamos», añadían con decisión. Unas botas cowboy y una colonia están en la lista de deseos.

Víctor y Carlos se trasladaron a Badajoz desde Almendralejo y a las doce de la mañana ya tenían las bolsas llenas. Tenían previsto desde hace tiempo acudir juntos este viernes y se enteraron de que coincidía con las rebajas casi en el último momento. Uno había pagado una sudadera y seguía buscando a ver si encontraba más cosas, mientras que el otro ya había elegido un chándal y un chaquetón. Los dos reconocen que «no es por necesidad», sino por gusto. Hasta las siete de la tarde, que no sale el bus de vuelta a su pueblo, tienen tiempo para seguir mirando.

Desde Nogales llegaron Antonio y Álvaro con la idea de estar en el centro comercial todo el tiempo que diera el tiempo y el dinero.