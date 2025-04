Extremadura junta a físicos y filólogos para estudiar el Sol UEx. Expertos en Física de la Tierra y traductores de latín hacen equipo para investigar las manchas solares y de paso demostrar que ciencias y letras no viven de espaldas

No, físicos y filólogos no forman una extraña pareja. No al menos en la Universidad de Extremadura (UEx), donde unos y otros trabajan en equipo –y en armonía, coinciden las dos partes– para explicar algunos de los secretos de la vida en este planeta. Porque lo que ha unido mundos teóricamente tan distantes, ciencias y letras, es nada menos que el Sol.

Todo surge en el SpES (Space and Earth Sciences, Ciencias del Espacio y la Tierra en español), el grupo de investigación de la UEx que coordina José Manuel Vaquero, del área de Física de la Tierra (facultad de Ciencias). «Nosotros –sitúa el catedrático– estudiamos los procesos físicos que ocurren en la Tierra, y uno de los aspectos claves es entender la energía que llega a la Tierra desde el Sol». «Hablamos –continúa– de una estrella no variable, es decir, que emite siempre la misma energía, excepto unos pequeñísimos cambios en esta emisión de energía que ocurren periódicamente, y que se pueden seguir a través de las manchas solares».

Estas últimas «son regiones más oscuras en la parte más baja de la atmósfera solar, que se ven al mirar por un telescopio», contextualiza Vaquero, que echa la vista siglos atrás para explicar que las manchas solares se llaman así porque es como las bautizaron los antiguos astrónomos.

Y en este punto es donde aparecen sus compañeros de la UEx de Latín. Porque esos pioneros de la astronomía, del Sol y sus rarezas, vivieron hace siglos, en una época en la que la lengua predominante era el latín. «Para poder investigar las manchas solares a fondo, estamos intentando reconstruir su evolución a lo largo de los siglos –desgrana el profesor de Física–. Porque en 1610 ya se hablaba de estas manchas».

Una fuente de documentación primordial para Vaquero y su equipo son los estudios publicados hace dos, tres y hasta cuatro siglos. Muchos de ellos están en Internet. Y que estén en Latín no supone un problema. Para eso está Joaquín Villalba, profesor titular de Filología Latina en la UEx y presidente de la sección extremeña de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

Traducción rigurosa de textos

«Vaquero contactó en primera instancia con mi compañero Juan María Gómez, que también colabora en esta tarea pero que entonces no podía porque estaba fuera de España, por lo que le derivó a mí. Y así empezamos una colaboración que sigue hoy y que está siendo muy fructífera, porque ha dado lugar a publicaciones científicas en revistas especializadas y prestigiosas a escala internacional».

Esto último no es un asunto baladí. En el ámbito universitario, la investigación es clave, entre otros motivos porque cuanta más y mejor se haga, más prestigio ganará la facultad, y por extensión la universidad. Y uno de los termómetros que miden cuánto y cómo investiga un centro es la publicación en revistas especializadas que no aceptan todo lo que les llega.

«Lo que hace el grupo de investigación del profesor Vaquero –aclara su colega Villalba– es pasarnos textos que encuentran, y nosotros se los traducimos». Los físicos están en Badajoz, porque en ese campus está su facultad, y los filólogos en Cáceres, por el mismo motivo. A estas alturas, esta distancia física no es un inconveniente. «Nos suelen pasar los textos por correo electrónico, aunque también nos hemos visto presencialmente», amplía el filólogo, que añade que «en ocasiones tenemos que comentar entre nosotros –apunta– palabras o frases concretas, consensuamos criterios, para lograr la mejor traducción».

«El latín ha sido el idioma de la ciencia durante siglos», contextualiza Vaquero, que añade que en esta lengua hay «incluso escritos científicos del siglo XIX». «En la antigüedad, un hombre de ciencias era una especie de Leonardo –apunta Villalba–. Séneca, por ejemplo, que además de tragedias o tratados filosóficos, escribió sobre biología. Y lo hizo en latín, igual que Galileo, Copérnico, Newton, Servet...».

«Si quieres hacer una investigación exhaustiva sobre manchas solares, a la fuerza necesitas un experto en Latín, por eso hacemos este trabajo en equipo, y estamos muy satisfechos», resume el catedrático de Física, que subraya que ciencias y letras no son mundos ajenos entre sí.

«El conocimiento –reflexiona José Manuel Vaquero– es uno, esto está claro, y a veces se divide este conocimiento entre las ciencias y las letras, cuando la realidad es que están más cerca de lo que habitualmente se cree». «Se suele decir –opina Joaquín Villalba– que ciencias y letras van por caminos distintos, y esta colaboración nuestra ejemplifica que no siempre es así. Esta simbiosis que ha habido entre nosotros me llena de orgullo y nos está enriqueciendo mutuamente».

Esta sinergia entre números y palabras la conoce bien Juan Carlos Iglesias, catedrático de Filología Griega y vicerrector de Extensión Universitaria hasta hace unas semanas, cuando cambió el equipo tras las elecciones a rector. Ahora ha vuelto a dar clases en la Universidad de los Mayores, donde cada año se matriculan unos 2.400 mayores de 55 años. Las clases se imparten en Badajoz, Cáceres y Plasencia, y los cursos son de cuatro años, con asignaturas sobre psicología, historia, arte, ciencia... Los alumnos reciben un diploma que acredita sus conocimientos, pero que no tiene el valor de un grado o postgrado universitario (hay formación más allá de los cuatro primeros años).

«El curso pasado hubo una asignatura que fue 'Extremadura investiga en Ciencias', y queremos crear una que sea 'Extremadura investiga en Humanidades'», sitúa Iglesias. «Las humanidades –sigue– tienen un valor intrínseco, es decir, en sí mismas, pero también uno extrínseco, en relación con otras disciplinas, y la colaboración entre físicos y filólogos para investigar sobre las manchas solares es un estupendo ejemplo de esto».

Por esto, José Manuel Vaquero y Joaquín Villalba darán charlas en la Universidad de los Mayores, anticipa Iglesias, que lleva a la más pura actualidad esta cuestión de la simbiosis entre ciencias y letras. «Desde hace tiempo –explica–, se habla del movimiento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés). Surgió en Estados Unidos, y ahora se le ha añadido una inicial más, la A de Arts, o sea, humanidades. Y se añade por la importancia que tienen en disciplinas claves del momento, como la Inteligencia Artificial, que bebe de las bases de datos y de Internet, pero que llega al usuario gracias al lenguaje. La manera de explicarse, de mostrar en la pantalla esos conocimientos extraídos de bases de datos, es lo que acerca la máquina al humano».

«El famoso chat GPT, del que tanto se habla ahora –concluye Iglesias– no existiría si no hubiera lingüistas, y una parte importante de su éxito dependerá del lenguaje, de cómo el conocimiento científico se plasma en un texto».

