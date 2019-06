Extremadura es una isla CARTA DE LA DIRECTORA En medio de las turbulencias políticas que vive España alguna utilidad tendremos que sacarle a ser una especie de isla de la estabilidad Cayetano Polo y Monago felicitan a Fernández Vara / BRÍGIDO MANUELA MARTÍN Badajoz Domingo, 30 junio 2019, 10:09

En todos los discursos que le he escuchado a Guillermo Fernández Vara desde que ganó con mayoría absoluta las elecciones me he fijado en su repetida mención a la estabilidad. Extremadura goza de estabilidad, y esta es una ventaja importante para impulsar su desarrollo económico, viene a decir el presidente. Y es cierto. Solo hace falta mirar alrededor, con comunidades todavía pendientes de complicados pactos para formar gobierno, como Madrid y Navarra, y con el propio gobierno de España en funciones, para caer en la cuenta de que vivimos en el reino de la tranquilidad política. Tenemos por delante cuatro años de mayoría absoluta en la Junta con un presidente poco aventurero al frente, un líder de la oposición, José Antonio Monago, con poca hambre de poder porque está de salida, y unos grupos minoritarios, (Cs y Unidas Podemos) viviendo la crisis de la adolescencia. Ninguno de los dos sabe qué quiere ser de mayor.

No se adivinan, por tanto, grandes sobresaltos en la política extremeña y es probable que naveguemos durante cuatro años por el mar de la tranquilidad política, de esa estabilidad que Fernández Vara pondera como la principal virtud de una región que necesita sin remedio un impulso económico.

El presidente hace bien en resaltar todo lo bueno que tiene Extremadura, pero habría que recordar que la estabilidad política es buena siempre que no se transforme en quietud o modorra. Y hasta es probable que muchos extremeños (incluido Fernández Vara) cambiasen esa estabilidad por la mitad del dinamismo económico que tienen Madrid o Navarra, por más que sus políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno.

Pero tenemos lo que tenemos y lo inteligente es hacer de la necesidad virtud. En medio de las turbulencias políticas que vive España alguna utilidad tendremos que sacarle a ser una especie de isla de la estabilidad. No se trata de abonarse al pesimismo, pero es difícil de creer que la ventaja que nos puede aportar esa estabilidad llegue a compensar los perjuicios, esos sí constatados año tras año, que supone el ser una 'isla' dentro de la península debido a la inexistencia de buenas comunicaciones ferroviarias.

«Sin AVE no se pueden atraer inversiones», afirmaba ayer en estas páginas el catedrático José Luis Gurría, que intervino en unas jornadas sobre transporte y desarrollo. Una opinión compartida hasta la náusea. Decenas de empresarios, economistas, políticos y periodistas llevamos décadas insistiendo en la importancia de acelerar la llegada del tren. Hace unos días, uno de los empresarios más relevantes de Extremadura, Manuel Vázquez, del grupo Conesa, recordaba que a su empresa le cuesta tanto el transporte de una tonelada de tomate desde Badajoz a los puertos portugueses, a 200 kilómetros de distancia, como desde el puerto de Sines a China. Ahí tienen ustedes la mejor definición de lo que significa ser una isla, no rodeada de mar, sino de kilómetros de tierra sin comunicaciones adecuadas para unos tiempos de competencia feroz por las inversiones.

No se ha hablado mucho del tren en las sesiones de investidura. Tal vez sea porque ya damos por sentado que las inversiones están lanzadas y que es solo una cuestión de que pasen los meses para que se vaya completando el tendido de vías e incluso la electrificación. Se han incumplido tantos plazos que ya todas las fechas están gastadas. Pero si para algo debería servir esta legislatura es para acelerar los trabajos del tren. Puede que ser una isla de estabilidad tenga alguna ventaja; ser una isla incomunicada por tren, como sigue siento Extremadura, tiene todos los inconvenientes.