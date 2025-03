Extremadura inicia un curso político más incierto por la minoría parlamentaria del PP

No ha habido cambio de sillones. En el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se sientan hoy las mismas once personas que hace ... un año, cuando María Guardiola se convirtió en la primera mujer en presidir la región. Pero esta imagen podría conllevar a engaño, porque lo cierto es que la realidad política extremeña ha sufrido vaivenes en los últimos 12 meses. Hoy es mucho más incierta que entonces.

La ruptura de Vox, hasta el pasado julio socio de gobierno del PP, por los desencuentros en la política de acogida de menores, define la nueva realidad. Aunque su consejero, Ignacio Higuero, sigue al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural, prefirió a María Guardiola que a Santiago Abascal cuando tuvo que elegir, el tablero parlamentario ya no es el mismo y ahora el PP se encuentra en minoría: 28 diputados frente a 37 de la oposición, con la suma de los cinco de Vox a los 28 del PSOE y los cuatro de Unidas por Extremadura.

Una aritmética que marca el inicio del nuevo curso político en la región, en el que hay expectación por saber hasta qué punto va a hacer sudar Vox al gobierno de Guardiola, habida cuenta de que tampoco tiene mucho margen de acción: la otra posibilidad es alcanzar acuerdos con el PSOE. El PP confía en su exsocio para avanzar en la ejecución de su programa con sosiego, despejar la incertidumbre y, con ella, alejar el fantasma de la moción de censura, o incluso el adelanto electoral, que sobrevuela los mentideros políticos tras la ruptura del bipartito.

Financiación autonómica

En cualquier caso, el nuevo marco obligará a la presidenta de la Junta a un mayor esfuerzo de negociación, mucho más de lo que lo ha tenido que hacer hasta ahora. En un curso, además, marcado por dos asuntos prioritarios: el nuevo modelo de financiación autonómica y los presupuestos regionales de 2025, y sus múltiples aristas.

El pacto alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha incluido la creación de un nuevo modelo de financiación singular para esta comunidad autónoma que ha desatado muchas críticas. También en Extremadura, donde todos los partidos, incluido el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, defienden una negociación multilateral y no individualizada basada en los principios de solidaridad e igualdad entre los territorios. En el seno de la Asamblea se ha conformado una comisión para ello y el secretario general de los socialistas extremeños ha pedido una reunión a María Guardiola para lograr que la región vaya a esa negociación con una voz única, sólida y fuerte.

Sobre el papel parece que sería posible lograrla, porque el objetivo de PP, PSOE, Vox y Unidas es similar: hacer realidad un modelo en el que los extremeños cuenten con las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos del país, residan donde residan. Que Extremadura, una comunidad necesitada de solidaridad interterritorial, alcance un buen acuerdo en el futuro modelo de financiación autonómica es clave para definir el nivel de los servicios públicos de los que podrán disfrutar los extremeños en los próximos años.

Por eso, alcanzar esa voz única por la que Gallardo lleva tiempo abogando, a pesar de las críticas internas que su oposición al concierto catalán promovido por Pedro Sánchez le está granjeando, le podría resultar a Guardiola más fácil que sacar adelante sus segundos presupuestos como presidenta de la Junta.

Presupuestos

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha convocado a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea el próximo 13 de septiembre para comenzar la negociación de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025. Según ha dicho, una vez conocidos los ingresos que recibirá la región, quiere escuchar las «posibles aportaciones» de los grupos para «lograr un acuerdo que beneficie a la región», por lo que Manzano espera que la oposición sea «responsable y colabore por el bien de todos los extremeños».

Pero con la minoría que tiene con sus 28 diputados en la Asamblea, más que proponer aportaciones, los grupos de la oposición están en disposición de plantear exigencias, y el PP en la necesidad de aceptar las de unos o las de otros si no quiere prorrogar las cuentas de 2024.

Miguel Ángel Gallardo es el primero que lo ha transmitido con claridad al Gobierno regional. El PSOE está dispuesto a negociar y respaldar los próximos presupuestos. Pero muy consciente del nuevo tablero parlamentario, el apoyo no le saldrá ni mucho gratis al PP. El líder socialista ha puesto tres requisitos a Guardiola: revertir la política fiscal, «que beneficia a 1.200 privilegiados por los que la región ha dejado de ingresar 70 millones de euros»; cumplir con la gratuidad del comedor escolar; y recuperar la Consejería de Igualdad.

El PP no tiene previsto dar marcha atrás en ninguna de ellas, no especialmente en las rebajas fiscales en las que sabe de antemano que continuará contando, no solo para mantenerlas sino también para profundizar en ellas, con Vox, formación que de momento sigue siendo su socio prioritario, si no ya en el Gobierno regional, sí en la Asamblea. Pero el PP tendrá que esforzarse más para lograr el respaldo de Ángel Pelayo Gordillo y los otros cuatro diputados.

Tierra de Barros

No será posiblemente la puesta en marcha del llamado pin parental en la escuela, que Vox ha vuelto a plantear como primera acción en el nuevo curso político, ni la derogación de la ley de memoria histórica, aunque lo intenten, lo que determine el apoyo de los de Abascal a las cuentas regionales. Pero quizás sí lo sea el compromiso real, con partida presupuestaria de por medio, para sacar adelante el regadío de Tierra de Barros.

Ha sido el asunto que más ha tensionado la relación entre los entonces todavía socios de gobierno. Vox llegó a amagar con tumbar los próximos presupuestos, los que ahora se tienen que negociar, si la Junta no financiaba el regadío. El PP le afeó la advertencia y las formas empleadas. Pero las tornas han cambiado y los de Abascal, ahora sí, están para exigir e imponer porque Guardiola necesita sus cinco votos para sacar adelante cualquier proyecto legislativo.

Educación y sanidad

También los grupos de la oposición, con sus 37 diputados, podrían hacer que el PP se vea en la obligación de restaurar la gratuidad del comedor escolar, respaldada en su día por PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Más difícil será revertir la política de becas educativas, con las ayudas para el inglés y la guardería entre otras, porque cuentan con el respaldo del grupo que en la Asamblea lidera Ángel Pelayo Gordillo, o que haya consenso sobre qué medidas tomar para mejorar la sanidad extremeña, afectada por un déficit de especialistas que trasciende las fronteras regionales, reducir las listas de espera de dependencia, extender los servicios o enfrentar el paro, ahora en suelos históricos, porque las recetas ideológicas difieren mucho. Pero al PP le costará imponer las suyas con 28 diputados.