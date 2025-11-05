HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 5 de noviembre, en Extremadura?
Una podóloga atiende a un paciente. HOY

Extremadura incorpora podólogos a la sanidad pública

Los nuevos profesionales trabajarán en Atención Primaria y estarán centrados en el tratamiento del pie diabético

A. B. Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Extremadura incorporará podólogos al sistema sanitario público. La Consejería de Salud creará la categoría estatutaria de podólogo en determinados ámbitos de la Atención Primaria para ... contribuir a la atención integral en el tratamiento del pie diabético.

