Extremadura incorpora podólogos a la sanidad pública

Extremadura incorporará podólogos al sistema sanitario público. La Consejería de Salud creará la categoría estatutaria de podólogo en determinados ámbitos de la Atención Primaria para ... contribuir a la atención integral en el tratamiento del pie diabético.

Tras la incorporación de las categorías de técnico auxiliar de Farmacia y óptico/optometrista, el SES incluirá ahora la de podólogo para avanzar en «una atención más precisa, resolutiva y adaptada a las necesidades reales», posible porque «cada vez más el sistema cuenta con profesionales sanitarios con una especialización concreta».

Salud ha llevado su propuesta a la sectorial celebrada este miércoles en base a la recomendación del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Pie Diabético, que apuesta por «la constitución de equipos multidisciplinares para la gestión integral de las úlceras diabéticas, dado que un alto porcentaje de las amputaciones podrían evitarse mediante estrategias eficaces de prevención».

En este contexto, dice la consejería, «la incorporación de profesionales de la Podología al SES se configura como una medida clave para garantizar una atención integral en el ámbito de la salud del pie. Esta integración no solo contribuirá a una mayor prevención del desarrollo de complicaciones asociadas a la diabetes y otras patologías podológicas, sino que también redundará en una mejora de la eficiencia asistencial y en una optimización de los recursos del Servicio Extremeño de Salud».

«Nos parece una decisión acertada, que valoramos positivamente y que esperamos que no quede en saco roto», señala Carmen Felipe, por parte de UGT. «Por el momento se va a proceder a la creación de la categoría estatutaria y poco más; se sabe que estarán en Primaria y que la labor de los podólogos se centrará exclusivamente en el tratamiento del pie diabético, pero desconocemos cuántas plazas se crearán».

De hecho, según Carmen Felipe, el SES creará las plazas en dos áreas de salud por ahora, «una grande y otra pequeña para ver cómo funciona y después se extenderá al resto y, a largo plazo quizás, a los hospitales».

CSIF, por su parte, ha pedido a la consejería que, además de la creación de la categoría, «se creen las plazas de podólogo cuanto antes y que se amplíen las prestaciones. Aunque se empiece por el pie diabético en Primaria, creemos necesario que se implemente también en Especializada», defiende Emilia Montero.

Concursos de traslados

Además de la creación de la categoría estatutaria de podólogo y el refuerzo con 14 nuevos profesionales de los equipos de cuidados paliativos de la región, en la sectorial de este miércoles se ha informado de los nuevos concursos de traslados que se convocarán previos a las oposiciones del SES que ya están en marcha con los exámenes que arrancaron el pasado octubre.

Ahora serán convocados los concursos de traslados de las categorías de enfermero de Urgencias en Primaria, fisioterapeuta, grupo técnico de la Función Administrativa, grupo de gestión de la Función Administrativa, ingeniero técnico industrial, técnico de Gestión de Sistemas y Tecnología de la Información, trabajador social, cocinero, grupo administrativo de la Función Administrativa y técnico especialista en Sistemas y Tecnología de la Información.

Tras estos concursos aún resta la convocatoria de los de las últimas 14 categorías del SES. «Entre ellas, auxiliar administrativo y celador, que son muy numerosas, y el SES se ha comprometido a convocarlos antes de las elecciones del 21 de diciembre», afirma Carmen Felipe.