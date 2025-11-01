Extremadura impulsa acciones para la economía plateada

Las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura y Andalucía trabajarán de forma coordinada para mejorar la llamada economía plateada, impulsar políticas y servicios dirigidos ... a este sector de la población para que pueda seguir desarrollándose y que, a la vez, la sociedad se enriquezca de su experiencia.

Así se recoge en el 'Manifiesto por la economía plateada' que consejeros de las tres comunidades autónomas firmaron ayer en Cáceres, en el marco del III Congreso Internacional de Economía Plateada, que se desarrolla en la capital cacereña.

Se trata de un documento promovido por la Fundación Mapfre para impulsar la economía sénior y aprovechar su potencial en las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla y León, territorios históricamente conectados por la Ruta de la Plata, donde la despoblación rural exige nuevas vías de desarrollo y es clave atraer población y mejorar la calidad de vida de los mayores.

El acto contó con la presencia de la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, el consejero de Economía y Hacienda de Castilla-León, Carlos Fernández Carriedo, la consejera de Inclusión Social de Andalucía, Loles López Gabarro, así como el presidente de Mapfre, Antonio Huertas.

Cabe recordar que la conocida como 'economía plateada' reúne las actividades económicas, productos y servicios orientados a responder a las necesidades de las personas mayores de 55 años, que suponen el 34% de la población española, concentra el 60% del gasto nacional y aporta alrededor del 25% del PIB.

La consejera extremeña resaltó la importancia de promover un envejecimiento activo que acerque los servicios de proximidad al hogar para que las personas mayores «puedan permanecer el máximo tiempo en el hogar que ellos consideren».

Transformación

«Así que hoy apostamos por esta economía plateada como una oportunidad de transformar nuestros recursos y nuestra tierra y adaptarlos a esta profesionalidad sénior», dijo García Espada en declaraciones a los medios antes de la firma del manifiesto, en el que se recoge el compromiso de luchar contra el edadismo y fomentar que «los mayores puedan decidir cómo envejecer y dónde envejecer».

En parecidos términos se pronunció la consejera de Inclusión Social de Andalucía, Loles López Gabarro, quien destacó que mejorar la vida de los mayores «es un objetivo común» de las CCAA implicadas en la firma del manifiesto porque «hoy somos lo que somos como sociedad porque nuestros mayores lo han dado todo por nosotros y por tanto tenemos la obligación moral de devolverles un poquito de lo mucho que nos han dado».

López Gabarro señaló que para mejorar la vida de los mayores hay que trabajar de forma coordinada para que darle la posibilidad de seguir desarrollándose porque «una persona con 65 años es una persona que tiene mucho que dar».