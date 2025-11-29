Extremadura ilumina la Navidad

Como cada último viernes de noviembre, la mayoría de las granes localidades extremeñas encendieron su alumbrado navideño, dando paso a má de un mes de celebraciones. Fue el caso de Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo o Trujillo. El primero en hacerlo fue Jerez de los Caballeros, que lo hizo el pasado viernes, mientras que Villanueva de la Serena lo hará hoy sábado. Don Benito y Plasencia esperarán al día 5 de diciembre.

Badajoz

La Navidad brilló puntual en Badajoz. El botón rojo se apretó a las 18.30 horas en medio de una gran afluencia de familias, parejas y grupos de amigos deseosos de conseguir la mejor foto. Muchos contemplaban admirados y sonrientes el manto de luces que abraza la torre de la Catedral. Un grupo de niños, junto al concejal José Antonio Casablanca, accionaron la ornamentación especial compuesta por 1.687.000 puntos de luz colocados en toda la ciudad, 447.000 más que el año pasado. En el corro estaban también otros ediles y el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista.

Antes de este momento mágico, varias decenas de pequeños canturreaban sentados en el suelo los villancicos interpretados por dos sopranos y los músicos de la Banda Municipal.

Cáceres

Entrar a la Plaza Mayor para ver el encendido de las luces de Navidad en Cáceres costaba este viernes lo suyo. Bajo los soportales más de uno se sentía literalmente atrapado. Una verdadera marabunta acudió a contemplar el chispazo inicial de un mes largo (cinco semanas, para ser exactos) de regalos, deseos de felicidad, comilonas y ambiente familiar. Esto durará hasta el 7 de enero. La Plaza se llenó hasta los topes porque cada año hay más tradición de bajar a ver el encendido y porque la pista de hielo (que todavía no se ha puesto en marcha) se come el 40 por ciento de su superficie, tal y como valoraban los agentes de la Policía Local encargados de controlar el acceso hasta el recinto. En un momento dado cortaron el acceso por Gran Vía, que se convirtió en una vía de evacuación.

Un cuento infantil proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento dio la bienvenida a la Navidad cacereña. Contó la historia de Lucía, una niña que se reencuentra con su abuelo gracias a la magia de estos días. Fue el prólogo a la cuenta atrás. Un botón presionado por los niños de altas capacidades de Talentia hizo que se encendiera el Ayuntamiento, las guirnaldas de luces que salen de la pista de hielo y el árbol de 20 metros de altura. En el resto de la ciudad la iluminación tardó aproximadamente en prenderse, pero a eso de las ocho y media de la tarde ya todo brillaba en tonos dorados, que es el color elegido este año para la mayor parte de las vías de la ciudad.

Mérida

En medio de una plaza atiborrada de personas, con ambiente festivo y los primeros sones musicales a ritmo de blues y jazz a cargo de Celia Vergara y la Big Band Ciudad de Mérida, se ha pulsado, metafóricamente hablando, el botón oficial de la celebración navideña. Casi imposible caminar por la calle Santa Eulalia o Félix Valverde Lillo, grandes accesos para acudir a la plaza de España y no parar de hacer selfies del alumbrado extraordinario.

Algo más de un millón de puntos led instalados en 52 zonas de la capital de Extremadura. Una decoración navideña que estará en funcionamiento hasta el 7 de enero. El equipo de Gobierno de Antonio Rodríguez Osuna sacó a licitación este servicio con un presupuesto de 250.000 euros para este año. Son 50.000 euros más que el presupuesto destinado al alumbrado navideño del año pasado.