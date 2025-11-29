HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
Extremadura ilumina la Navidad

Extremadura ilumina la Navidad

Badajoz, Cáceres, Mérida o Almendralejo dan el pistolezado de salida a las fiestas conel encendido de sus alumbrados

Ángela Murillo
Cristina Núñez
Celestino J. Vinagre

Ángela Murillo, Cristina Núñez y Celestino J. Vinagre

Cáceres

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:44

Comenta

Como cada último viernes de noviembre, la mayoría de las granes localidades extremeñas encendieron su alumbrado navideño, dando paso a má de un mes de celebraciones. Fue el caso de Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo o Trujillo. El primero en hacerlo fue Jerez de los Caballeros, que lo hizo el pasado viernes, mientras que Villanueva de la Serena lo hará hoy sábado. Don Benito y Plasencia esperarán al día 5 de diciembre.

Badajoz

La Navidad brilló puntual en Badajoz. El botón rojo se apretó a las 18.30 horas en medio de una gran afluencia de familias, parejas y grupos de amigos deseosos de conseguir la mejor foto. Muchos contemplaban admirados y sonrientes el manto de luces que abraza la torre de la Catedral. Un grupo de niños, junto al concejal José Antonio Casablanca, accionaron la ornamentación especial compuesta por 1.687.000 puntos de luz colocados en toda la ciudad, 447.000 más que el año pasado. En el corro estaban también otros ediles y el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista.

Antes de este momento mágico, varias decenas de pequeños canturreaban sentados en el suelo los villancicos interpretados por dos sopranos y los músicos de la Banda Municipal.

Noticias relacionadas

El manto de luces que abraza la Catedral reina en la Navidad de Badajoz

El manto de luces que abraza la Catedral reina en la Navidad de Badajoz

Una abarrotada Plaza Mayor de Cáceres se entrega al encendido de la Navidad

Una abarrotada Plaza Mayor de Cáceres se entrega al encendido de la Navidad

Mérida alumbra la Navidad a ritmo de blues

Mérida alumbra la Navidad a ritmo de blues

Cáceres

Entrar a la Plaza Mayor para ver el encendido de las luces de Navidad en Cáceres costaba este viernes lo suyo. Bajo los soportales más de uno se sentía literalmente atrapado. Una verdadera marabunta acudió a contemplar el chispazo inicial de un mes largo (cinco semanas, para ser exactos) de regalos, deseos de felicidad, comilonas y ambiente familiar. Esto durará hasta el 7 de enero. La Plaza se llenó hasta los topes porque cada año hay más tradición de bajar a ver el encendido y porque la pista de hielo (que todavía no se ha puesto en marcha) se come el 40 por ciento de su superficie, tal y como valoraban los agentes de la Policía Local encargados de controlar el acceso hasta el recinto. En un momento dado cortaron el acceso por Gran Vía, que se convirtió en una vía de evacuación.

Un cuento infantil proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento dio la bienvenida a la Navidad cacereña. Contó la historia de Lucía, una niña que se reencuentra con su abuelo gracias a la magia de estos días. Fue el prólogo a la cuenta atrás. Un botón presionado por los niños de altas capacidades de Talentia hizo que se encendiera el Ayuntamiento, las guirnaldas de luces que salen de la pista de hielo y el árbol de 20 metros de altura. En el resto de la ciudad la iluminación tardó aproximadamente en prenderse, pero a eso de las ocho y media de la tarde ya todo brillaba en tonos dorados, que es el color elegido este año para la mayor parte de las vías de la ciudad.

Mérida

En medio de una plaza atiborrada de personas, con ambiente festivo y los primeros sones musicales a ritmo de blues y jazz a cargo de Celia Vergara y la Big Band Ciudad de Mérida, se ha pulsado, metafóricamente hablando, el botón oficial de la celebración navideña. Casi imposible caminar por la calle Santa Eulalia o Félix Valverde Lillo, grandes accesos para acudir a la plaza de España y no parar de hacer selfies del alumbrado extraordinario.

Algo más de un millón de puntos led instalados en 52 zonas de la capital de Extremadura. Una decoración navideña que estará en funcionamiento hasta el 7 de enero. El equipo de Gobierno de Antonio Rodríguez Osuna sacó a licitación este servicio con un presupuesto de 250.000 euros para este año. Son 50.000 euros más que el presupuesto destinado al alumbrado navideño del año pasado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  6. 6

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10

    Vecinos y empresarios del Casco Antiguo de Badajoz piden un plan integral contra el narcotráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremadura ilumina la Navidad