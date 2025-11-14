Este domingo, 16 de noviembre, Día del Flamenco, a las 21 horas, el arte llenará el escenario del Gran Teatro de Cáceres con el musical 'Extremadura gitana', dirigido y producido por Salomé Pavón, con Jerónimo Maya en la dirección musical, Ostalinda y Paquito Suárez 'El Aspirina' ayudando en la producción musical y la mano en los textos y los detalles del cronista, novelista y ensayista experto en flamenco Joaquín Albaicín, marido de Salomé, hijo de la bailaora gitana María Albaicín y del torero Joaquín Bernadó.

Salomé Pavón (Madrid, 1964) y Joaquín Albaicín (Madrid, 1965) viven en Extremadura tras un viaje muy especial. «Íbamos camino de Sevilla. Empezó a llover muy fuerte y decidimos parar en el hotel La Fábrica. Estuvimos allí tres días, nos enseñaron una casa, nos gustó y la alquilamos. Nos atrapó Fuente de Cantos: su gente llana y noble», me contaba Joaquín una tarde en Almendralejo, donde viven ahora por razones familiares.

La biografía de Salomé Pavón Ortega parece una enciclopedia del arte flamenco. Es heredera de los Pavón y los Ortega, las dos grandes dinastías del flamenco, que datan de 1760. Gitana por parte de madre y de padre, el primer cantaor profesional que se conoce en la historia del flamenco era antepasado suyo: 'El Planeta', bisabuelo de Manolo Caracol, que a su vez era abuelo de Salomé. Su padre era pianista y compositor, su tía era La Niña de los Peines, desciende de la dinastía torera de Los Gallos y ahora viene al Gran Teatro para presentar en Cáceres su 'Extremadura gitana'.

La última vez que estuve con ella, acababa de regresar del mejor festival de flamenco del mundo, que no se celebra en Sevilla ni en Jerez, sino en Pamplona, 'Flamenco On Fire', donde había compartido cartel con Pepe Habichuela, Capullo de Jerez, Remedios Amaya o Raimundo Amador. El domingo tendremos la oportunidad de verla en Cáceres con un formidable elenco de artistas: Rosa Escobar, María Pavón, Remedios Suero, Esther Rodríguez Viñuela, Ángela Navarro, Alejandro Vega, Tente Saavedra, Daniel Castro, José María Cachaba, Morito, Josué Suárez, Ana Montaño, Alberto Benítez y Julia Salguero.

Como escribe Joaquín Albaicín: «'Extremadura Gitana' llega a los escenarios con el Gran Teatro de Cáceres como primera parada. Lo hace con Salomé Pavón –sangre de su sangre– a la cabeza y las punzadas de la guitarra para la Historia de Jerónimo Maya, unidos a voces y músicos de algunas de las principales casas flamencas de Extremadura, incluyendo a Ana Montaño, primera voz que en España llevó a los escenarios 'Djelem, djelem', desde 1971 himno internacional del pueblo gitano».

Es un espectáculo gitano dedicado a Extremadura. «Aquí llegamos, un día de hace ahora seiscientos años acompasados por un reloj con ritmo propio. ¡Bendita tierra a la que los ancianos bautizaron en nuestra lengua como Marochandé, Tierra de Pan!», detalla Albaicín. Será un espectáculo de pura pasión porque como me decía Salomé una tarde de otoño en Almendralejo: «En esta vida, si eres fría, no sirves 'pa na', ni para ser flamenca ni para hacer una tortilla de papas.»

'Extremadura gitana' se anuncia como «un majestuoso espectáculo: no solo de una mujer, sino de un pueblo entero bailando en los pies de un teatro, cantando en su pecho, brillando en sus ojos». Salomé se convertirá en símbolo vivo de las culturas flamenca, gitana y extremeña y hará realidad su propia definición de su arte: «El flamenco es como la pintura, la ópera, o el amor, te llega o no te llega. Te enamoras y no sabes por qué».