Extremadura hace frente al paro: hablan sus protagonistas

Extremadura ha cerrado el mes de mayo con 68.635 parados, la cifra más baja en la región desde septiembre de 2001, hace 24 años. Son datos que evidencian la buena época que atraviesa esta comunidad, una situación que se extiende a nivel nacional y en la que también hay luces y sombras.

Lo saben sus protagonistas. Extremeños que acaban de encontrar un empleo cuando estaban a punto de agotar su prestación, como Miguel Jiménez o Juan Andrés Erce, o mujeres como Pilar Sánchez e Isabel Holgado, que superan los 60 años y les resulta muy complicado encontrar un trabajo por su edad.

Otros están a punto de incorporarse al mercado laboral para trabajar de lo que han estudiado, como Mirella Fernández, pero temen toparse con contratos temporales, algo que se da hasta en el sistema público.

Precisamente ese ámbito lo conocen bien mujeres como Almudena Gómez, inscrita a varias bolsas de la Junta. Ahora acaba de ser despedida tras cubrir una interinidad, pero espera no estar mucho tiempo desempleada.

Historias en torno al mercado de trabajo en una región que parece que ha tocado un suelo histórico. Aún así lidera el ranking de la tasa de desempleo por regiones, con un 16,6%.

Juan Andrés Erce Lleva cinco meses desempleado «Empiezo ahora como ordenanza; estoy contento porque estaba casi sin dinero»

Juan Andrés Erce es del Casar de Cáceres y tiene 46 años. Lleva cinco meses sin empleo, pero ha trabajado en numerosos sectores. Entre ellos, la hostelería, uno de los campos que lidera las caídas de paro en los meses de mayo, junto a al turismo y las labores agrícolas que se reactivan.

«He sido camarero y también he trabajado en la construcción, en lo que me salía», comenta este hombre frente a una oficina del Sexpe. Acaba de sellar su demanda de empleo.

Es oficial de primera solador y, precisamente, la construcción es otro de los sectores en los que más ha caído el paro en el último año en España, solo por detrás de los servicios.

Actualmente, Juan Andrés está desempleado, pero por poco tiempo. De hecho, en la misma mañana ha aprovechado para pasar el reconocimiento médico con el objetivo de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo.

«Empiezo ya mismo como ordenanza controlando los accesos en un pabellón polideportivo del Casar de Cáceres», detalla Juan Andés. «Estoy muy contento porque en un principio sería hasta el 31 de enero. Son unos meses que me van a venir muy bien porque ya me estaba quedando casi sin dinero. Estaba en las últimas», reconoce con una sonrisa y la ilusión del inicio de una nueva etapa.

«Parece que el empleo está mejorando. Me llegan bastantes ofertas, pero mi disponibilidad ahora es poca porque tengo el coche averiado y a muchos trabajo no he podido acceder», comenta. «No me puedo desplazar y tal y como estaba la situación económica no me podía permitir arreglar el coche», explica. «Ahora, con estos meses de trabajo, podré reparar el vehículo y luego encontrar un empleo por un periodo más largo de tiempo», concluye.

Miguel Jiménez Administrativo de 58 años «Tras dos años en paro, he encontrado trabajo»

Miguel Jiménez tiene 58 años y hace dos fue despedido de su trabajo. En concreto en septiembre de 2023 perdió el empleo en el que llevaba un lustro. «Fue una reestructuración organizativa de la empresa y nos echaron a los más antiguos», detalla desde los alrededores de una oficina de empleo en la capital cacereña.

Durante este tiempo ha estado realizando cursos de formación relacionados con informática y buscando trabajo. «He estado en un montón de entrevistas, pero ya se sabe, lo que siempre pasa por la edad, que no acompaña».

Finalmente, «a través del departamento de orientación del Sexpe me han estado echando una mano», comenta justo antes de detallar que acaba de ser seleccionado para empezar a trabajar en el Ayuntamiento de Cáceres gracias al Plan de Colaboración Económico Municipal de Empleo.

Con él, el Consistorio contratará a 154 personas desempleadas, diez más que en la convocatoria pasada.

Entre los servicios que se cubren son los de las categorías de auxiliar de ayuda a domicilio, auxiliares administrativos, ordenanzas, guardas porteros de instalaciones municipales, auxiliares de información turística y, como novedad, en esta convocatoria se contratarán a un dinamizador cultural y a otro en Juventud.

Tendrá un contrato de 12 meses. «Así que llevaba casi dos años en paro y acabo de encontrar trabajo. Las prestación por desempleo se me acababa el 21 de septiembre», detalla Miguel, que actualmente cobra unos mil euros mensuales.

El próximo día 9 de junio tendrá la presentación de ese nuevo puesto de trabajo. Será cuando entregue toda la documentación que le solicitan y cree que le especificarán el horario y el departamento que le asignarán. «Estoy contentísimo. Me ha costado un poco, pero ahora respiro aliviado», reconoce.

Almudena Gómez Suele trabajar como ayudante de cocina «Se ha acabado mi contrato, pero me llamarán pronto de una bolsa de la Junta»

Almudena Gómez va con prisa. A las 11.30 horas de un miércoles está citada en la oficinas de empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) de la capital cacereña. «Hace una semana acabó mi contrato», explica esta mujer de 34 años.

Estaba trabajando como limpiadora en un colegio contratada por la Junta de Extremadura. «Llevaba tres años en ese puesto. Estaba de interina cubriendo una vacante», explica.

Para lograr una plaza en propiedad se está preparando las oposiciones para las categorías de camarero-limpiador y ayudante de cocina.

Es un buen año para ello, pues en Extremadura hay numerosas plazas que esperan ser asignadas cuando se celebren las correspondientes oposiciones tras su convocatoria en este 2025.

Por un lado, la Junta ha convocado 120 plazas para categorías como camarero-limpiador, ayudante de cocina y ordenanza. Y por otro, el SES ha lanzado una convocatoria con 2.037 puestos para 68 categorías. Entre ellas, se contemplan 235 plazas destinadas a personal como celador (170), lavandero (12), pinche (42) o planchador (7).

Es una puerta que se abre para todas aquellas personas con los planes de Almudena. Buscan estabilidad y un sueldo fijo todos los meses. «Creo que me llamarán en breve para trabajar porque estoy en otras bolsas de la Junta de Extremadura», apunta Gómez.

No sabe exactamente lo que tardarán. «Espero que suene el teléfono para las sustituciones de verano como ayudante de cocina en centros de la Junta. Pueden ser, por ejemplo, en residencias de ancianos», comenta Almudena, que es una de las primeras veces que está desempleada tras cursar un ciclo formativo de grado medio de Ayudante de Cocina.

Mirella Fernández Está a punto de terminar el grado de Enfermería «Estoy a la espera de los contratos que me ofrecen»

«Estoy a punto de terminar la carrera y esperando qué contratos me ofrecen», asegura Mirella Fernández, una joven de 25 años a la que solo le falta presentar su Trabajo de Fin de Grado (TFG) para graduarse en Enfermería por la Universidad de Extremadura.

Es una carrera en la que no hay casi desempleo, pero los contratos que suele ofertar el sistema público sanitario a los profesionales de Enfermería tras finalizar sus estudios son temporales.

«En el SES suelen llamarte para tres o cuatro meses y eso no da estabilidad», lamenta esta joven mientras muestra su currículum. Teme que tras los contratos de sustituciones del verano tenga que pasar una larga temporada en el paro.

Ha compaginado sus estudios universitarios como cajera en supermercados, en el campo y en centrales hortofrutícolas de la zona de Badajoz, pero le gustaría encontrar un empleo de larga duración acorde a sus estudios, según indica Mirella. «El problema es lo temporal, hay comunidades autónomas en las que ofrecen mejores contratos que en Extremadura para enfermeras», asegura.

«También puedo trabajar en residencias y clínicas privadas, lo que pasa que en ese caso la puntuación para la bolsa de empleo en lo público es menor», explica Fernández.

Además de los estudios de Enfermería, también ha cursado el ciclo de Formación Profesional de Higienista Bucodental. «También podría tirar por ahí. Siempre estoy abierta a distintos trabajos. No cierro oportunidades», comenta. La última vez que tuvo un empleo fue el verano pasado en un supermercado de la capital cacereña.

Pilar Sánchez En paro desde septiembre «Quiero un empleo de lo que salga»

La última vez que Pilar Sánchez trabajó fue en septiembre de 2024. Lleva nueve meses en paro y busca un empleo que le permita asumir todos los gastos que conlleva el día a día. Sin embargo, el principal escollo que se encuentra en está incesante búsqueda es la edad. «Tengo 63 años y es complicado», comenta a las puertas de la oficina de empleo de la capital cacereña.

Le toca sellar la demanda de empleo y ha aprovechado para mirar las listas de trabajo del Ayuntamiento de Cáceres, que acaba de conceder varios puestos. Por el momento no ha tenido suerte.

Eso sí, al menos le acaban de conceder un subsidio de 500 euros al mes. «En el paro estás con el agua al cuello. Me gustaría trabajar de lo que salga», afirma. Dice que no es fácil llegar a fin de mes. «Gracias a que tengo una familia que me ayuda, pero es complicado», cuenta.

En su caso, ha sido autónoma en el sector de la hostelería y también ha trabajado como profesional delineante, tras cursar un ciclo de Formación Profesional. Asimismo ha realizado un curso sobre atención sociosanitaria a través del Sistema Extremeño Público de Empleo (Sexpe).

«El problema es que las agencias de ayuda a domicilio te suelen contratar por apenas diez horas a la semana. Cómo comes si solo trabajas diez horas», se pregunta.

Le queda la esperanza de que le llamen para realizar una sustitución durante este verano. «Quiero trabajar, cotizar y estar activa. Tengo lo mínimo para cobrar la jubilación, pero aparte de tener una pensión necesito comer todos los días, pagar la luz y el gas. Y eso no es fácil», lamenta con la esperanza de encontrar un empleo cuanto antes.

Isabel Holgado Desempleada con 62 años «Al parecer soy mayor para trabajar; estoy indignada»

Isabel Holgado está cobrando una prestación de 285 euros al mes, una cantidad económica con la que es imposible hacer frente a los gastos.

Tiene 62 años y el pasado mes de septiembre fue despedida. Desde entonces cobra una prestación por desempleo. El último trabajo que tuvo fue como empleada del hogar. Cobraba por ello 425 euros.

Tras perder su puesto de trabajo le concedieron 350 euros al mes de paro pero al pasar medio año desde el inicio de la prestación esa cantidad se ha reducido un 30%. «Lo llevo fatal porque no llego a fin de mes», lamenta.

«Estoy indignada porque al parecer soy mayor para trabajar. Yo no quiero paro ni ayudas. Yo quiero trabajar y mantenerme activa», dice Isabel, que ha entregado el currículum en las empresas de limpieza que trabajan para las residencias de mayores y hospitales. «Para todas tengo mucha edad y yo me siento muy capaz para trabajar», comenta Isabel, que en su vida laboral hay 13 años cotizados. La mayor parte del tiempo ha sido en empleos cuidando a personas mayores, en ayuda a domicilio y en empresas de limpieza.

«Ahora con 62 años eres muy mayor», insiste esta mujer mientras sella su demanda de empleo. «Es duro porque tenemos una hipoteca. Al menos la podemos pagar porque mi marido cobra mil euros por una incapacidad permanente», explica. Tiene dos hijos y hasta hace poco el pequeño, de 36 años, vivía con ellos. El mayor ya pasa de los 40 y está independizado desde hace tiempo.

