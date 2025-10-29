HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Imagen de archivo de una mujer sometiéndose a una mamografía. Hoy

Extremadura enviará los datos de cribados de cáncer cuando el Ministerio habilite una plataforma

El departamento de Mónica García ha solicitado esta información a todas las comunidades tras los fallos detectados en Andalucía en las pruebas de tumores de mama

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:36

Extremadura enviará los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix al Ministerio de Sanidad «tan pronto como esté operativa la ... plataforma correspondiente que permita volcar la información de forma ordenada y finalice la revisión de los criterios establecidos». Eso quiere decir que hasta que el Gobierno central no ponga en marcha una herramienta homogénea para hacer llegar esos datos no podrán facilitársela al departamento que dirige la ministra Mónica García.

