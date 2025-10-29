Extremadura enviará los datos de cribados de cáncer cuando el Ministerio habilite una plataforma

Extremadura enviará los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix al Ministerio de Sanidad «tan pronto como esté operativa la ... plataforma correspondiente que permita volcar la información de forma ordenada y finalice la revisión de los criterios establecidos». Eso quiere decir que hasta que el Gobierno central no ponga en marcha una herramienta homogénea para hacer llegar esos datos no podrán facilitársela al departamento que dirige la ministra Mónica García.

«Extremadura ha demostrado en todo momento su voluntad de cooperación y su compromiso con la transparencia», asegura la Consejería de Salud después que el Ministerio pidiera a las comunidades autónomas el pasado 8 de octubre los datos de los últimos cinco años de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix.

«Hemos manifestado nuestra total disposición a remitir los datos requeridos», apuntan desde la consejería de Sara García Espada. Pero para ello, al igual que defienden los responsables sanitarios de las comunidades del PP, es necesario que el propio Ministerio concluya el desarrollo del sistema informático necesario para la recogida y carga de los datos solicitados.

Hay que recordar que esta solicitud de información llega tras los fallos detectados en Andalucía en los cribados de cáncer de mama, un programa que llevan a cabo todas las regiones del país para reducir la mortalidad de esta enfermedad mediante la detección temprana del tumor. El objetivo del Ministerio ahora es hacer un seguimiento «exhaustivo» del funcionamiento de estos programas en todo el territorio nacional para reforzar su vigilancia.

Se estima que hay 2.000 mujeres afectadas en Andalucía a las que tras realizarle la primera prueba les tendrían que haber llamado para una segunda, pero a algunas de ellas no se les informó o llegó con retraso.

Pruebas en Extremadura

Ante esa situación y a preguntas de HOY por el programa de cribado de cáncer de mama en Extremadura, el SES ya aseguró a este diario que en «el sistema funciona con mucho rigor, profesionalidad, transparencia y seguridad».

Insistió en que hacen "un seguimiento exhaustivo de cada una de las mujeres desde el inicio del cribado hasta el diagnóstico". Cada mamografía la analizan dos radiólogos. "Tenemos múltiples filtros, chequeamos todos los días, analizamos que cada una de ellas cuente con los resultados de las mamografías y de las pruebas adicionales», han recalcado en referencia a uno de los programas más consolidados del Servicio Extremeño de Salud.

Comenzó a funcionar en 1998 y fue el primero que se puso en marcha en esta región. A él le siguieron el de colon y el de cérvix. Desde entonces ha llegado a miles de mujeres. De hecho, el SES invitó a 87.510 a participar en el año 2024 y, de ellas, acudieron 63.067. Tras las correspondientes pruebas detectaron la enfermedad en 231, lo que supone un 0,36% del total, es decir, casi cuatro de cada mil.

El pasado 24 de octubre, hubo Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a él Extremadura asistió telemáticamente. En esta cita los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular denunciaron públicamente "la deriva ideológica y la falta de respeto institucional que se está produciendo en el funcionamiento de este órgano".

Lamentaron que el Ministerio de Sanidad haya convertido el Consejo Interterritorial, concebido como un espacio de coordinación y consenso, «en un instrumento de imposición, ignorando de forma reiterada las aportaciones técnicas de las comunidades autónomas y obviando los cauces oficiales necesarios para garantizar un flujo adecuado de información entre el Ministerio y los territorios».