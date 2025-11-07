Extremadura envía al Ministerio los datos de los cribados de cáncer

La Consejería de Salud de Extremadura ha enviado al Ministerio de Sanidad los datos de los cribados de cáncer de mama, colorrectal y cérvix ... que el Gobierno central les ha requerido. Lo ha hecho a través de una carta después de que el departamento que dirige Mónica García les remitiera un requerimiento formal el pasado 4 de noviembre.

Extremadura ha respondido «con rigor y transparencia», aseguran desde la Consejería de Salud, aunque siguen exigiendo al Ministerio que habilite una plataforma informática que permita la carga, explotación y validación homogénea de los indicadores contemplados en el documento de consenso del sistema de información del programa de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud.

Tas los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama de Andalucía, la ministra solicitó a todas las comunidades autónomas el envío de información relativo a estos programas, pero las gobernadas por el Partido Popular no remitieron los datos ante la primera petición de la ministra.

Tras eso el tira y afloja entre Extremadura y el Gobierno central a cuenta de este asunto continúo y la Consejería que dirige Sara García Espada, al igual que las demás gobernadas por el PP, reclamó que se habilitara una plataforma informática homogénea de envío de información para todos los territorios. Una petición que Mónica García no ha atendido y ha seguido reclamando a los consejeros autonómicos que remitan «aquellos indicadores que estén disponibles, ya sea en un 'Excel', en un 'Word', por WhatsApp o como quieran».

En el último requerimiento enviado por el Ministerio daba un plazo de un mes para que mandaran esa información. Extremadura lo hizo un día después, el 5 de noviembre, según confirma el departamento de García Espada.

Además, indica que «esta Consejería ya respondió en una carta, el pasado 13 de octubre, en la que se señalaba que los programas de cribado poblacional en Extremadura se ejercen con rigor técnico, evidencia científica y plena transparencia». En ella ya incidía en que el Ministerio aún no disponía de un sistema informático operativo que permitiera la carga de los indicadores contemplados.

La Junta de Extremadura asegura que «mantiene su disposición a seguir colaborando con el Ministerio de Sanidad en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo común de consolidar un sistema de información robusto, transparente y basado en la evidencia científica, respetando las competencias de cada administración».

Por su parte, Mónica García también ha anunciado que próximamente se convocará un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que las comunidades autónomas que no han enviado los datos aún puedan aportarlos.

Consejo Interterritorial extraordinario

Precisamente, entre tanto, el SES ha solicitado al Ministerio un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario para abordar los cribados de cáncer, la situación actual de estos programas, su ejecución y la coordinación entre los distintos territorios del país.

Extremadura insta al Ministerio de Sanidad a «alcanzar una homogeneidad nacional en la edad de incorporación al programa de cribado del cáncer de mama, de modo que todas las comunidades autónomas adopten un criterio común que permita aumentar la supervivencia mediante la detección temprana».

Actualmente en la región extremeña, el programa que se viene desarrollando desde 1998 se dirige a todas las mujeres de 48 a 69 años y a aquellas de 40 a 47 con antecedentes de cáncer de mama en primer grado. Sin embargo, en la mayoría de territorios es a partir de los 50, aunque comunidades como Madrid ya han anunciado que lo ampliarán de los 45 a los 74.

El cribado de cáncer de mama comenzó a funcionar en 1998 en Extremadura y fue el primero que se puso en marcha en esta región. A él le siguieron el de colon y el de cérvix. Desde entonces ha llegado a miles de mujeres. De hecho, el SES invitó a 87.510 a participar en el año 2024 y, de ellas, acudieron 63.067. Tras las correspondientes pruebas detectaron la enfermedad en 231, lo que supone un 0,36% del total, es decir, casi cuatro de cada mil.

Además, Extremadura también pide al Ministerio «potenciar las campañas de sensibilización, con el fin de aumentar la tasa de participación que garantice un diagnóstico temprano y tratamiento eficaz».