Extremadura envía al Ministerio los datos de los cribados de cáncer

La Consejería de Salud los remite por carta y continúa exigiendo al Gobierno central una plataforma informática que permita la carga de la información

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:30

La Consejería de Salud de Extremadura ha enviado al Ministerio de Sanidad los datos de los cribados de cáncer de mama, colorrectal y cérvix ... que el Gobierno central les ha requerido. Lo ha hecho a través de una carta después de que el departamento que dirige Mónica García les remitiera un requerimiento formal el pasado 4 de noviembre.

