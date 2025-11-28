Extremadura enciende este viernes la Navidad Las tres localidades más pobladas de la región han preparado actividades para su encendido de las luces navideñas

Extremadura brillará más desde este viernes. Badajoz, Cáceres y Mérida han elegido este 28 de noviembre para el encendido de sus luces de Navidad y han preparado diversas actividades para atraer al público. En Plasencia no habrá luces navideñas hasta el 5 de diciembre.

A las 18.30 horas Badajoz

El encendido de la iluminación navideña en Badajoz será a las 18.30 horas en la plaza de España, como es tradicional. El acto estará amenizado por la Banda Municipal de Música con las voces de las sopranos Celia Sánchez del Río y Anabel Antúnez Medina. Una hora antes, a las 17.00 horas también habrá un pasacalles entre la Plaza de España y San Francisco por distintas calles comerciales del Casco Antiguo.

Estaba previsto que en la plaza de España no contara este año con el habitual gran árbol navideño, que iba a ser sustituido por una nueva decoración consistente en guirnaldas en una especie de carpa o cielo de luces desde la torre de la Catedral a distintos rincones de la plaza y un photocall de luz de unos cinco metros de altura. Pero el hecho de que la guirnalda se cayera el pasado martes hizo que la empresa colocara además de esta iluminación el árbol un año más. Este fue instalado por sorpresa en la madrugada del jueves.

Por otro lado, San Francisco acogerá del 28 de noviembre al 5 de enero el tradicional mercado navideño, que se completa con una carpa de talleres para niños o con un escenario de actuaciones denominado 'Sonidos de Navidad' y en el que se podrá disfrutar de Paco Arrojo, Guadiana Almena o La Niña Carande y Shiara, así como una zambomba navideña o los villancicos solidarios que organiza la Hermandad del Santo Entierro para recoger alimentos destinados a Cáritas parroquial y al comedor social San Vicente Paul y que también se celebrarán en el mercado de la Plaza Alta.

La principal novedad navideña de este año en Badajoz será que el mercado navideño que el año pasado estuvo en la plaza de Santa María, y que no cuajó, estará este año en la plaza Alta. Tendrá doce casetas o puestos y una iluminación específica en este emblemático espacio, donde se dispondrá de un escenario para actuaciones como las de Miriam Cantero, Nayara Madera, el grupo vocal de repertorios navideños Harmoneyes Vocal o una zambomba extremeña.

19.30 horas Cáceres

El encendido navideño de Cáceres se activará este viernes, día 28. Será en la Plaza Mayor a las 19.30 horas.

Habrá cuenta atrás, un espectáculo de videomapping sobre la fachada del Ayuntamiento y un concierto de María Parrado, ganadora del programa La voz Kids, que interpretará canciones de Disney. No faltará, al igual que ocurrió el año pasado, nieve artificial.

La pista de patinaje, uno de los grandes atractivos de la programación, no estará lista para este viernes, tal y como se había anunciado. Según ha confirmado el Ayuntamiento a este diario, la atracción no podrá estar operativa durante la jornada inaugural de la programación navideña. De momento, se desconoce su nueva fecha de apertura.

La principal novedad del encendido está este año en la Plaza de Santa María, donde se instalará un belén tridimensional.

En total, se activarán más de un millón de puntos LED tanto en la ciudad como en las pedanías.

19.00 horas Mérida

La cita es a las siete de la tarde en la plaza de España. A esa hora, este viernes, Mérida pulsa el botón para el encendido extraordinario de Navidad que iluminará sus calles y plazas durante mes y medio.

Algo más de un millón de puntos led instalados en 52 zonas de la capital de Extremadura, con tonalidades cálidas para «crear una atmósfera acogedora y envolvente», dice el Gobierno municipal. Una decoración navideña eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente, resalta, que estará en funcionamiento hasta el 7 de enero.

Técnicos de la empresa Henry ultimaron esta mañana la decoración en la fachada principal del Ayuntamiento. Como novedad, en la Plaza de España se van a proyectar animaciones navideñas a través de videomapping sobre la fachada del Palacio de la China del 15 al 21 de diciembre.

La plaza vuelve a lucir una decoración especial con un regalo navideño en 3D de 12 metros de altura que incorpora decoración diurna e iluminación led con 22.000 led, rodeado de motivos navideños a su alrededor y tubos led snowfall con caídas de luz simulando nevadas. También cuenta la plaza de España un regalo singular en forma de pórtico de ocho metros de altura y decoración con cortinas luminosas de seis metros de longitud en distintos edificios.

Tras el encendido, se podrá disfrutar del concierto de Celia Vergara&Abel Trico y la Big Band Ciudad de Mérida.

18.00 Almendralejo

En otras ciudades como Almendralejo el encendido navideño también tendrá lugar este viernes. En el caso del municipio pacense, tendrá la novedad de que la fiesta se celebrará por vez primera en la explanada de la recientemente estrenada plaza del Mercado, informa Paco Galeano.

La encargada de tocar el botón que dará paso al ambiente navideño en la capital de Tierra de Barros será la artista extremeña Chloe de la Rosa, que ofrecerá también un concierto. A partir de las 18.00 horas más de 500 elementos decorativos, con más de 9.000 metros de guirnaldas led y una atención especial a varios edificios, lucirán de manera oficial para dar la bienvenida al período navideño en la ciudad.

