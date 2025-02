Extremadura elimina el impuesto de sucesiones para familiares con vínculos especiales

Extremadura se ha convertido en la primera comunidad autónoma en contar con un registro de personas de especial vinculación relacionado con el impuesto de ... sucesiones.

Así lo apuntó la consejera de Hacienda, Elena Manzano, sobre esta medida que se plantea como «un paso más para avanzar en esa justicia tributaria por la que desde un primer momento ha apostado» el gobierno extremeño. La consejera recordó que desde el 1 de enero de 2024 la Junta de Extremadura bonificó al 100% el Impuesto de Sucesiones para los grupos I y II de parentesco (descendientes, ascendientes y cónyuges) para herencias de hasta 500.000 euros.

Sin embargo –añadió– eran «muy conscientes» de que había una «situación de desigualdad muy importante» para determinados colectivos, y en este sentido se refirió a determinadas personas que no tienen un vínculo legal de parentesco, no son hijos biológicos, pero han sido «criados como tales» y se les quiere dejar una herencia pese a no haber sido adoptados, y por ello «tienen una tributación muy elevada».

En ese sentido, Manzano señaló que había que acabar con estas situaciones y reconocer que hay circunstancias que exceden del parentesco, «no es el parentesco lo más importante, sino esa especial vinculación», indica la Junta.

Por ello, desde ayer todas esas personas que se encuentren en esa situación de especial vinculación y que acrediten tres años de vida con la persona que ha fallecido pueden inscribirse en este registro autonómico para poder aplicarse los beneficios fiscales de los que disfrutan los que pertenecen a los grupos I y II de parentesco.

«Creo que de esta forma se hace justicia tributaria con personas a las que se les hacía tributar y mucho».