La dificultad para desconectar, la continua dependencia por las pantallas o los ritmos cada vez más ajetreados del día a día que nos engulle hacen ... que se duerma menos horas y con peor calidad. Ni siquiera Extremadura, donde todo parece que va más lento y hay cierta calma, escapa a los trastornos del sueño. Se han agudizado en los últimos años y la pandemia ha dado la puntilla.

La Extremadura que no duerme bien es cada vez más grande. Lo sabe Jaime Corral, jefe de Neumología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde funciona una de las unidades multidisciplinares de trastornos del sueño más importantes del país que goza de reconocimiento internacional.

«Si en la década de los 60 dormíamos una media de entre ocho y nueve horas, desde el año 2000 la media es de seis. De hecho, la mitad de la población duerme menos de siete, cuando lo estipulado por las sociedades científicas y la Organización Mundial de la Salud son ocho», apunta Corral mientras muestra las salas con las que cuenta la Unidad del Sueño, que se puso en funcionamiento en 1990.

Desde entonces han pasado por ellas más de 20.000 personas con el objetivo de que le diagnostiquen posibles trastornos como la apnea, el insomnio, el síndrome de piernas inquietas, el sonambulismo o la narcolepsia, entre otros.

Lo hacen de diferentes formas. La principal se basa en que durante una noche el paciente duerme en el hospital para que, a través de polisomnogramas, registren la actividad cerebral, la respiración, el nivel de oxígeno en la sangre, la función cardíaca, la postura, los movimientos corporales y otras variables que permiten un diagnóstico preciso.

Se realiza en cuatro habitaciones diseñadas específicamente para esta función. Cuentan con cámaras de videovigilancia y aparatos electrónicos que controla remotamente el equipo médico.

«Dormir mal incluso se asocia con enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer» Jaime Corral Jefe de Neumología del hospital San Pedro de Alcántara Cáceres

Además, también hacen pruebas en el domicilio de los pacientes, como a la que se va a someter Rafael Ortiz. «Me van a realizar la prueba del sueño porque tengo problemas de respiración, ronco mucho y me despierto en medio de la noche sofocado. Siempre he tenido alergia y asma. Llevó así bastante tiempo y me levanto cansado. Se ha convertido en un problema que me afecta en mi día a día», explica este cacereño de 32 años.

«Ahora verán si tengo un trastorno del sueño. Así que he venido al hospital a por una máquina que mide los parámetros cuando duermes y luego queda todo registrado y lo analizan», comenta mientras una enfermera le prueba el aparato en la Unidad del Sueño de Cáceres.

Trastornos más frecuentes

En su caso, aún no saben que le sucede, pero según detalla Corral, el problema más común es el insomnio transitorio, que lo padecen entre un 25% y un 35% de la población. Cuando se convierte en crónico puede llegar a afectar a un 15% aproximadamente, lo que supone unos 160.000 extremeños.

La apnea es el segundo trastorno del sueño más frecuente. Quienes la padecen tienen pequeñas paradas respiratorias durante la noche que dificultan el descanso. La padece el 25% de los extremeños y al menos el 4% de ellos necesita un tratamiento, que en esta región supone entre 45.000 y 50.000 personas.

Los demás trastornos se dan en menor medida, pero llama la atención que el sonambulismo, según indica Corral, afecta en un 15% de los menores de 15 años.

«Si dormimos menos horas y la calidad tampoco es buena, eso tiene repercusión en el rendimiento diario, en las funciones neurocognitivas e incluso se asocia con enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer», añade este especialista, que también apunta que la mitad de la población mundial duerme mal y eso incluye a España y Extremadura.

«No somos ajenos en cuanto a los hábitos. Quizás la gente de entornos rurales duerme un poco mejor, pero en líneas generales el patrón se repite», comenta Corral, que intenta concienciar sobre este asunto.

«Dormimos un tercio de nuestra vida, y es que el sueño tiene funciones básicas para nuestra salud. Es fundamental para desarrollar madurativamente nuestro cerebro, para sintetizar hormonas y no tener, por ejemplo, problemas de talla baja u obesidad, así como para evitar problemas inmunitarios y cardiovasculares», explica el neumólogo.

En cuanto a la crisis sanitaria que lleva afectando dos años al país, dice que ha paralizado muchos estudios en pacientes porque los profesionales se han tenido que centrar en la covid. «Los primeros tres meses, desde marzo de 2020, la Unidad del Sueño estuvo paralizada, y los cinco siguientes, se atendió de manera muy lenta, hasta que con medidas de seguridad muy exigentes se fue recuperando la atención».

A eso hay que sumar que los trastornos del sueño han aumentado. «Las preocupaciones, el estrés laboral, el mundo digital y la pandemia están haciendo que no durmamos tan bien como lo hacían nuestros abuelos», concluye Corral.