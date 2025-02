Extremadura detecta 22 juguetes peligrosos y los retira del mercado

Marcado 'C E' Las letras 'C E' aseguran que cumple la normativa europea y eso tiene que aparecer de manera clara en el etiquetado. Algunos fabricantes chinos comercializan sus productos con las letras 'C E'. Sin embargo, aluden a 'China Export' y la diferencia está en la distancia que existe entre la 'C' y la 'E'. En este caso el espacio es menor.