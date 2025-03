«Extremadura es mi otro desierto, donde encuentro la paz del Sáhara»

Una niña de 16 años baja las escalerillas de un avión subida a unos zapatos de tacón. La escena la recuerda bien José Antonio García ... Farrona, algo así como el padre extremeño de Ebbaba Hameida, que entonces era una menor empeñada en salir de los campos de refugiados de Tinduf para poder seguir estudiando y hoy es la primera mujer saharaui en obtener el doctorado en Periodismo. Y con sobresaliente cum laude. Leyó su tesis el pasado 1 de diciembre en la Universidad Complutense. La tituló 'La autonomía como forma de supervivencia de las mujeres en los países musulmanes ante los conflictos: identidad y visibilidad mediática'. O sea, trataba sobre mujeres como ella.

«Es la primera imagen que tengo de ella: verla bajando las escalerillas del avión con esos tacones», evoca ahora Jose Antonio, que hace unos meses viajó a Madrid para ir a la fiesta del treinta cumpleaños de Ebbaba, a la que él prefiere llamar Pepa.

Cuando Ebbaba, o Pepa, se bajó de ese avión en Badajoz, ya traía en su mochila vital dos realidades duras: la que viven todos los que nacieron en el mismo sito que ella y la experiencia problemática de Italia, adonde llegó con cinco años y de donde salió casi una década después para regresar al punto de partida de su vida.

El viaje a Extremadura

En esos campos de refugiados en Argelia la encontró en el año 2008 Marisa Sánchez Barbero, presidenta entonces y ahora de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, AMAL, que significa esperanza en hasanía, la primera lengua de los saharauis. «Yo he viajado a los campos 18 años seguidos, y allí conocí a Ebbaba –rememora Marisa–. Ella quería salir de allí para poder seguir estudiando. Tenía pasaporte italiano, y pudimos traerla a Extremadura con el programa 'Vacaciones en paz'». «Yo ya era mayor –recuerda Ebbaba–, y en los campamentos, mis amigas hablaban de matrimonio, mientras que yo lo que quería era estudiar».

«En casa la llamamos Pepa. No sé si decirle hija, hermana, amiga... Mi mujer y yo tenemos con ella una relación familiar, seguimos viéndonos» José antonio garcía farrona Padre de acogida de Ebbaba en Extremadura

«Es una persona excepcional, increíble, muy especial. Siempre ha necesitado poca ayuda, porque es muy solvente y tiene una mente preclara» Marisa sánchez barbero Presidenta de la Asociación de amigos del pueblo saharaui de Don Benito AMAL

La niña saharaui empeñada en ir a la universidad vivió primero dos años en el centro de Don Benito con Puri, una viuda. Y después se mudó a Guareña con José Antonio y Ester Maraña González, entonces una pareja de recién casados que entre la prudencia y la generosidad, eligió lo segundo. Se acababan de ir a vivir juntos, tenían una hipoteca, estaban amueblando la casa, él estaba preparando una oposición, ella estaba parada, tuvieron una tienda que no les funcionó...

«Fuimos a pasar un domingo a casa de Marisa, con la niña saharaui que nosotros ya teníamos –rememora Jose–. Y Marisa nos contó el caso de Ebbaba, que ya no podía seguir con Puri y que si no le conseguía una familia de acogida en Extremadura, tendría que irse al País Vasco. Ella prefería que se quedara en nuestra región, porque era una niña que prometía mucho. Según nos lo estaba contando, Ester y yo nos miramos y dijimos 'Que se venga con nosotros. Donde comen dos, comen tres'».

Ampliar La periodista, trabajando en Líbano. brais lorenzo

Se complicaron la vida para acoger a Pepa, a la que Jose Antonio dice que no sabe bien cómo llamar. «No sé si decirle hija, o hermana, o amiga... Lo que Ester y yo tenemos con ella es una relación familiar». Y ella lo sabe. Y lo agradece. Y lo recuerda con cariño. «Comíamos donde la abuela, y 'la tita' me pagaba el autobús para ir cada día desde Guareña hasta el instituto en Don Benito», recuerda Hameida, que lleva cinco años trabajando en RTVE y RNE, colaborando con los programas informativos Objetivo Igualdad y Cámara Abierta, y también en la web de RTVE Noticias.

«Todo el día enzarzados»

«Ella y yo –se divierte ahora Jose Antonio García– nos pasábamos el día enzarzados, estábamos a tiros a diario, porque para ella fue un cambio importante llegar a nuestra casa, empezar a vivir con una pareja joven. Me acuerdo de que todas las mañanas, yo cogía el coche para ir a Mérida pero antes pasaba por la estación de Guareña y la dejaba a ella allí».

«A mí me ha ido bien en España –agradece Ebbaba– gracias a personas como ellas. Yo soy el resultado de esa solidaridad que muchas veces se da, más de las que creemos, y que yo encontré en Extremadura. Yo vine a España siendo una menor no acompañada, pero una menor no acompañada privilegiada, bajo el paraguas de un proyecto, el programa 'Vacaciones en paz', respaldado por la Junta de Extremadura. Gracias a ese espíritu acogedor de Extremadura, yo pude venir a España a estudiar».

Ampliar Hameida (a la derecha), el pasado 1 de diciembre leyendo su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. hoy

Y lo hizo con empeño. Cuenta la periodista que era habitual que a la hora de jugar, ella buscara a los profesores para preguntarles dudas. «Los perseguía en el recreo, para ponerme al día con el español, porque lo que yo hablaba entonces era italiano», refresca Ebbaba, que se preparó la Selectividad a conciencia. Lo recuerda bien Marisa porque lo hizo en su casa. «Estuvo conmigo –echa la vista atrás la presidenta de AMAL– desde Navidad hasta junio, preparándose esos exámenes en un ambiente de silencio». Aprobó y se marchó a Madrid, a cumplir su sueño. «Hubo un momento –recuerda Marisa Sánchez– en que el padre de Ebbaba me llamó y me comentó su intención de llevarla a Cuba a estudiar Medicina, y yo me negué en redondo. Porque quería que hiciera Periodismo, que era lo que ella deseaba».

Y así fue. «Me marché a Madrid con la idea de vivir allí con una familia de acogida, pero eso se truncó y me tocó buscarme la vida –reconstruye la protagonista–. Escribí a instituciones, busqué becas... Me acogió una mujer mayor, con la que yo vivía a cambio de cuidarla. Y tuve varios trabajos que me ayudaron a pagarme la carrera. También tuve mucho apoyo de parte de la familia de acogida de mi hermana».

«Una mirada diferente»

En el año 2015, la niña que vino de Tinduf se graduó en Periodismo y empezó una carrera profesional que ya incluye varios premios. El último de ellos, el Paco Rabal de periodismo cultural, que la Fundación AISGE le concedió el pasado noviembre en la categoría de joven promesa «por su mirada diferente», plasmada en un reportaje sobre el legado cultural ruso en Ucrania.

Una mirada diferente que quizás es fruto de haber tenido una vida fuera de lo común, que no se entiende sin sus años en Don Benito y Guareña, adonde vuelve cada vez que puede –«menos de lo que debería», se lamenta–. «Alguna vez hemos ido nosotros con ella y su pareja a recoger setas al campo, aquí en Guareña», cuenta Jose. Y él y Ester han estado varias veces a Madrid con ella. «Estuvimos con los niños en Faunia», cuenta Ebbaba, a quien Marisa Sánchez Barbero define como «una persona excepcional, increíble, muy especial». «Siempre ha necesitado poca ayuda, porque es muy solvente y tiene una mente preclara», completa quien la trajo a España.

«Extremadura –resume Ebbaba Hameida– es mi otro desierto. Es mi desierto en España, el lugar que me da esa paz que solo encuentro en el Sáhara. Yo no sería la misma sin haber pasado por Extremadura, que me dio la oportunidad de comenzar mi carrera en España y me permitió cumplir mi sueño, que era estudiar. Muchas veces me acuerdo de la calma que encuentro en ella, del tiempo que pasé estudiando o leyendo en medio de tanta paz. Extremadura me permitió resetear mi vida, poner el contador a cero. Aunque suene exagerado, para mí fue un renacer».