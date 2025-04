Coronavirus: Extremadura sigue pendiente de la UE para decidir sobre el certificado covid

Rubén Bonilla Badajoz Martes, 1 de febrero 2022, 11:46 | Actualizado 12:23h. Comenta Compartir

«Estamos a la espera de que la Unión Europea actualice o modifique los contenidos del certificado UE Covid para tomar la decisión». Así responde el Servicio Extremeño de Salud al ser cuestionado por la postura de Extremadura sobre la instauración del pasaporte en la región.

El consejero de Salud, José María Vergeles, declaró el pasado 23 de diciembre que la Junta se planteaba establecer el documento del llamado 'pasaporte covid' para acceder a determinados lugares cuando se alcanzara el objetivo de vacunar con la tercera dosis contra el coronavirus al 80% de los ciudadanos de entre 60 y 69 años. La región superó ese porcentaje a finales de diciembre y, en estos momentos, la cifra ya ha llegado al 93,11% en esa franja de edad.

Según fuentes del SES, en el último Consejo Interterritorial se trató sobre los nuevos requisitos del pasaporte covid y es uno de los temas que estará sobre la mesa de nuevo este miércoles.

De llevarse a cabo, Vergeles no aclaró en qué lugares sería necesario presentar el documento.

La utilización del certificado en España no es unánime. En la última semana, Asturias y Cataluña se han unido a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura y ya no exigirán el certificado covid para acceder a la hostelería o al ocio nocturno. Pero el País Vasco y otras diez autonomías lo mantienen porque lo siguen considerando útil. El futuro del pasaporte está en el aire en España, pero no en la Unión Europea, que lo sigue asumiendo como una herramienta clave para terminar con la pandemia.

En muchas regiones la instauración del documento ha servido para aumentar las personas vacunadas en algunos tramos de edad.

Viajes por Europa

Este martes, 1 de febrero, ha entrado en vigor en la Unión Europea que el pasaporte covid de vacunación para poder viajar caduque a los nueve meses, 270 días exactamente, desde el momento en que se haya completado la primera fase de vacunación.

Además, si las personas no han recibido la dosis de refuerzo no podrán utilizarlo cuando pasen los 9 meses. De hecho la aplicación móvil que sirve de soporte para la verificación detectará que ha caducado.

«Lo que se necesita ahora es garantizar que las campañas de refuerzo avancen lo más rápido posible, que la mayor cantidad de ciudadanos estén protegidos con una dosis adicional y que nuestros certificados sigan siendo una herramienta clave para los viajes y la protección de la salud pública», destacaba la semana pasada la comisaria del área de Salud, Stella Kyriakides.

Además de la vacunación, existen otras dos posibilidades para obtener el certificado UE Covid: el de recuperación o de haber pasado la enfermedad confirmada con PCR positiva y que tiene una validez de 180 días y el de prueba diagnóstica, que puede presentar una PCR o antígenos negativo con un periodo de tiempo establecido por cada país miembro. Por ejemplo, para entrar en España ha pasado este martes de 48 a 24 horas en la prueba de antígenos.