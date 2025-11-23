Extremadura deberá reducir alumnos por aula si sale adelante la ley del Gobierno

Extremadura tendrá que reducir el número de alumnos por aula si sale adelante la ley impulsada por el Gobierno central que pretende bajar la ... ratio en Educación Primaria, ESO y Bachillerato, así como la carga lectiva de los docentes.

El Consejo de Ministros ya ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley propuesto por el Ministerio de Educación para rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria y a 25 en Secundaria y Bachillerato. Con ello busca corregir desigualdades entre las comunidades autónomas.

Establece además que cada alumno con necesidades educativas especiales computará como dos plazas, a efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas. Compensa de esta manera la mayor dedicación a dichos estudiantes por parte del profesorado.

Con esas cifras encima de la mesa, la Consejería de Educación tendría que ajustar el número de alumnos por aula, pues sus ratios son superiores a los planteados ahora a nivel nacional y estos serían de obligada implantación. Actualmente, en Primaria son 25 alumnos y pasarían a 22, y en ESO y Bachillerato los 30 quedarían en 25.

Para todo el ciclo de Educación Infantil, que afecta a niños con edades comprendidas entre los tres y los seis años, el Gobierno central defiende que sean 22 y Extremadura sí cumple ese número.

Y es que en los últimos dos cursos la ratio ha bajado de 25 a 22 para los alumnos del primer y segundo curso del citado ciclo y esta bajada se ha ampliado en el año académico a 2025-2026 a tercero. En el caso de Bachillerato también se ha bajado la ratio en esta región de 35 a 30 estudiantes.

Las nuevas cifras comenzarían a implantarse progresivamente en el curso 2027/2028 para Primaria; en 2028/2029 en Secundaria, y en 2029/2030 en Bachillerato. Su plena aplicación se alcanzaría en el curso 2031/2032.

Pero para que ese calendario sea una realidad, la ley tiene que salir adelante. Tras la aprobación del anteproyecto en primera vuelta, el Ministerio comenzará a dialogar con las comunidades autónomas y con los sindicatos, con los que ya han mantenido diversas reuniones para desarrollar esta norma, en las distintas mesas sectoriales.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que tiene la confianza de que este proyecto de ley saldrá adelante durante su tramitación parlamentaria, a pesar de que Junts haya roto su acuerdo con el Gobierno.

Respecto a las etapas que no son obligatorias, como Educación Infantil o Bachillerato, el anteproyecto marca que, una vez aprobado, se da un plazo de seis meses para modificar el real decreto y, por tanto, las ratios de las etapas educativas no obligatorias.

Ciudades grandes

Esta medida afectará sobre todo a las ciudades más grandes de la región, pues en muchos municipios ya se cumple el ratio de alumnos ante la despoblación y la caída de la natalidad.

De hecho, esta comunidad autónoma es la que tiene la ratio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias más baja de España, o sea, la mejor del país, ya que una menor proporción se asocia a un mayor rendimiento académico.

En concreto, la media es de 8,9 estudiantes por docente en enseñanzas de régimen general –la misma que Cantabria–, frente a los 10,6 de media nacional, según el Ministerio de Educación.

Pero esta cifra se debe al peso de la escuela rural y a la apuesta regional por mantener aulas abiertas en pueblos pequeños pese a que tengan pocos alumnos. Tanto es así que hay centros que rondan la decena de matriculados, que comparten aula pese a cursar niveles diferentes.

«La cifra regional no debe llevarnos a engaño. Obviamente, en los centros educativos de las principales ciudades extremeñas, la ratio no es de 8,9 sino de en torno a 25», apuntan desde la asociación extremeña de directores de colegios públicos.

En este contexto, hay otros dos datos claves: el número de profesores ha aumentado mientras que el de alumnos ha bajado. En el curso 2013/14, las enseñanzas no universitarias de régimen general sumaban en Extremadura 185.102 alumnos, mientras que en el 2023/24 fueron 170.786. Son 14.316 escolares menos, o lo que es lo mismo, un ocho por ciento de bajada en la última década. En este mismo periodo se pasó de 16.610 a 19.090 profesores, según el Ministerio.

Horas docentes

En el anteproyecto de ley también se contempla fijar un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Infantil y Primaria, y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. Aunque los periodos lectivos impartidos tengan una duración inferior a 60 minutos tendrán la consideración de hora lectiva.

En el caso de Extremadura, la jornada lectiva semanal de los docentes se establece en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

De este modo, según indica el sindicato PIDE, «Extremadura solo se beneficiaría de la compensación por horas lectivas en exceso» y explica que la norma prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado con necesidades educativas especiales entren en vigor en el curso 2026/2027.