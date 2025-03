«Extremadura debe fomentar más la ética en la investigación»

Doctor en Ciencias (Sección Biológicas) por la Universidad de Extremadura, Javier de Francisco Morcillo (Cáceres, 1972) es uno de los doce integrantes del recién ... nombrado Comité español de ética de la investigación, cuya misión es vigilar que los expertos hagan sus estudios siguiendo lo que marca la ley.

–¿Cómo se gestó su elección para el Comité español?

–El Comité lo integran seis personas designadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación y otras seis elegidas entre las candidaturas presentadas por las comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, fue Jesús Alonso Sánchez, secretario general de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta, quien le pidió a Pedro Fernández, rector de la Universidad de Extremadura, el currículum de algún investigador especializado en bioética, bioseguridad y experimentación animal. Jesús Alonso puso mi nombre sobre la mesa en una reunión en Zaragoza, junto a los de las demás comunidades, y me eligieron. Mi currículum está muy enfocado a la experimentación animal, y creo que quizás esto ha pesado a la hora de designarme.

–¿Y cómo se lo ha tomado?

–Estoy muy contento, súper ilusionado. Extremadura debe fomentar más todo lo relacionado con la bioética, y creo que mi participación en el Comité español puede ayudar a la región en este sentido. En la Universidad de Extremadura tenemos un comité de bioética y bioseguridad y otro de experimentación animal. Y también están el de ética en investigación clínica del Hospital Universitario de Badajoz y el de ética en investigación con medicamentos del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Y hay un quinto: el Comité ético de investigación clínica autonómico de Extremadura, que se constituyó en el año 2011 pero ha tenido poca actividad. Me ilusiona que mi participación en el Comité español puede ser un buen punto de partida para que la bioética coja más entidad en nuestra región. Me gustaría que ayudara a reforzar los cuatro comités actuales y a reactivar ese quinto que ha tenido poca actividad. La aspiración es establecer una red regional de comités que funcionen coordinadamente.

–¿Por qué es importante la ética en la investigación?

–La ética es importante en cualquier campo del conocimiento. Y es bueno que haya comités que velen por ella. Leyes como la de protección animal o la de protección de datos afectan a los proyectos de investigación. Por ejemplo, al una hacer investigación clínica, se cogen datos de pacientes. Y es obligatorio que estas personas estén perfectamente informadas de que sus datos se van a introducir en un estudio. Para eso se les pasa el consentimiento informado, para que cedan sus datos, que son confidenciales. Los comités de ética velamos por que esos datos sean custodiados y anonimizados, para que no se filtren. Con esto hay que ser muy cuidadoso.

–¿Qué trabajo hacen los dos comités de ética de la UEx?

–Somos puntos de referencia para los investigadores, porque tienen que pasar por nosotros. Ellos nos mandan sus proyectos y nosotros tenemos que ver que están bien redactados, que persiguen unos fines relevantes para el avance de la ciencia y que el proceso de experimentación está bien regulado. Por ejemplo: si la investigación incluye información sobre el alumnado de la universidad o sobre pacientes del hospital, los comités de ética certificamos que el investigador presenta en su proyecto el consentimiento informado, y que los datos están bien custodiados. Otro ejemplo: si la investigación es con animales, vigilamos que todos los protocolos se cumplen de modo que estos no sufran en ningún momento, y que se usa un número de animales coherente con el objetivo de la investigación. No se pueden usar para ella más de los estrictamente necesarios. Velamos para que no haya sacrificios innecesarios. #Este trabajo lo hacen profesores expertos en distintos ámbitos, que dedican a los comités de ética una parte de su poco tiempo libre. Recibimos de 200 a 220 proyectos de investigación al año.

–Y a estos de la universidad hay que sumar los proyectos que les llegan desde los hospitales...

–Eso es. En principio, el visto bueno a un proyecto intrahospitalario lo da el comité del hospital. Pero si los datos de esa investigación se van a usar en clases de la facultad de Medicina, somos los comités de la universidad quienes damos el visto bueno. En esto, a menudo tenemos que luchar contra una burocracia que ralentiza los procesos.

Un especialista en la materia con experiencia en la gestión Javier de Francisco Morcillo es doctor en Ciencias (Sección Biológicas) por la Universidad de Extremadura desde el año 2000 y profesor titular del área de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UEx. Desde el año 2019 está vinculado al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, como director del Secretariado de Equipamiento Científico y Desarrollo Tecnológico, donde, entre otras funciones, ha desempeñado el cargo de presidente por delegación de la Comisión de Bioética y Bioseguridad (CBBUEx) y del Comité de Ética en Experimentación Animal (CEEA). Ambas comisiones evalúan los proyectos de investigación que diseñan los investigadores de la Universidad de Extremadura. También participa activamente en actividades de divulgación científica como 'La Noche Europea de los Investigadores' o pronunciando charlas científicas promovidas por asociaciones de estudiantes como Bioquímica en Movimiento o la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura (Biotex).

–¿La ética de la investigación es algo relativamente reciente o ha existido siempre?

–Ha estado siempre presente, porque los científicos tenemos desde siempre una formación que nos impide traspasar ciertos límites, pero el hecho es que se han traspasado, con casos de estudios plagiados o datos falseados. Y estas malas prácticas han motivado que haya una mayor sensibilización, que se manifiesta, por ejemplo, en que cada vez que se pide un proyecto de investigación, la propia convocatoria ya exige el visto bueno previo de un comité de bioética. O que cuando mandas una publicación a una revista científica, esta te pide que haya pasado por un comité de ética. Y esto no pasaba hace veinte años. De hecho, hace una década, en los comités de la UEx no veíamos 200 proyectos al año, sinos unos 60.

–¿Esa mayor sensibilización la percibe en los investigadores?

–Sí. Detecto que los investigadores están captando la importancia de la ética. En experimentación animal somos sensibles desde hace años, pero en la socioética, en la que se encuadran por ejemplo las encuestas a la población, la ética estaba más en el aire. De un tiempo a esta parte, sin embargo, hay más conciencia de que si en esas encuestas se tratan respuestas sensibles, hay que pasar por un comité de bioética que aconseje hasta dónde se puede llegar en los test.