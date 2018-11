Extremadura cuenta con casi 9.000 perros de razas peligrosas registrados Un señora paseando un perro de raza peligrosa. :: HOY Los veterinarios creen que hay que cambiar la ley para que se controle la crianza y no solo la tenencia de este tipo de animales ÁLVARO RUBIO Cáceres Lunes, 26 noviembre 2018, 21:27

La ley que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos vuelve a estar en el foco de la actualidad informativa después de que el pasado 21 de noviembre dos mujeres de 57 y 41 años –madre e hija– fallecieran en su chalé de Colmenar de Oreja (Madrid). Murieron tras ser atacadas por sus propios animales de la raza dogo de Burdeos. Desde ese momento se ha intensificado el debate en torno a estos canes que, según reflejan los datos, no pasan de moda. Cada vez más extremeños conviven con ellos.

Actualmente hay 8.991 en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura (Riace), una base de datos donde figuran las razas de los perros censados. De ellos, 5.697 pertenecen a la provincia de Badajoz y 3.294 a la de Cáceres. En total, son 546 más que hace un año, cuando se registraron 8.445. Eso supone un aumento del 6,5 por ciento.

Los números se refieren a las ocho razas consideradas peligrosas en todas las regiones de España (pitt bull berrier, stafforshire bull terrier, american stafforshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, akita inu y tosa inu).

Sin embargo, aunque casi 9.000 son los registrados, existen más porque en esta comunidad autónoma la lista es más extensa que en otras regiones. Además de las ocho razas comunes, según la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales, también se incluyen los que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces: bullmastiff, dobermann, dogo de Burdeos, mastín napolitano y presa canario.

Además, esa ley de ámbito regional también considera potencialmente peligrosos a los perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros canes, así como los que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

Para que aparezcan en el Riace antes han tenido que pasar por una clínica veterinaria. Es allí donde realizan su correspondiente identificación a través de un microchip subcutáneo. Eso le permite al dueño justificar la propiedad del animal. Debe hacerlo dentro del plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o un mes desde su adquisición. Sin embargo, eso no quiere decir que cumpla con todo lo establecido por la ley en el caso de los perros potencialmente peligrosos. Para ello hay que disponer de una licencia que tiene un período de validez de cinco años y se tramita en los ayuntamientos.

Antes hay que contar con un certificado de capacidad física y aptitud psicológica y no tener antecedentes penales. Además, es necesaria una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros no inferior a 175.000 euros. También hay que ser mayor de edad y superar un curso básico impartido por un adiestrador acreditado. Ese requisito se exige desde el 7 de abril de 2010.

Para los profesionales del sector eso no es suficiente, tal y como explica Juan Antonio Vicente, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres. «Consideramos que la ley actual carece de sentido porque solo tiene en cuenta la genética y eso aporta únicamente un 10% en la posibilidad de que sea un perro potencialmente peligroso». Por esa razón, defiende que es prioritario un control de la trazabilidad de los animales y que la crianza se dé en una buenas condiciones. «Mucho perros son peligrosos fruto de la educación que reciben. Cualquiera puede criar perros hoy en día y eso no puede permitirse», lamenta.

Los profesionales dicen que hay más canes pero los dueños no piden la licencia en los ayuntamientos

En la misma línea se posiciona Alejandro Martín, veterinario clínico en la capital cacereña. «Entre los profesionales del sector vemos que el problema no está en las razas, sino en la educación que reciben de sus dueños. Además, mucha gente desconoce que un perro con una corpulencia física como la que tienen los clasificados como potencialmente peligrosos necesita más demandas de ejercicio y entrenamiento que pocos pueden darle. Y de ahí precisamente, así como de otros comportamientos y normas de educación incorrectas, provienen muchos de los problemas de agresividad, tanto en estos perros como en otros», asevera Martín.

Con estas premisas, el Consejo General del Colegio de Veterinarios de España ha creado una comisión para establecer un documento. Su objetivo es que el Gobierno cambie la ley e incluya dichos aspectos.

No cumplen la ley

A este asunto se suma otro problema que pasa por el incumplimiento de la ley actual, según destacan los veterinarios extremeños. Tanto en el colegio oficial de Badajoz como en el de Cáceres coinciden en ese aspecto. «Está claro que hay animales que no están registrados en los ayuntamientos y sus dueños no cumplen con la ley. De hecho, en el censo de la mayoría de los consistorios suele haber menos registrados que en el Riace», afirma Valentín Pérez, secretario técnico del Colegio de Veterinarios de Badajoz. «Seguramente hay bastantes más cuyos dueños no tienen seguros ni cuentan con los correspondientes certificados de capacidad física y aptitud psicológica», añade.

En el registro aparecen 546 animales más de estas características que hace un año

El veterinario Alejandro Martín también alude a las principales normas que deben cumplir aquellos que son dueños de este tipo de animales. «No pueden acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, están obligados a llevar bozales adecuados para cada raza y una cadena o correa no extensible e irrompible de dos metros de longitud como máximo».

Respecto a las infracciones económicas a las que se enfrentan si incumplen la ley, se clasifican en leves desde 150 hasta 300 euros, en graves hasta 2.404 y en muy graves hasta 15.025.