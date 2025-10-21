Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil Mercedes Vaquera lamenta que los sindicatos no hayan participado en la negociación de este proceso selectivo, que será en junio de 2026

Ana B. Hernández Martes, 21 de octubre 2025, 13:06 Comenta Compartir

333 plazas, 33 para el turno de discapacidad, centrarán las próximas oposiciones docentes de Extremadura, que se celebrarán en la segunda quincena de junio de 2026 aunque el día concreto está aún por determinarse. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha dado a conocer la convocatoria al término de la sectorial que se ha celebrado esta mañana sin la presencia de los sindicatos.

Las cinco centrales con presencia en el órgano -PIDE, CSIF, ANPE, CC OO y UGT- no han acudido al encuentro porque sigue sin haber acuerdo en cuanto a la subida salarial que debe producirse en las nóminas de los maestros y profesores de la región para alcanzar la homologación con la media nacional, y han convocado una segunda jornada de huelga en protesta por ello.

No obstante, los sindicatos han indicado hoy que su ausencia en la reunión también estaba motivada porque la consejería no les había proporcionado toda la información precisa para negociar las oposiciones, pero Mercedes Vaquera ha rechazado esta crítica y ha mostrado a los medios de comunicación la convocatoria y la información facilitada a las centrales.

En cualquier caso, la consejería ha celebrado la reunión y ha dado luz verde al nuevo proceso selectivo. «Es un tema muy importante para los opositores y no podemos paralizar la consejería ni el sistema educativo extremeño», ha alegado Vaquera para justificar la sectorial sin la presencia de los sindicatos.

Serán por tanto 333 las plazas que saldrán a oposición, 33 de las cuales por el turno de discapacidad, para maestros, profesores de las Escuelas de Idiomas y especialidades singulares de FP.

El reparto

En concreto, según el reparto dado a conocer por la consejera, de las 300 plazas generales 126 serán para Educación Infantil, 37 plazas para Pedagogía Terapéutica, 35 para Audición y Lenguaje, 32 para Educación Primaria, 22 para Música, 9 para Idioma extranjero y otras 9 plazas para Educación Física.

El reparto de las 300 plazas se completa con 27 de Inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas y 3 plazas para Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas de Formación Profesional.

En cuanto a las 33 plazas para el turno de discapacidad: 13 para Infantil, 4 para Pedagogía Terapéutica, 4 también para Audición y Lenguaje, 3 para Educación Primaria y 3 para Música, 1 para Idioma extranjero y 1 para Educación Física, 3 para Inglés en las EOI y 1 para Mecanizado de FP.

«Estas 333 plazas no son un número al azar, sino el resultado de un estudio exhaustivo de los centros y sus necesidades, teniendo en cuenta las jubilaciones para el próximo curso, con el que queremos dar estabilidad a las plantillas docentes y reforzar el sistema educativo», ha defendido Mercedes Vaquera.

Subida salarial

Por último, en cuanto a la segunda jornada de huelga en la educación pública el 7 de noviembre, que esta mañana han anunciado las centrales, la consejera ha reiterado que «ni Extremadura ni el Gobierno se pueden permitirse los más de 62 millones de euros en poco más de un año que reclaman las organizaciones sindicales». Ha asegurado que, aunque no se niegan a ello, «estamos a favor de una subida progresiva», hacer frente al desembolso de esa cuantía rompería el equilibrio presupuestario de la región.

Mercedes Vaquera ha confirmado que los docentes extremeños cobrarán 80 euros brutos más al mes desde el próximo enero, hasta los 1.120 euros anuales aunque no haya presupuestos en 2026, y que a partir de enero de 2027 se aplicará una subida de otros 20 euros brutos más al mes, 280 anuales. En total, ha resumido, casi 24 millones de euros destinados a la mejora de las retribuciones de los maestros y profesores de la región.

«Nos comprometimos a mejorar sus sueldos y lo vamos a hacer, estamos hablando de 1.400 euros brutos al año más en poco más de un año y tres meses», ha zanjado.