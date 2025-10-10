HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ganado vacuno en una finca extremeña sin relación con el carbunco. HOY

Extremadura contabiliza cuatro focos de carbunco en ganado vacuno en tres semanas

Los dos primeros fueron en Alburquerque y ahora salen a la luz en la provincia de Cáceres, en Miajadas y en Logrosán

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:23

Cuatro focos de carbunco bacteridiano en tres semanas en Extremadura. Ahora ya está presente en explotaciones de ganado vacuno de la provincia de Cáceres porque ... los dos primeros se hallaron en Alburquerque, en territorio pacense. El Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe, en Granada, de referencia en este tipo de enfermedad, confirma dos casos nuevos en fincas con vacas en Miajadas y Logrosán, la primera en la comarca ganadera de Trujillo, la segunda en la del mismo nombre. La fecha de confirmación de estos casos por parte del laboratorio granadino es la de ayer jueves.

