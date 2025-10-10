Extremadura contabiliza cuatro focos de carbunco en ganado vacuno en tres semanas

Cuatro focos de carbunco bacteridiano en tres semanas en Extremadura. Ahora ya está presente en explotaciones de ganado vacuno de la provincia de Cáceres porque ... los dos primeros se hallaron en Alburquerque, en territorio pacense. El Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe, en Granada, de referencia en este tipo de enfermedad, confirma dos casos nuevos en fincas con vacas en Miajadas y Logrosán, la primera en la comarca ganadera de Trujillo, la segunda en la del mismo nombre. La fecha de confirmación de estos casos por parte del laboratorio granadino es la de ayer jueves.

Entre septiembre y octubre del año pasado, en el plazo de poco más de un mes, se localizaron cuatro casos de carbunco en vacas en explotaciones ganaderas situadas en la provincia de Badajoz. Ahora la situación vuelve a repetirse.

El carbunco es una enfermedad de declaración obligatoria y puede llegar a contagiar al ser humano. La presencia de ántrax en vacuno (carbunco) preocupa a ganaderos pero también a los veterinarios que atienden sus explotaciones. El ántrax tiene tres variantes: la cutánea, que es la más leve; la gástrica, que ya es un poco más grave, al ingerir carne cruda o casi cruda de un animal afectado, y, por último, la respiratoria, la más peligrosa de las variantes y la más letal.

En el año 2022 uno de esos focos de carbunco llegó incluso a infectar un veterinario, tras realizar una necropsia a una vaca. Tuvo que ser hospitalizado. El ántrax afecta principalmente al ganado y los animales de caza. Los humanos se pueden infectar a través del contacto directo o indirecto con animales enfermos.

Según informa la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el carbunco afecta a gran cantidad de especies, aunque presenta una virulencia y unos síntomas clínicos variables, siendo especialmente relevante por su gravedad e incidencia en herbívoros.

Sus características principales son su elevada mortalidad y la gran resistencia del agente en el medio, debido a la capacidad de desarrollar formas de resistencia denominadas esporos, con potencial infeccioso.