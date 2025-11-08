HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
Imagen de archivo de una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de Badajoz. Hoy

Extremadura ya no es la comunidad que más espera para operarse

Los pacientes del SES sufren una demora de 134 días, 44 menos que a finales de 2024, aunque siguen por encima de la media del país

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:38

Comenta

Extremadura abandona el peor puesto de las listas de espera para operaciones quirúrgicas. Los pacientes extremeños ya no son los que más demora sufren ... para ser intervenidos. El tiempo medio en esta comunidad autónoma se sitúa en 134 días, por detrás de Andalucía (160) y Cataluña (148).

