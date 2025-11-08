Extremadura ya no es la comunidad que más espera para operarse

Extremadura abandona el peor puesto de las listas de espera para operaciones quirúrgicas. Los pacientes extremeños ya no son los que más demora sufren ... para ser intervenidos. El tiempo medio en esta comunidad autónoma se sitúa en 134 días, por detrás de Andalucía (160) y Cataluña (148).

Son datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Sanidad relativos al primer semestre de 2025 a través de un informe en el que se pueden comparar las cifras por comunidades autónomas. En él se detallan las intervenciones programadas, que son las que conforman las listas de espera, y no las urgentes.

Extremadura reduce en 44 días la demora para entrar en quirófano respecto a diciembre de 2024, cuando en esta región la cifra alcanzaba los 178, un número que le posicionaba como el territorio con peores datos.

Pese a las mejoras, Extremadura se sigue situando por encima de la media del país (118,6 días). Quienes sufren menos la espera son los madrileños (49), seguidos de los vascos (61) y los riojanos (64).

En total, a 30 de junio de 2025, hay 21.208 extremeños que están esperando una operación. Son 3.259 menos que a finales del año 2024, lo que supone un descenso del 13,3%.

Tiempo máximo permitido

De ellos, dos de cada diez (21,3%) lleva más de seis meses en lista de espera, que es el plazo máximo permitido para intervenciones quirúrgicas, según la ley de tiempos de respuesta. A finales de 2024, el porcentaje era tres puntos mayor que el actual, con el 24,03% de pacientes fuera los plazos legales o de garantía establecidos.

También ese porcentaje es mayor que el de la media nacional, donde el 19,6 % de los 832.728 pacientes que están pendientes de una intervención llevan incluidos en lista de espera más de seis meses.

Por especialidades, Cirugía Maxilofacial sigue siendo la que más demora registra, con 308 días; seguida de Neurocirugía ( 237) y Traumatología (199).

Además, hay grandes incrementos de tiempos de espera en la especialidad de Cirugía Vascular, con 221 días, que se incrementa un 38% en tan solo seis meses. Hay que recordar que en Cáceres ese servicio lleva cerrado desde hace seis años, lo que ha generado un efecto bola de nieve, con listas interminables y tiempos de intervención inasumibles.

Por el contrario, las especialidades con menores tiempos medios de espera son Ginecología con 38 días, Cirugía cardíaca con 53 y Oftalmología con 54.

Consultas con el especialista

Respecto a la citas con el especialista, la situación también mejora. Los extremeños tienen una demora media para consultas externas de 110 días, 15 menos respecto a finales de 2024.

Eso sitúa a Extremadura como la sexta comunidad en la que más se espera, por detrás de Canarias (150), Navarra (142), Aragón (138), Andalucía (127) y Cataluña (112).

La media nacional para consultas externas está en 96 días. País Vasco (43), Baleares (60), Cantabria (61) y Castilla la Mancha (61) son las regiones que mejores datos presentan.

Traumatología (190 días), Dermatología (156) y Digestivo (129) son los servicios en los que los extremeños esperan más. Sin embargo, en Cirugía General y Aparato Digestivo la demora es de 19 días.

De las 90.374 personas que están en lista para ver a su especialista, casi la mitad (49,7%) espera más de 60 días, que es el tiempo que marcan los plazos legales para consultas externas.