Extremadura es la comunidad con menos denuncias por agresión a enfermeros

Extremadura se sitúa como la comunidad con menos denuncias por agresiones a enfermeras a nivel nacional según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE).

Por comunidades autónomas Andalucía es la que ha registrado un mayor número de estos sucesos, con 728, seguida de Castilla y León (317), País Vasco (315), Baleares (268) y Galicia (188).

A pesar de estas cifras, el secretario general del Consejo General de Enfermería (CGE) y director del Observatorio de Agresiones, Diego Ayuso, precisa que «estos datos no reflejan el total de las agresiones reales. Sabemos que hay una infranotificación de incidentes violentos en nuestros centros sanitarios, especialmente cuando se refieren a insultos y amenazas, porque no se denuncian.» Por ello, desde el Consejo General de Enfermería, insiste en la necesidad de denunciar «pues un hecho que no se conoce, no existe».

El CGE pide solución al problema que sufren los enfermeros en España, ya que según el presidente del consejo, Florentino Pérez Raya, «hacen falta casi cien mil enfermeras para equipararnos a nuestros vecinos europeos. Las enfermeras no somos responsables de los males del sistema, de las demoras en la atención, de la falta de recursos, de no poder atender sus expectativas.»

Así, animan a denunciar «cualquier agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante su hospital y ante los Colegios Profesionales». Además, también ha recordado que tienen a su disposición el Observatorio de Agresiones del CGE.

