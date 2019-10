«Extremadura tiene que competir para recibir nuevos fondos europeos» Teresa Frontán, representante de la Comisión Europea. :: hoy Mérida acogerá el lunes un evento organizado por la Unión Europea para acercar el proyecto a los jóvenesTeresa Frontán Comunicación de la Comisión Europea JUAN SORIANO MÉRIDA. Viernes, 4 octubre 2019, 08:15

Programa operativo, marco financiero plurianual, fondos de cohesión... Términos sobre la política comunitaria que siguen siendo un misterio para la gran mayoría de la población. La librería La Selva Dentro, de Mérida, acogerá el próximo lunes a las 19.30 horas 'Café con Europa', un evento destinado a acercar el proyecto europeo a los jóvenes.

-¿Qué es 'Café con Europa'?

-Es un encuentro con jóvenes para hablar en un ambiente distendido. Se trata sobre todo de un ejercicio de escucha. Queremos escucharles, lo que nos tengan que decir, cuáles son sus ideas y preocupaciones, de una forma lo más cercana posible. Empezamos el año pasado, pero en ciudades más pequeñas.

-¿Los ciudadanos, y especialmente los jóvenes, conocen la Unión Europea?

-Creo que hay mucho desconocimiento y los jóvenes, en concreto, por haber nacido ya dentro de la UE, no saben atribuir muchas de las ventajas que tiene este proyecto.

-¿Cuánto ha recibido Extremadura de la UE?

-Extremadura, como otras regiones que partían de un nivel de desarrollo más bajo, han recibido la solidaridad europea. Porque eso es el proyecto europeo, un proyecto de solidaridad, para que todas las regiones alcancen un nivel de desarrollo razonablemente parecido. En este sentido, Extremadura ha recibido mucho.

-¿Seguirá siendo una de las regiones más favorecidas?

-Habrá que ver los indicadores de desarrollo de Extremadura, porque las últimas ampliaciones han sido de países que tienen un nivel de desarrollo inferior al de España, lo que hace que muchas regiones que eran de las más desfavorecidas en Europa ahora no lo sean tanto. Pero hay que decir que no solo es la ayuda que llega en forma de fondos, hay también mucha ayuda en forma de apoyo a la inversión, que tiene un reparto diferente y se otorga a proyectos por su calidad. Ahí es donde Extremadura tiene también que competir para recibir estos fondos, que no dependen del nivel de desarrollo, sino de la calidad.

-¿Cuáles serán los criterios de reparto en el periodo 2021-2025?

-Estamos en periodo de discusión porque hay una variable muy importante que no conocemos, y es el nuevo marco financiero plurianual. Hasta que no se adopte, tampoco se sabe exactamente de cuánto dinero se va a disponer.

-En el último periodo se apostó por el medio ambiente, ¿será la despoblación clave en los próximos criterios de reparto?

-Es posible, pero desde luego el medio ambiente seguirá estando presente. Todas las políticas van a tener que ser analizadas con un punto de vista medioambiental, y la inversión que tenga que ver con ese área, como en agricultura, desarrollo rural e investigación y desarrollo, va a ser el sector privilegiado.

-¿La definición del nuevo marco financiero depende del 'brexit'?

-No solo del 'brexit', pero del 'brexit' también, porque la cifra global para el presupuesto, al salirse un país como el Reino Unido, en un primer momento podría disminuir si no se toman otras medidas. Por eso todo está en el aire, porque esa cantidad que se dejaría de percibir podría ser compensada con mayores aportaciones de los estados miembros o con mayores fuentes de ingresos, también se habla de algún tipo de impuesto sobre los plásticos...

-¿Cree que el 'brexit' ha servido también para unir a los otros países de la UE?

-Ha tenido un efecto en ese sentido. Hay críticas, lo cual es normal y positivo, pero voces que reclamen la salida ya no hay, porque se están viendo los efectos negativos en Reino Unido. Y esto ha cohesionado un poco los apoyos a la UE.