Extremadura celebrará la Noche de los Investigadores

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Las ciudades extremeñas acogerán un centenar de actividades de divulgación científica y tecnológica para todos los públicos el próximo 26 de septiembre, con motivo de La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de la UEx, un evento promovido por la Unión Europea para acercar la ciencia a la sociedad y fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia.

Más de 400 investigadores acercarán la investigación, la ciencia y la tecnología, de 17.30 a 21.00 horas en Badajoz (Hospital Centro Vivo y plaza de San Atón), Cáceres (Espacio UEx), Plasencia (Centro Universitario de Plasencia) y Mérida (plaza del Templo de Diana).

En Mérida, el evento contará con actividades del Centro Universitario de Mérida y el Instituto Arqueológico de Mérida del CSIC. Los asistentes podrán diseñar gracias al FABLAB mecanismos de propulsión como catapultas y lanzadores, y podrán ser arqueólogos por un día, gracias a talleres con pinturas naturales, mosaicos e incluso usar el georradar sobre un yacimiento.

En Badajoz, investigadores de la Universidad de Parma impartirán un taller sobre tecnologías innovativas para garantizar aire y agua limpios. Además, habrá un taller sobre cómo utilizar las matemáticas para conseguir recetas exitosas de cocina, y otras actividades para conocer los amigos invisibles en el yogur, cómo funciona una PCR o la impresora 3D de ADN, o qué sustancias son capaces de emitir luz y qué tipos de luminiscencia existen.

Los investigadores de la UEx en Cáceres han diseñado nuevos talleres para poner a prueba las habilidades quirúrgicas o conocer qué especies de ungulados salvajes viven en nuestro entorno, y el público podrá observar las diferentes células del sistema inmunológico, participar en un ‘quién es quién’ literario o comprobar su agudeza visual.

En Plasencia se podrá descubrir la «magia» de las matemáticas y el cambio climático en experimentos. Los amantes de la jardinería explorarán las novedades más llamativas en Landscaping y participarán en un ‘Rosco ambiental’ inspirado en el famoso programa de televisión ‘Pasapalabra’.

