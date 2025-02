Extremadura vivió en 2022 el año más caluroso desde que hay registros

Un año inolvidable, meteorológicamente hablando. 2022 pasa a la historia del tiempo en Extremadura como el año con la temperatura media (promedio de temperaturas máximas ... y mínimas) más alta desde que hay registros en la región.

La estadística de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) muestra que quedó en 17,7 grados. Supera de largo la media histórica extremeña, situada en 16,4 grados (+1,3). Y también la media de temperatura en España el año pasado, que fue de 15,3 grados. No solo eso. Pulveriza el anterior registro más alto que tenía la Aemet de temperatura más elevada en Extremadura, que estaba fijado en 17,5 grados en 2017.

La metodología con la que se toman los registros por la Aemet es de 1980, esto es, desde los últimos 42 años pero también la temperatura media del año pasado es la más alta viendo incluso datos anteriores a 1980.

«2022 Ha sido un año muy cálido. Y no solo en uno o en dos meses sino ha sido la tónica general. Diciembre ha sido el más cálido desde 1955, por ejemplo, pero esa tendencia ha tenido correspondencia en meses como mayo y julio, con registros también históricos de temperatura media muy elevada», explica a HOY Manuel Lara, meteorólogo de la Aemet en Extremadura.

Pone Lara como muestra los dos observatorios más antiguos de la Aemet, los de Badajoz (aeropuerto) y Cáceres. La temperatura media en el aeropuerto fue el año pasado de 18,5 grados (+0,1 grados sobre el anterior récord). La de Cáceres, 17,9 grados (+0,2). Son también las máximas de las series de los antiguos observatorios de Badajoz y Cáceres, cuyos datos se inician en 1896 y 1907 respectivamente.

«Hemos tenido muchas masas de aire de sur, saharianas y con calima, en primavera, con una cantidad como pocas se ha visto, que regresaron en junio. Y en diciembre, sucesivas de borrascas con vientos del oeste casi siempre, muy húmedos, o suroeste, que ha hecho dejar aparcado el aire frío….hasta esta primera semana de enero. Eso ha hecho imposible las heladas y unas mínimas muy altas«, dice.

Salvo la excepción del recién terminado diciembre, esas temperaturas medias muy cálidas han ocasionado una escasez de precipitaciones muy evidente.

«El contexto del cambio climático puede explicar una realidad que, en todo caso, nos puede deparar bandazos del tiempo. Hasta ahora no ha hecho frío y tampoco lo está haciendo de una manera escandalosa pero eso no excluye que no puedan venir nuevas 'Filomenas' en enero, que suele ser el mes más frío del año».

Bajo esa realidad, recuerda Lara, 2022 ha sido el año más cálido en España desde, al menos, 1916. Es la primera vez que la temperatura media anual superó los 15 grados. Hasta 2011 no se había llegado nunca a 14,5 grados Desde entonces, ha sucedido cinco veces.

Extraño diciembre

También señala Lara como anómalo, aunque en positivo, lo que ha sido diciembre en cuanto a precipitaciones. Si la media de lluvia regional en este primer mes invernal se sitúa en Extremadura en 50,1 litros por metro cuadrado, en esta ocasión se ha disparado en 234,6 litros.

Casi cinco veces más de media porque en algunos municipios con estación de la Aemet las cifras de precipitaciones han sido escandalosas. Por ejemplo, en las localidades cacereñas de Guijo de Santa Bárbara y Garganta la Olla, ambos de la comarca de La Vera, se superaron con creces los 600 litros en el mes: 631.2 litros en Guijo y 619.8 en Garganta.

Mientras, en los observatorios de las capitales de provincia se registraron 278.9 litros en Cáceres y 214.6 litros en Badajoz/Talavera, lo que supone multiplicar casi por cinco sus valores de referencia para diciembre. En Mérida, el dato de lluvia de diciembre se situó en 236,6 litros, cinco veces y medio por encima de su promedio.

Diciembre también ha sido noticia por la ausencia de frío. Las temperaturas han sido extraordinariamente altas durante el mes. La media regional ha sido de 11.7 grados, 3,1 más que lo normal y 0,4 décimas más respecto al máximo histórico hasta la fecha.

Vuelven las lluvias

Se va el frío nocturno, desaparecen las heladas y las nieblas y regresan las precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo a corto plazo.

La etapa postnavideña arranca esta sábado con la llegada de un frente que dejará lluvia casi generalizada en la región, más abundante en el noreste, al menos hasta el lunes. Serán, por tanto, tres días con cielos tapados y agua y es posible que a partir del martes -día de transición- vuelvan a dominar los cielos extremeños. En todo caso, a pesar de estar en enero, lo que es seguro es que las temperaturas no serán frías, con máximas asentadas de 15 grados y mínimas por encima de cero.