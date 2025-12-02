Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve

M. Fernández Cáceres Martes, 2 de diciembre 2025, 10:18 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

Extremadura ha dado la bienvenida al invierno climatológico con nieve en sus zonas más altas. Es el caso de Piornal, situado a 1.175 metros, el municipio extremeño a mayor altitud sobre el nivel del mar y en cuya sierra ya se puede apreciar un manto blanco. En este mismo punto, el pasado domingo, día en la que finalizó el otoño climatológico, ya asomaron los primeros copos de nieve.

Las temperaturas mínimas han vuelto a registrar valores negativos en la localidad del Valle del Jerte esta madrugada: -0,3 grados. El día anterior, los termómetros bajaron hasta -0,6 y el domingo, marcaron 0,5 grados como temperatura más baja en el municipio cacereño.

El resto de localidades con estaciones metereológicas han registrado valores positivos. Nuñomoral y Navalmoral de la Mata se han quedado por debajo del grado, con 0,6 y 0,7 respectivamente, y los siguientes en la lista ya han superado los dos grados: Torrecilla de los Ángeles y Herrera del Duque, ambos con 2,1.

Como ya se ha contado, dos frentes sucesivos dejarán este martes precipitaciones generalizadas en la comunidad. Según anunció la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, el primero entrará de oeste a este de la Península y afectará a la mayor parte del territorio y aunque tras su paso tenderán a abrirse claros, la entrada del segundo volverá a cubrir los cielos y a dejar lluvias en la mitad oeste peninsular y litorales cantábricos. No obstante, se espera que la intensidad de las lluvias en la región extremeña sea débil en general.

Todas las estaciones que la Aemet tiene repartidas por la comunidad extremeña ya han recogido lluvia, aunque con registros escasos. Hasta las 9,00 horas, la localidad de la región más lluviosa es Garganta la Olla con 6,2 litros por metro cuadrado. Le siguen Olivenza y Villanueva el Fresno, ambas con 5,2; Mérida y Piornal, con 5; y Jaraicejo, Valverde del Fresno y Nuñomoral con 4,8.

En lo que se refiere a rachas de viento, Castuera ha registrado la mayor, de 40 kilómetros por hora. La lista continúa con Llerena y Santa Marta, localidades donde ha habido vientos de hasta 36 km/h.