Extremadura no baraja implantar el pasaporte covid dadas las altas tasas de vacunación

E. P. Viernes, 19 de noviembre 2021, 13:06 | Actualizado 17:37h. Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que la comunidad extremeña de momento no se plantea implantar el pasaporte covid dado que no alcanza a adivinar la utilidad de esa medida con las altas tasas de vacunación contra la Covid-19 que presenta el país.

A preguntas de los periodistas por el hecho de que algunas comunidades autónomas están pidiendo que se implante el 'pasaporte covid' para algunas actividades y si Extremadura se lo estaría planteando y cómo ve esta opción, Vara ha dicho que de momento no: «lo cual no quiere decir que sea una salida airosa, ¿no? Pero sobre todo porque con las altas tasas de vacunación que tenemos en España no alcanzo a adivinar la utilidad de esa medida».

Seguidamente, ha dicho que no sabe la utilidad de esa medida en países como España, y más en regiones como Extremadura donde se tiene un porcentaje del 90 por ciento de vacunación de personas de más de 12 años.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo extremeño ha hecho hincapié en que se tiene que estar muy vigilante y ya no tanto a las cifras de contagio, como a las cifras de hospitalizaciones, puesto que esta última «es la que nos tiene que dar ahora la referencia».

Vara ha insistido que ha abogado por que la ciudadanía se comporte «sabiendo que el virus está presente y lo podemos coger, y que hay gente a la que le puede hacer daño o se puede transmitir a los más mayores, y le podemos hacer daño por no cuidarlos».