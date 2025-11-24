Extremadura avanza hacia un turismo de calidad sin renunciar a su identidad El encuentro organizado por HOY y Junta de Extremadura ha puesto de manifiesto la «buena salud» del sector

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Extremadura puede presumir de abrir las puertas de la región a todo aquel que quiera visitarla. Su territorio, amplio y diverso, ofrece un sinfín de propuestas turísticas tanto para quienes llegan de fuera como para los propios extremeños.

Si de algo goza la región –y así lo subrayaron los expertos en el foro 'Retos y oportunidades para el turismo en Extremadura'– es la buena salud del sector turístico.

El encuentro, organizado por HOY en colaboración con la Junta de Extremadura, se enmarcó en el Southern Tourism Meeting, un espacio de reflexión para explorar las oportunidades y también los retos que afronta la región.

«Tenemos que detenernos a pensar qué es el turismo ahora mismo y qué queremos hacer con él», expresó la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, quien destacó la importancia de este tipo de foros en un momento en el que muchos destinos del mundo están replanteando sus modelos tras la masificación y la pérdida de identidad.

El foro, que estuvo moderado por la periodista Isabel Aguilar y además de la consejera Bazaga, contó con la presencia de José Orantos, director de HOY; Olga M. Manzano, presidenta de la Asociación Destino Sur Extremadura;_Cristina Pérez-Sala, responsable de Oído Cocina; Juan Ignacio Rengifo, vicedecano de Nuevas Tecnologías, Investigación Y tranferencia de la UEx y Marcos Franco, socio fundador de ReiniziaT y ObservaTUR y miembro de la Mesa de Turismo de España.

Bazaga recordó que Extremadura ha logrado posicionarse como un destino turístico «premium», gracias a los elementos únicos que la diferencian como es su patrimonio monumental, su riqueza cultural, sus paisajes naturales y su gastronomía. Todo ello –añadió– sin renunciar al espíritu propio de sus pueblos y ciudades, que «han sabido mantener su perfil sin convertirse en escenarios despersonalizados». «La región es consciente de que quiere ser un lugar de éxito sin acabar con el patrimonio que nos rodea», apuntó.

Extremadura destino cultural

Este enfoque ha permitido diversificar la oferta. Como ejemplo, la región ha sido reconocida recientemente como destino cultural, un hito que hace apenas unos años resultaba impensable. A ello se suma la consolidación del turismo natural y gastronómico, dos pilares estratégicos que han reforzado la marca Extremadura.

«El sector del turismo tiene una salud estupenda», celebró la consejera, y avaló con datos que este año la región ha tenido más de 1,8 millones de turistas, con cifras que superan máximos históricos; 4,2 millones de pernoctaciones, en continuo crecimiento; y 200 nuevas empresas turísticas creadas en lo que va de año, que se suman a las casi 600 que nacieron el año pasado.

«Un sector que se está convirtiendo en un pulmón de oxígeno para el empleo regional gracias a su extensa cadena de valor», destacó Bazaga. Unos datos que hace años eran «impensables» y que se están logrando a pesar de las limitaciones de movilidad y transporte que aún arrastra la región, un desafío clave que condiciona el crecimiento turístico.

Falta de profesionales

Otro de los grandes retos es la escasez de profesionales cualificados, un problema que afecta tanto a nivel global como regional. Bazaga recordó cómo durante años se «demonizó» el trabajo en hostelería y turismo, algo que la pandemia acentuó al llevar a muchos trabajadores a replantearse su futuro laboral.

«Tenemos que dignificar la profesión, recuperar a esos trabajadores, mimarlos y colocarlos en el lugar que merecen», insistió.

La consejera defendió que Extremadura cuenta con una estrategia definida y «una mirada larga» para seguir avanzando.

Entre los objetivos marcados se encuentran la desestacionalización mediante una mayor oferta cultural, deportiva y de eventos durante todo el año; la vertebración territorial del turismo poniendo en valor lo mejor de cada comarca; la orientación de la oferta hacia los mercados que ya muestran interés por el destino; y la apuesta por la sostenibilidad y la conservación del patrimonio como ejes centrales del modelo.

Ampliar Rafael Mateos , Victoria Bazaga, José Orantos, Juan Ignacio Rengifo, Ángel Orgaz, Adrián Urbano y Diego Hernández..

Mesa-coloquio

A continuación, fue el turno de la mesa coloquio. Olga M. Manzano, Cristina Pérez-Sala y Juan Ignacio Rengifo coincidieron en que desplazamiento, duración de la estancia, opiniones y satisfacción del visitante, se encuentran entre las claves para atraer viajeros de larga distancia y consolidar nuevos mercados.

Ignacio destacó que el punto de partida «es positivo» y ante la pregunta de qué tipo de turismo se está construyendo en la región destacó la importancia seguir confiando –pero cuidando– por le medio natural.

Pérez-Sala incidió de nuevo en la falta de profesionales del sector. Destacó que desde la pandemia ha habido una reflexión entre los profesionales que sumada a falta de mano de obra complican «subirse a la tendencia turística».

En los últimos años, la gastronomía extremeña ha logrado posicionarse como uno de los ganchos más potentes del destino. La región avanza en ferias especializadas, en la presencia de chefs y productores en escaparates nacionales e internacionales, y en la profesionalización del sector.

«Hoy la gastronomía ya no consiste solo en dar de comer; consiste en generar experiencias, destacó Pérez. Cada vez más restaurantes apuestan por cocina de autor basada en la raíz, en los productos del territorio y en la narrativa cultural que rodea a cada plato. Un elemento que, sumado a la calidad de las guías gastronómicas, sitúa a Extremadura en una órbita cada vez más visible.

Para Manzano en unirse está la clave y hay que construir una imagen de marca clara, coherente y compartida. No basta con que las administraciones la definan. «El mensaje tiene que ser el mismo en el norte de Sierra Morena que en el sur, aunque cada comarca tenga sus singularidades. Esa biodiversidad paisajística, cultural y patrimonial es nuestra riqueza, pero la marca debe ser común», destacó.

La visión final es clara: apostar por un territorio natural, sostenible e inteligente, en el que la toma de decisiones se apoye en datos y en conocimiento, así lo recalcó Igancio.

Ampliar Marcos Franco realizó una intervención muy nutritiva. «El nuevo viajero ha cambiado, busca autenticidad y la región la tiene» Extremadura se encuentra en un momento decisivo. Así lo defendió el consultor turístico Marcos Franco, socio fundador de ReiniziaT y ObservaTUR y miembro de la Mesa de Turismo de España. Durante su intervención en el evento 'Retos y oportunidades para el turismo en Extremadura' ofreció una visión clara. «Tenéis una oportunidad histórica en el mundo de la visita turística». Una afirmación que se sustenta por la evolución imparable de la industria y por el cambio profundo que vive el viajero actual y que encaja –casi de manera natural– con la propuesta turística extremeña. La industria turística vive uno de sus mejores momentos. España cerró 2024 con casi 94 millones de turistas internacionales, una cifra récord que dejó 126.000 millones de euros en el territorio. Las previsiones para 2025 apuntan a superar los 100 millones de visitantes, según los estudios realizados por ObservaTUR. El turismo se ha consolidado como primera industria del país y no solo del turista internacional, sino nacional. El visitante de hoy no se parece en nada al de hace cinco años. Es un viajero hiperconectado, informado, exigente, que busca autenticidad, territorios tranquilos y experiencias personalizadas. «Valora la seguridad, está atento al precio en un contexto de inflación persistente y prioriza el viaje como una necesidad básica, llegando incluso a financiar sus vacaciones: un 40% de los españoles lo haría, especialmente los jóvenes», informó el experto. Y añadió que además, el viajero ya no compra viajes, sino experiencias. Y está dispuesto a pagar más si la vivencia es única, memorable y adaptada a sus intereses. Un viajero que exige sostenibilidad —aunque no esté dispuesto a pagar un extra por ella pero que o tiene en cuenta a la hora de escogeré un servicio, flexibilidad en reservas, actividades y servicios. Para Franco, Extremadura reúne de forma natural los ingredientes que busca este nuevo turista que se centra en relajarse, desconectar mentalmente, sentirse libre, reconectar con la familia y vivir experiencias sencillas pero significativas y que encajan con la identidad del territorio. Franco ofreció datos en esta nutritiva charla y aprovechó para comentar que Extremadura cuenta con una naturaleza real con más del 30% del territorio protegido, cuatro enclaves Unesco, espacios únicos para el 'birding', cielos privilegiados para el astroturismo y 1.500 kilómetros de costa de interior, la mayor cifra de España. Otro de los puntos que destacó fue la gastronomía identitaria, aquella que está vinculada al territorio, con productos de calidad, denominaciones de origen y experiencias culinarias. Por último, cultura viva, ya que la comunidad cuenta con tres Patrimonios de la Humanidad y una riqueza patrimonial e histórica que potencia la autenticidad de pueblos y ciudades. «Cuando el viajero pide bienestar, tranquilidad y autenticidad, eso es exactamente lo que ofrece Extremadura», así lo resumió el experto. Retos claves El 2024 ha sido un año excelente para la región: récord en turistas, en ocupación y en empleo, con casi 30.000 personas trabajando ya en el sector. El experto aprovechó para insistir en que la industria debe planificar pensando en el futuro que heredarán las próximas generaciones. Cuatro retos clave para el futuro turístico de Extremadura. El consultor explicó que la región se enfrenta a cuatro desafíos estratégicos que marcarán su rumbo. El primero pasa por el posicionamiento de marca. Extremadura tiene una oferta rica, diversa y potente, pero a veces fragmentada. Para Franco, es necesario construir un relato único, alineado con los ejes de naturaleza, gastronomía y cultura. Además, de una marca cohesionada —con colaboración público-privada real— que permitirá una mayor visibilidad, eficacia promocional y competitividad. Por otro lado, la digitalización e inteligencia de mercado. El concepto de digitalización ya no consiste en tener apps o webs, sino en usar datos e integrar información pública y privada, conocer al viajero, medir, segmentar, planificar y tomar decisiones basadas en evidencia. También incidió en la profesionalización y talento. «Con casi 30.000 trabajadores, el sector necesita formación continua, mentorización para pequeñas empresas, capacitación en idiomas, digitalización y especialización por segmentos», matizó. Por último, la diversificación de mercados. Extremadura ha logrado avances, como el crecimiento del 45% del turista estadounidense, y mantiene un buen posicionamiento nacional. Pero, según Franco, es momento de ir más allá y consolidar mercados europeos cercanos como Alemania, Reino Unido o Países Bajos y potenciar producto de alto valor.

Temas

Extremadura