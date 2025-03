Extremadura se atrinchera contra el calor

Cristina Núñez, Estrella Domeque y Sergio Real Cáceres Miércoles, 13 de julio 2022, 12:14 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

«A correr ahora no salgo más allá de las 10.30 de la mañana, con esta ola de calor hay que tener cuidado». José Luis Borreguero va ya de retirada a esa hora, con la camiseta empapada y una gorra que se quita para darse un poco de aire mientras habla prácticamente sin parar. Extremadura está en alerta roja por calor y la gente se atrinchera minimizando el tiempo que está en la calle y buscando, sobre todo, el frescor de la mañana. Adelantar las actividades necesarias a las primeras horas del día y habitar los espacios interiores refrigerados son las únicas salidas contra las altas temperaturas. En realidad hay poco margen porque las mínimas tampoco dan mucha tregua (22 grados en Badajoz, 22 en Cáceres).

«Sobre las 11 u 11.30 intento ya estar en casa recogida, voy a andar un poco por el R-66, salgo sobre las 8 u 8.30», explica María Dolores Cuevas, de 75 años, una sevillana que reside en Cáceres desde hace más de 40 años. «Tengo aire, intento ponerlo poco porque es un gasto horrible», comenta mientras camina por la calle Gómez Becerra con dos bastones.

Comercio y hostelería sufren especialmente los estragos por la alerta. Las terrazas han dejado de ser una buena opción a las horas centrales del día. En la 'Refranería', un bar de la céntrica avenida de España de Cáceres cuentan que parte de su terraza, la ubicada en la peatonal San Pedro de Alcántara, no la ponen. «No se sienta la gente por el calor que hace, hasta las ocho u ocho y media de la tarde no empieza a haber movimiento». Ellos abren a las ocho y media de la mañana, hora a la que reciben a las primeras personas que van a desayunar. Pasadas las diez ya hay mucha más gente dentro que fuera, explica la camarera Soledad Miguel.

Isabel Lázaro regenta 'La Luna', uno de los negocios más antiguos de Gómez Becerra de Cáceres, asociación de comerciantes que ella preside. «No viene nadie, como mucho a primera hora de la mañana o a última de la tarde, pero la gente tiene miedo, y además se suma la situación económica», explica. Dice que los negocios de esta calle se están planteando modificar sus horarios, abrir a partir de las seis de la tarde y mantener las puertas abiertas hasta las nueve. «Se ha llegado a hablar de hacer un horario como de mañana, de 8 a 15, pero es complicado llevarlo a cabo, hay muchos trabajadores que tienen ese horario y no les dejaríamos tiempo para venir a comprar a las tiendas pequeñas».

Hay trabajos en los que no se pueden plantear cambiar el horario. Es lo que le sucede a Álvaro Tobías, repartidor. «Paro a las 14, y luego trabajo de cinco a siete, a las cinco de la tarde es mortal, de momento no podemos cambiar porque sigue llegando mucha mercancía y no nos da tiempo, para sobrevivir, agua».

Sentada en una terraza está Paquita Godoy junto a su perro Pisco, al que le tiene puesto un recipiente con agua para que se refresque. «Yo salgo tres veces al día con mi perro, intento no tener miedo porque si no estamos mucho más predispuestos a tener calor», señala.

«Mucha agua y que no falte el sombrero, no hay otro truco»

Manuel Gómez es de esos agricultores que lleva mejor el calor que el frío, ya acostumbrado a las altas temperaturas en la época del tomate en las Vegas Altas del Guadiana. Pese a los 36 grados que marca el termómetro pasadas las 11 de la mañana, «no lo llevo mal», dice ataviado con una camiseta de manga corta que todavía resiste al sudor, un pantalón corto y, eso sí, un buen sombrero. «Esto protege del calor y también la piel del sol», afirma mientras coloca algunas de las mangueras.

En su caso trabaja en una enorme superficie de varias hectáreas de tomate muy próximas a la localidad de Yelbes, pedanía del municipio pacense de Medellín. Las tomateras que él sí ha podido sembrar este año no dejan prácticamente lugar a la sombra por lo que su jornada se desarrolla durante varias horas a pleno sol. «Hoy he llegado antes de las 6 de la mañana, que todavía se estaba bien», comenta Manuel que cambia sus horarios de trabajo en estos días en los que las altas temperaturas no dan tregua. «Modifico los horarios siempre que puedo, pero algunos turnos de riego los tengo que respetar y unos son más temprano y otros más tarde», explica al tiempo que señala que también tratan de respetar siempre las horas con los trabajadores que tienen en la finca.

En un día de tanto calor como el de hoy, Manuel había decidido terminar la jornada en el campo en torno a las 12.30 del mediodía, pero un problema con los motores le ha obligado a alargar su horario una hora más de lo previsto. «Me tocará aguantar un poco más, pero normalmente para las 12.30 me voy ya, aunque no para casa, acudo a la nave para el mantenimiento de herramientas y maquinaria que es mejor que estar aquí», reconoce.

El tiempo de descanso es poco una vez que llega a casa, apenas el tiempo de comer y refrescarse porque a las 16.30 acostumbra a regresar también debido a los tramos horarios del riego, «después aguanto hasta las 9 de la noche, con tareas ya menos pesadas y tratando de estar más a la sombra».

Pese a ello dice que son horarios en los que sobrelleva bien el calor, «pero si no hiciera tanto calor se intentaría avanzar algo más».

En una época en la que se dedica a la cura de la planta y al mantenimiento de las mangueras, para Manuel «no hay truco para no pasar calor, mucha agua y que no falte el sombrero que además si no lo llevas, te quemas». Cierto es que ese sombrero se vuelve en estos días prácticamente la herramienta más indispensable para cualquier agricultor.

«Lo único que queda es aguantar»

Mientras tanto, en Badajoz, el calor tampoco da un respiro. «Lo llevo malamente, es angustiante» comenta Julio González, camarero de uno de los dos quioscos en la plaza de San Francisco a las 11.30 de la mañana.

González comenta que soporta alrededor de cuatro horas de calor. «A partir del mediodía es lo peor, cuando cerramos el bar sobre las 14.00. Pero llevamos tres días en los que no viene nadie, y de los pocos que lo hacen, ninguno se queja del calor por lo menos. Cuántos menos vienen, más largo se te hace el día y más pesado».

Adolfo Gaspar, repartidor en Plaza España también en Badajoz, soporta una jornada más larga bajo el sol: «Ayer no hizo mucho calor pero hoy ya sí que se nota. Intento evitar las horas de calor y la luz del sol. Desde las 13.00 hasta las 15.00 es lo más intenso. Yo estoy trabajando hasta las 17.00» se lamenta el repartidor.

Los trabajadores que sufren esta ola de calor ven cómo les afecta a su rutina diaria, como por ejemplo Gaspar: «Por supuesto que sucede. Por ejemplo, descansando mal por la noche, tener que soportar el calor del día a día para sacar adelante el trabajo. Y se nota bastante, no tienes los mismos reflejos».

A pesar de que ninguno ha sufrido ningún problema físico con el calor, los trabajadores de Badajoz consultados por HOY afirman que toman sus propias precauciones. González, el camarero, asegura que intenta hidratarse todo lo que puede. «Intento beber agua lo menos posible, porque es lo peor, hace que tengas más calor y sudamos mucho más. Pero una fruta a media tarde, por ejemplo un trozo de sandía o de melón, es lo mejor para refrescarse» puntualiza.

Mientras Juan Antonio Aguedo, albañil en las obras de Puerta Palma, afirma que «muchas veces el jefe nos dice que cuando haga mucho calor, intentemos trabajar en las zonas que tengan sombra. Y si tenemos que para diez minutos, paramos diez minutos, nos refrescamos y luego vuelta a la faena porque no queda otra».

Los trabajadores tienen su propia opinión sobre las medidas que se deben tomar. Aguedo pone ejemplos: «Lo ideal sería que el Ayuntamiento ayudase a combatir el calor poniendo más fuentes, más aspersores para refrescar un poco el ambiente». Los aspersores son precisamente la medida más demandada. El repartidor Adolfo Gaspar lo corrobora: «En Mérida por ejemplo, hay calles con aspersores como Santa Eulalia. De esa manera, si vas paseando con el carrito soportas mejor el calor. Se nota en el ambiente además». En cambio, otros como González, no creen que valga para demasiado: «El Ayuntamiento poco puede hacer para ayudarnos. Lo único que queda es soportar, porque para mí esto es imposible de combatir. Puedes soportar 35 grados pero las temperaturas de estos días son horrorosas». Y añade que «la gente por las mañanas desayuna en la terraza, pero cuando empieza el calor de verdad, sobre la 13.00 horas, la poca que se queda para tomar una cerveza se mete dentro, con el aire acondicionado».

La opinión general es soportar estos días el calor como se pueda. «Lo único que nos queda es aguantar y esperar que pase pronto» se resigna González.