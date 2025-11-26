'Extremadura Anfitriona' reconoce la trayectoria del periodista César Lumbreras
En el acto de homenaje participaron el director de HOY, José Orantos y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán
El periodista de la cadena COPE, César Lumbreras, ha visto en la tarde de hoy reconocida su trayectoria profesional durante el evento 'Extremadura Anfitriona', puesto en marcha por el Diario HOY y la Junta de Extremadura. Celebrado en el Hotel Río de Badajoz, el periodista ha recibido este reconocimiento por ser «altavoz del mundo rural y agrario durante cuatro décadas». Y es que, Lumbreras es una de las figuras más influyentes y respetadas del periodismo agrario en España, ya que ha dedicado su vida a explicar, defender y a dotar de prestigio el trabajo en el campo con su programa radiofónico 'Agropopular', que se emite todos los sábados y que ya acumula 41 años de trayectoria.
A pesar de no ser extremeño de nacimiento, quedó demostrado durante el evento que su trabajo y dedicación hacia el sector agrario extremeño ha sido indiscutible. Natural de Adanero, un pequeño pueblo de Ávila ha convivido desde bien pequeño con la agricultura y la ganadería, ya que su padre, al que ayudaba en las labores del campo, disponía de una explotación ganadera y de algunas tierras de siembra.
En el acto de homenaje participaron el director de HOY, José Orantos y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán. El director de HOY aseguró que la carrera profesional del premiado ha estado marcada por un «periodismo comprometido, por una vocación de servicio y por una visión de economía estratégica».
Morán, también alabó su trayectoria profesional y aplaudió la consecución de «una audiencia fiel, que cada sábado le espera al otro lado de las ondas para empaparse del campo español» y resaltó su enfoque y capacidad de análisis, «muy diferente al de otros medios». Por su parte, el premiado agradeció enormemente el reconocimiento y el cariño puesto en él y se despidió, como no podía ser de otra forma, haciendo sonar su característica 'chifla'.