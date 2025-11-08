Extremadura ampliará hasta 320 las plazas de formación sanitaria especializada en 2026 La Organización Médica insta a implementar un sistema de planificación que adapte la oferta de plazas MIR a las proyecciones de jubilación

De las 9.007 plazas para Médicos Internos Residentes (MIR) que centraron la convocatoria de este año, 229 correspondieron a Extremadura. Su aportación, como la del resto de comunidades autónomas, crecerá en la convocatoria del próximo año. La región suma seis plazas más en una convocatoria MIR que batirá récord con 9.276 plazas a nivel nacional, de las cuales 86 son para la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

En esta nueva especialidad Extremadura formará a sus dos primeros residentes, uno en Badajoz y otro en Cáceres, según ha adelantado la consejera de Salud, Sara García Espada. No obstante, la totalidad de plazas de Formación Sanitaria Especializada van más allá de los MIR y alcanzarán las 320 (ocho más en 2025) en la convocatoria del próximo año.

Las plazas para médicos especialistas siguen creciendo, como lo hacen los titulados que salen de las facultades. La Organización Médica Colegial detalla en su estudio sobre demografía médica que con 53 facultades, de las cuales 38 son públicas y 15 privadas, España en el país con más facultades de Medicina por habitante del mundo, superando incluso a Corea del Sur, y alerta de nuevo de que este crecimiento no va acompañado de una planificación adecuada.

La OMC defiende la necesidad no de aumentar titulados y plazas MIR en el país, sino la de implementar un sistema de planificación que adapte la oferta de plazas MIR a las proyecciones de jubilación por especialidad y territorio y las necesidades asistenciales emergentes (aumento de la esperanza de vida, cronicidad y dependencia). También aboga por un especial tratamiento de los centros aislados en la España vaciada, marcada por una dispersión geográfica y una población envejecida, y potenciar el uso de las nuevas tecnologías y la IA en áreas con déficit de recursos humanos.

