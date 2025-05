Extremadura amplía su red de aseos públicos para ostomizados y ya hay 33

La comunidad autónoma avanza en su objetivo de crear una red pública de aseos para personas ostomizadas (hay unas 1.600 en la región) ... y ya dispone de 33 repartidos por hospitales, centros de salud y de mayores, 31 de ellos habilitados por el Servicio Extremeño de Salud a lo largo del último año y medio, aproximadamente. Además, hay otros 12 en construcción, según detallan Apamex (Asociación para la atención y la integración social de las personas con discapacidad física de Extremadura) y el SES. Este último ha invertido en este capítulo 310.000 euros (unos 10.000 euros por aseo).

Hay siete de estos baños en Mérida, cuatro en Cáceres y tres en Badajoz y Plasencia. Los de la capital autonómica están en la sede de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, el centro de salud Obispo Paulo y los centros de mayores del Calvario, Trajano (hay dos) y Reyes Huertas (dos). Badajoz los tiene en el centro de mayores Campomayor (dos) y en el hospital Universitario. En Cáceres los hay en los hospitales Universitario y San Pedro de Alcántara, el centro de salud zona centro y el PAC Nuestra Señora de la Montaña. Y en Plasencia están en el hospital Virgen del Puerto y los centros de mayores de Puerta Berrozana y La Vera.

Hay que recordar que las personas con ostomía pueden entrar a los centros de mayores independientemente de su edad.

La ostomía es la exteriorización del intestino a través de la pared abdominal para dar salida a la materia fecal, puede ser temporal o definitiva y realizarse en el íleon (ileostomía), colon (colostomía) o en el flujo de orina, evitando la vejiga (urostomía). Para cambiar de bolsa de forma cómoda y segura se precisan baños con un inodoro y una mesa y espejo a una concreta altura, percha, grifo monomando, jabón y bolsa especial de residuos, a ser posible, entre otros recursos.

«Ojalá instalen más y lleguen a ser obligatorios» Laura Pérez Ayudo 30 años, ostomizada

«Hay personas cuyo día a día depende de tener cerca uno de estos baños», sitúa Jesús Gumiel, presidente de Apamex y de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) Badajoz. «Al manipular la bolsa para cambiarla –explica–, se arriesgan a coger una infección que puede derivar en un problema grave de salud, de ahí que sea para ellos capital hacer este cambio en un espacio totalmente aséptico».

«Como consecuencia –explica el SES– de que el estoma está a la altura de la cintura y el inodoro en los aseos convencionales está más abajo, somos plenamente conscientes de la complejidad que supone cambiarse o vaciar la bolsa». «Este proceso –amplía–, requiere un espacio higiénico, adaptado y con intimidad, que garantice la realización adecuada del procedimiento y evite posiciones inadecuadas, como puede ser el agacharse o ponerse de rodillas, que no es lo más adecuado y en la mayoría de las ocasiones, no es posible por problemas de movilidad». «Un porcentaje significativo de las personas ostomizadas –constata el SES– deciden limitar al máximo su vida social por miedo a no encontrar aseos públicos higiénicos y seguros, adaptados a sus circunstancias personales. Las personas ostomizadas pueden ver limitada su calidad de vida desde el punto de vista emocional, físico, laboral y social».

Hasta el año 2021 no había ninguno

«Somos la única región –asegura el presidente de Apamex– que está incorporando estos aseos en todos los nuevos hospitales y centros de salud, así como en aquellos que se someten a reformas o rehabilitaciones, a iniciativa de Sara García, consejera de Salud y Servicios Sociales, y de Jorge Rebollo, director general de Accesibilidad y Centros, en un compromiso firme con las personas más vulnerables en un ámbito decisivo como es el sanitario».

Ampliar Instrucciones de uso, en uno de los baños para personas con ostomía. Hoy

El primer aseo público para ostomizados de Extremadura se inauguró en el año 202 en el centro de salud zona centro de Cáceres. «Se logró gracias a la implicación y sensibilidad de Juan Carlos Escudero, que era el director del área de salud», apunta Gumiel, que recuerda que «en la legislatura anterior solo se logró ese y un segundo también en Cáceres, en el PAC (Punto de Atención Continuada) de Nuestra Señora de la Montaña. Los restantes hasta los 33 actuales se han construido desde finales del año 2023 hasta hoy. Y los 12 en construcción estarán con toda seguridad a lo largo de este año 2025».

«Nos dan la vida. Llevamos 25 años luchando por ellos. Tener uno cerca puede determinar que salgas de casa o no» María Luis Rodríguez Presidenta de ACCU Extremadura

«Estos baños nos han dado la vida, llevábamos 25 años luchando por ellos», contextualiza María Luisa Rodríguez, presidenta de la Asociación de Chron y colitis ulcerosa (ACCU Extremadura). «Que haya baños específicos para personas ostomizadas es una gran victoria, nos ha venido como caído del cielo que la Junta haya tenido la sensibilidad de apostar por ellos».

«Tener o no uno cerca –explica Rodríguez– puede determinar que salgas de casa o no. Hay que tener en cuenta además que cada vez hay más gente joven a la que se les practican ostomías, y que vivir con una bolsa puede condicionar mucho tu vida social y tus estudios, por eso es importantísimo tener estos baños». «Son solo 33 en una región muy grande, pero es que hasta no hace mucho eran cero», recuerda la presidenta de ACCU, que cree que «lo siguiente debería ser tenerlos en lugares de ocio como teatros o museos».

Cada uno de estos le ha costado al SES unos diez mil euros, según detalla la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. «La mayor parte, en concreto 7.800 euros –especifica–, corresponde a alicatados, tuberías, iluminación, electricidad, etcétera, mientras que los 2.200 restantes se dedican al equipamiento necesario, principalmente el mueble para ostomía».

«Somos la comunidad autónoma con más aseos de este tipo» Jesús Gumiel Presidente de Apamex

En este proyecto para ampliar la red pública autonómica de estos baños ha sido clave la aportación de OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), según destaca el presidente de Apamex, que ensalza la labor de su directora, Ascensión Muñoz. «La propuesta técnica elaborada por Extremadura para estos aseos –afirma Gumiel– ha servido como modelo para la modificación del Código Técnico de la Edificación que está en trámite y que incluirá un apartado sobre los aseos para ostomizados. Esto es para nosotros un hito».

El presidente de Apamex adelanta, además, que la Junta de Extremadura prepara una línea de subvenciones para ayudar a que esta red pública se extienda también al sector privado.

30 años viviendo con la bolsa

Laura Pérez Ayuso lleva casi toda su vida con una bolsa adherida a su cuerpo. «Tengo treinta años y prácticamente llevo toda la vida así, me practicaron una colostomía siendo muy pequeña, me la retiraron hace unos diez años pero no funcionó y hubo que volver a ponérmela», cuenta por teléfono la joven, que vive en Puebla de la Calzada y que tiene claro que es «una gran noticia» que en la comunidad autónoma haya ya 33 aseos para personas ostomizadas.

«La diferencia entre un baño específico para nosotros y uno convencional es muy grande –explica Pérez Ayuso–. La colostomía está a la altura del abdomen, y en los baños convencionales, el espejo cuando lo tienen está a otra altura, de modo que no puedas verte la bolsa. En los adaptados para nosotros, el espejo está más abajo. Y el lavamanos no es tal, sino un inodoro con un grifo monomando. Además, tienen jabón, papel higiénico y una papelera con una bolsa específica para dejar la bolsa que te quitas». Además, ella pone en valor «la figura de la enfermera ostomaterapeuta, que ha ayudado mucho a que tengamos estos aseos». «Ojalá –desea Pérez– instalen más y lleguen a ser obligatorios».

La Consejería de Salud y Servicios Sociales asegura que entre sus «objetivos prioritarios» figuran «la accesibilidad y la creación de espacios y ambientes saludables, dentro de las líneas estratégicas de humanización de la atención».