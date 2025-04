Extremadura continúa en alerta amarilla por nieblas en las provincias de Badajoz y Cáceres

R. H Lunes, 25 de diciembre 2023, 11:31 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

El día de Navidad amanece en Extremadura con niebla. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por niebla hasta las 10.00 horas del 26 de diciembre a varias zonas de las provincias de Cáceres y Badajoz.

La alerta amarilla por nieblas en la zona de las Vegas del Guadiana y La Siberia extremeña y Sur, en la provincia de Badajoz; y Tajo-Alagón y Meseta Cacereña en la de Cáceres.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, la visibilidad estará limitada a unos 200 metros debido a este fenómeno meteorológico adverso.

El Centro 112 Extremadura recomienda a los ayuntamientos de las zonas afectadas que mantengan en alerta a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a la Policía Local.

A la ciudadanía en general se le recomienda precaución en la carretera, dado que «conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas ya que el campo de visión es mucho menor», por lo que hay que adaptarse a la visibilidad reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de seguridad y siguiendo las marcas longitudinales de la carretera si no existe otra referencia, según las recomendaciones que para estos casos da la Junta de Extremadura.

También se recuerda que las luces antiniebla traseras son obligatorias cuando hay niebla densa, pero se deben usar solo cuando realmente se necesitan para evitar deslumbramientos. Hay que evitar el uso de las luces de largo alcance porque rebotan en la niebla, y prestar mayor atención a vehículos de dos ruedas y peatones.

Además, es recomendable llevar siempre un teléfono para que, en caso necesario, se pueda contactar con el Servicio de Emergencias 112.

DGT advierte: Cómo conducir con niebla

Si nos encontramos con un banco de niebla «hay varias reglas que no debemos olvidar», así lo señala la DGT, como nunca pararse en un arcén, encender las luces antiniebla, reducir mucho la velocidad y circular siguiendo las marcas longitudinales de la calzada.La mayoría de accidentes de tráfico con fallecidos a causa de la niebla se producen por un fallo humano, señalan desde Tráfico, «casi siempre tiene que ver con un frenazo imprevisto e inne­cesario, con parar en el arcén sin la conveniente señalización o con no respetar una mayor distancia de seguridad».

La visibilidad se reduce considerablemente, por eso es importante seguir unas normas que te ayudarán a conducir de forma más segura. La DGT señala:

- Uso de luces largas. No mere­ce la pena ni intentarlo. Con niebla, el afán por ver mejor pue­de que nos lleve a poner las luces largas, pero será contraproducen­te, ya que la luz larga rebota en el banco de niebla y nos deslumbra­rá sin conseguir el objetivo.

- Carretera húmeda. Cuidado por­que normalmente niebla es igual a piso húmedo, por lo que la frenada se alarga y el coche puede que no responda igual en las cur­vas. Esta humedad puede que nos obligue también a llevar lleno el depósito de agua de los limpiapa­rabrisas y a llevar las escobillas en perfecto estado de revista, puesto que los utilizaremos a menudo.

- Marcas longitudinales. Un buen truco para seguir la ruta a pesar de la niebla es fijarnos en las mar­cas longitudinales del suelo y no separarnos de ellas. Y que ello nos ayude a llevar el coche bien centrado en nuestro carril derecho.

- No deternerse en el arcén. Pararse en el arcén en días de niebla cerrada puede que sea una de las peores ideas por el peligro que entraña. De hecho, detenerse en el arcén no es recomendable ni siquie­ra un día de sol. La reco­mendación es que incluso si un pinchazo es la causa de nuestro intento de parada, y si hay niebla cerrada, debería seguir rodan­do despacio hasta una salida o un área de servicio. Si el coche se detiene por una avería y no hay más remedio que parar, que los ocupantes salgan del coche y se sitúen al otro lado del guarda­rraíl y señalice la detención debi­damente y a una distancia mayor de lo normal.

Piloto trasero de niebla. Se activa cuando de verdad la niebla es espesa y no deja ver nada de lo que pasa alrededor. Dicho piloto no se pone con lluvia y hay que desconectarlo en cuanto se supera la zona afectada ya que de lo contrario molestará muchísimo a otros usuarios de la vía.

- Velocidad. Lógicamente la velocidad en un episodio de niebla no será la misma que si circu­lamos por una carretera con buena visibilidad y asfalto seco. Lo más recomendable es adaptar esa velo­cidad a cada circunstancia y en este caso una niebla cerrada nos obligará a reducir y mucho la velocidad de nuestro vehículo. La mejor manera de conocer si llevamos la velocidad adecuada es la de sentirnos seguros al volante y con capacidad de reac­ción ante un imprevisto. Esa será la velocidad más adecuada.