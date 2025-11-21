Extremadura afronta las navidades con falta de repartidores de paquetes

Cada vez hay más personas que piden paquetes por Internet, pero faltan profesionales para repartirlos. Cuenta Marisa Torres, de la empresa de mensajería Nacex, con ... sede en Badajoz, que tienen nueve repartidores en plantilla y de cara a las navidades suelen contratar uno más, pero últimamente incluso el personal de oficina refuerza esta tarea consiguiendo así uno o dos repartidores extras cuando se acercan las navidades. «El problema es que antes subía el número de envíos a partir del puente de diciembre, pero ahora empiezan en noviembre y de unos 600 paquetes al día pasamos a unos 800», ilustra esta administrativa de una empresa de transportes.

El hábito de comprar 'on line' sigue creciendo, y en los próximos días con el 'Black Friday', el 'pre-Black Friday' o el 'ciber Monday', campañas todas para animar las ventas, más de una empresa de reparto va a afrontarlas al límite. Así lo creen desde Asemtraex, (Asociación Empresarios del Transporte de Extremadura), que tiene como socias a compañías como Seur, DHL o GLS, entre otras. Su gerente, Alonso Sánchez, habla de que la crisis de falta de transportistas -desde conductores de camiones a conductores de autobuses que hacen rutas de largo y mediano recorrido- se extiende también a lo que se denomina 'reparto de última milla'. Este concepto tiene que ver con el último tramo de la paquetería, la que se lleva, normalmente en coche o furgoneta, hasta la casa del comprador o bien al punto de recogida, opción esta última cada vez más común debido, entre otros factores, a esta falta de repartidores. Escasean no solo Extremadura sino en toda España, afirman desde Asemtraex. «Empresas que podrían crecer no crecen por falta de personal», concluye Sánchez.

Mario Aza, de la Asociación Gremial de Transportistas de Extremadura (AGT), que representa a 700 autónomos y sociedades dedicadas al transporte, confirma esta falta de profesionales no solo de reparto en el tramo final sino en toda la cadena. «No es un tema puntual que sea agudice en navidades sino algo endémico en el sector», afirma Aza, secretario general de AGT.

Según un informe de la empresa Adecco, de cara a las próximas navidades van a hacer falta 2.400 repartidores en todo el país, ya que durante las próximas semanas el número de ofertas para el comercio electrónico puede crecer entre un 25-40% con respecto al trimestre anterior. Y es que, durante esta época, el comercio electrónico vive un auge especial. Lo demuestra que en el cuarto trimestre del año pasado, el 'e-commerce' aumentó su facturación un 13,4% interanual, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y esto se traduce en más contrataciones de repartidores, por lo que durante las próximas semanas el número de ofertas para el sector puede crecer entre un 25-40% con respecto al trimestre anterior, estima Adecco. «Jornadas completas, parciales, en diferentes turnos, para fin de semana… la tipología de vacantes es muy variada a nivel de horarios y condiciones, para que cada candidato pueda buscar aquel empleo que mejor se adapte a sus necesidades», explican desde Adecco, que recuerdan que para acceder a las vacantes se requiere contar con una experiencia de conducción mínima de dos años y permiso de conducir B en vigor, y para otras posiciones se necesita carnet vigente de moto. «Eso sí, no se requiere disponer de furgoneta de reparto», concluye en lo que suena a una especie de llamada a la desesperada para poder atender el volumen de trabajo que se avecina en estas fechas.

Para Aza, de la AGT Extremadura, «no es que no haya gente interesada, es que las empresas que quieren a estos profesionales de reparto, no los quieren contratar, prefieren autónomos. Pero faltan autónomos que se dediquen a esto porque está mal pagado. Normalmente cobran una parte fija y otra variable según hagan más o menos repartos, y a muchos autónomos no le salen las cuentas«.

Sobre lo que cobra un repartidor hay visiones diferentes de computar el sueldo de estos profesionales: desde que se llega a la nave y empieza a cargar paquetes o desde que se sale de ella con la furgoneta cargada; asumiendo las multas o no; contabilizando por paquete o por entregas en cada calle. La principal diferencia es ser de plantilla con vehículo ajeno, o de autónomo con vehículo propio. Igualmente, se puede cobrar por bloques de horas o por jornada, lo que termina saliendo a entre 9 y 14 euros la hora que pueden llegar a ser entre 1.200 euros y 1.800 euros brutos al mes, si bien como autónomo deduciendo gastos como la cuota trimestral y el mantenimiento del vehículo el ingreso neto termina siendo mucho menor.

Pereza y falta de compromiso

Para Antonio López, delegado de la empresa DHL en la provincia de Cáceres, esta carencia de mano de obra la sufre el sector hace tiempo. Él es muy crítico con las nuevas generaciones que acceden a estos empleos y afirma que la falta de repartidores no tiene que ver con los sueldos porque están regulados por convenio. Tiene que ver -dice- con una actitud de pereza ante el trabajo y falta de compromiso. «Tengo gente que me dura una semana, algunos incluso un día, gente en cuyas manos pones un vehículo y lo destrozan, o que les impartes una formación porque en este trabajo se usa una tecnología (las PDA, conocidas como 'rabbit' en el sector) y en cuanto les has enseñado cogen y se van porque no tienen cultura del esfuerzo y prefieren pasar las tardes en el gimnasio», apunta López.

En su empresa, que opera principalmente en Cáceres y Navalmoral de la Mata, tienen 35 conductores-repartidores. La tendencia, dice, es contar con autónomos con su propia furgoneta porque así se cumplen mejor los objetivos. Y en cuanto al perfil, señala que prefiere a los que llevan mucho tiempo en la empresa o tienen más de cincuenta años que a los jóvenes de entre veinte y treinta años, «que no tienen tanto compromiso ni responsabilidad porque en su mentalidad está primero disfrutar y luego trabajar», se queja. En su opinión las políticas de empleo, en este caso las que coordina el Sexpe, deberían estar mejor enfocadas, «porque lo que han conseguido es que haya jóvenes encadenando un cursillo detrás de otro (por los que cobran) pero que no trabajan cuando hacen falta cada vez más profesionales, en el sector del transporte y en muchos más», señala.

Sin embargo, no todos los empresarios del sector defienden esta teoría. Israel Núñez, delegado en Badajoz de Ecoscooting, afirma que repartidores no faltan, pero a los buenos hay que pagarles bien. Y hace sus cuentas. «Un repartidor bueno se suele hacer autónomo y reparte 200 paquetes al día, que son 200 notas, a un euro cada una, 200 euros que terminan siendo 4.000 euros al mes que al final son 3.000 euros limpios. Yo pago por paquete, no por salario, y así gano menos, pero me garantizan la entrega», explica.

En su caso, según Núñez, noviembre y diciembre son los dos meses con mayor volumen de reparto, periodo en el que sube el 40% la cifra de entregas. Por eso él ya ha aumentado en dos personas su plantilla con dos personas más. E insiste: «como con todo, los buenos profesionales hay que pagarlos. También se dice que faltan camareros, pero camareros buenos hay, en la hostelería so saben, pero hay que pagarlos, y en el reparto lo mismo», razona este empresario pacense.