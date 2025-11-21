HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un repartidor esta semana en Badajoz. Ángel Márquez

Extremadura afronta las navidades con falta de repartidores de paquetes

En noviembre y diciembre el volumen de envíos sube hasta un 40%, pero a las empresas les cuesta encontrar personal extra

J. López-Lago

J. López-Lago

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:30

Cada vez hay más personas que piden paquetes por Internet, pero faltan profesionales para repartirlos. Cuenta Marisa Torres, de la empresa de mensajería Nacex, con ... sede en Badajoz, que tienen nueve repartidores en plantilla y de cara a las navidades suelen contratar uno más, pero últimamente incluso el personal de oficina refuerza esta tarea consiguiendo así uno o dos repartidores extras cuando se acercan las navidades. «El problema es que antes subía el número de envíos a partir del puente de diciembre, pero ahora empiezan en noviembre y de unos 600 paquetes al día pasamos a unos 800», ilustra esta administrativa de una empresa de transportes.

