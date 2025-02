Extremadura acude dividida a las cruciales primarias de Cs de hoy

Rocío Romero Badajoz Jueves, 12 de enero 2023, 07:18 Comenta Compartir

A las seis de la tarde cerrarán hoy las urnas para elegir al nuevo líder de Ciudadanos. El partido se ha abierto en canal para lograr una refundación que les salve a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas, y su dirigentes extremeños se muestran divididos ante el nuevo camino que debe tomar la formación naranja.

Se disputan el liderazgo tres candidatos. El eurodiputado Adrián Vázquez encabeza lista respaldada por Inés Arrimadas y Begoña Villacís, y tiene a Fernando Baselga como integrante extremeño en la lista.

El diputado nacional Edmundo Bal cuenta con la extremeña María José Calderón, que fue diputada en el Congreso, en el número cinco de su lista.

La candidatura bautizada como ‘La Base del Cambio’ es la menos conocida, pero goza del apoyo de Máximo Villar, concejal de Navalmoral

Durante las navidades se han sucedido las llamadas y la búsqueda de votos. Algunos militantes han coincidido en los actos de las candidaturas mayoritarias buscando el mensaje que más les convenza.

Otros tienen su apuesta decidida. Como María José Calderón, seguidora de Bal. «Hay cargos institucionales y afiliados que me han escrito para darme el apoyo porque necesitamos un golpe en la mesa, un cambio de rumbo», asegura. Entre ellos está la diputada autonómica Encarna Martín o Macarena Domínguez, una de los tres concejales de Almendralejo que gobierna en coalición con el PSOE.

«Voy con la lista de Edmundo Bal porque creo que es quien representa el espíritu inicial de Cs, por el que entré en el partido», afirma Macarena Domínguez. «Una de las indicaciones que se nos dio en 2019 fue que debíamos tener como socio preferente al PP. Edmundo dice que si resulta elegido, esto no pasará», apunta la edil de Almendralejo, donde no siguieron las directrices marcadas.

Una de las quejas más extendidas entre los detractores de Arrimadas es que el partido ha abandonado a sus agrupaciones, concejales y alcaldes en estos años. Así lo indica Domínguez: «El organigrama en Extremadura está, pero el problema es que han abandonado a los territorios».

«Madrid no hace caso»

Lo apunta también Máximo Villar, portavoz de la formación en Navalmoral de la Mata y concejal en el Ayuntamiento en coalición con el PSOE. «Madrid no hace caso de Cs Extremadura y llega un momento en que estamos gobernando, necesitamos el apoyo, y se nos escucha poco».

Por eso, Villar da su apoyo a la lista formada por personas menos conocidas a nivel nacional y denominada ‘La Base del Cambio’. «Esta lista nace del enfado de los afiliados, del descontento por estar abandonados en muchos ayuntamientos. Las otras dos están formadas por gente asalariada y con cargo orgánico del partido, esta no», subraya. Su opción está liderada por Marcos Morales y Laura Alves. Aunque tienen poca relevancia pública, lograron los avales para presentarse y Villar no da la batalla por pérdida. Dice contar con otros apoyos en Extremadura, como Fernando Caro o la concejala de Peraleda de San Román, María Celestina Bayán.

Toñi Jiménez, coordinadora de Cs en Mérida, votó a primera hora de ayer al eurodiputado Adrián Vázquez. «Aparte de que le conozco antes de que surgiera la refundación, creo que esta candidatura es la única que mantiene la esencia de Cs; de lo que fue el partido en sus inicios y el que todos queremos recuperar».

Su impresión es que las votaciones estarán muy ajustadas entre esta lista apoyada por Inés Arrimadas y la que está liderada por Edmundo Bal. «Lo ideal es ir a una integración porque no estamos en Ciudadanos para que se nos vaya nadie», opina.

«Gragera nos ha hecho daño»

Toñi Jiménez y Macarena Domínguez coinciden en una cosa, la decepción que les ha causado que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, abandonara el partido hace un mes para sumarse al PP. «Nos ha roto. No significa que nos haya hundido, pero nos ha hecho daño», dice la primera. «Le respeto, pero no era el momento», señala Jiménez.

Para Raquel Preciados, concejala y portavoz del partido en Cáceres, el proceso de primarias y la refundación de este fin de semana son necesarios. Pero cree que se hace tarde. «Si se hubieran manejado otros tiempos nos hubiera permitido organizarnos con más artillería para mayo».

«Este proceso es necesario, pero se debía haber hecho antes; tenemos elecciones a la vuelta de la esquina» raquel preciados, coordinadora de cs en cáceres

Preciados no desvela su apoyo. Tampoco se pronuncian públicamente los tres concejales de Badajoz que se mantienen en Ciudadanos tras la salida de Ignacio Gragera. No forman parte de ninguna lista.

El mismo silencio mantiene el coordinador regional de Cs en Extremadura. David Salazar, sobre quien se suceden las voces que lo sitúan en el PP (María Guardiola, presidenta del PP extremeño, volvió a negar ayer contactos con él), siguiendo el mismo camino que Gragera, dice que prefiere mantenerse al margen del proceso que marcará el futuro del partido. Argumenta que su apuesta podría condicionar a otros afiliados.

Si algunos no quieren desvelar sus apoyos, otros militantes se sienten huérfanos. Es el caso de la diputada regional Marta Pérez Guillén, quien asegura: «No voy a votar a nadie. No me representa ninguna candidatura. Considero que presentar a Adrián Vázquez es más de lo mismo, que los que acompañan a Bal son más de lo mismo. El partido no ha sabido entender el momento por el que estamos pasando ni darle una solución», concluye.

«No voy a votar a nadie, no me representa ninguna candidatura» marta pérez guillén, diputada

José Manuel Rama Moya ha sido alcalde de Villafranca de los Barros hasta hace unos meses, cuando vivió una crisis después de que el PP le invitara a liderar la candidatura en las próximas elecciones. Él sigue en Ciudadanos, aunque se confiesa «disgustado con lo que se ha convertido el partido y la mala imagen que se está dando al electorado». Tiene hasta las seis del jueves para presionar la tecla de su ordenador con el nombre que le convenza a última hora.

Semana crucial en Ciudadanos Primarias. Todos los militantes están llamados a elegir a su líder en un proceso telemático iniciado el miércoles y que termina este jueves a las 18 horas. Se espera que los resultados se conozcan por la noche.

Tres candidaturas. Adrián Vázquéz, respaldado por Inés Arrimadas y que cuenta con Fernando Baselga en la región; Edmundo Bal dispone de María José Calderón en Extremadura y 'la Base del cambio' está respaldada por Máximo Villar, portavoz del partido en Navalmoral de la Mata.

Asamblea. Este fin de semana tiene lugar la asamblea para refundar el partido en la que ya operará la candidatura ganadora. A este congreso celebrado en Madrid solo acuden 12 extremeños de 400 compromisarios de todo el país.