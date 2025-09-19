Extremadura acogerá al primer menor no acompañado derivado a la Península por la vía exprés

Extremadura acogerá al primer menor no acompañado derivado desde Canarias a la Península por la vía exprés. Se trata de un joven de 17 años ... que llegó a España el pasado miércoles, día 10, y que llegará a la comunidad extremeña tras la activación de la contingencia migratoria extraordinaria, un mecanismo de reubicación que se estrena precisamente con este menor.

La decisión se ha tomado por parte del Gobierno de España, encargado de asignar las plazas a los menores a través de las delegaciones y subdelegaciones en Canarias, Ceuta y Melilla, según recoge ABC.

El joven viajaba junto a otras cuatro personas en un atunero con bandera de Marruecos y que se presupone que fue robado. En plena madrugada se produjo un incendio en el barco, que se encontraba en el norte de la isla de Lanzarote, lo que obligó a actuar a los servicios de emergencia. Los cinco tripulantes fueron rescatados y atendidos.

Era el único menor que viajaba a bordo y desde entonces, se encuentra bajo la tutela del Gobierno de Canarias, que se debe encargar de su traslado a la Península.

El joven viajará desde Canarias a Lanzarote en los próximos días, siendo la fecha límite para su traslado a Extremadura el próximo jueves, 25 de septiembre. Hay que recordar que la contingencia migratoria establece que los menores no acompañados que lleguen tendrán que ser derivados a la Península en un plazo máximo de 15 días.

El decreto

El decreto establece las actuaciones que deberán realizar las comunidades y ciudades autónomas de origen y destino para llevar a cabo las reubicaciones de niños y niñas no acompañadas en los plazos establecidos, así como los procedimientos a cargo del Estado central y sus administraciones.

Tras su aprobación, aquellas comunidades y ciudades autónomas que multiplican por tres su capacidad ordinaria son declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activa el protocolo de traslados.

La capacidad ordinaria de los sistemas de acogida ha quedado cifrada en una ratio de 32,6 plazas para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país.

A finales de agosto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaró la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias, Ceuta y Melilla.