Personal de emergencia atiende a migrantes llegados a Canarias, en una imagen e archivo.

Extremadura acogerá al primer menor no acompañado derivado a la Península por la vía exprés

El mecanismo de reubicación se estrena con este joven, de 17 años y que llegó a Canarias el pasado día 10

R. H.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:19

Extremadura acogerá al primer menor no acompañado derivado desde Canarias a la Península por la vía exprés. Se trata de un joven de 17 años ... que llegó a España el pasado miércoles, día 10, y que llegará a la comunidad extremeña tras la activación de la contingencia migratoria extraordinaria, un mecanismo de reubicación que se estrena precisamente con este menor.

