Guerra en Ucrania: Extremadura acogerá a una decena de ucranianos con trastornos de salud mental

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha avanzado que Extremadura ha aceptado la venida de un contingente de una decena de personas procedentes de Ucrania con trastornos de salud mental, con una edad comprendida entre los 55 y los 59 años y «probablemente» con «muy pocas posibilidades de vuelta a su país».

Al respecto, ha explicado que los ubicarán en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que pasarán un proceso de revisión de sus problemas de salud mental, serán diagnosticados, serán tratados y posteriormente les darán una posibilidad de inserción en los CRR de salud mental de la región, al entender que vienen de un orfanato, una figura que en Ucrania es distinta a la española.

Asimismo, ha concretado que vienen alrededor de 10 personas con sus cuidadores pero que tienen una edad comprendida entre los 55 y los 59 años con trastornos de salud mental «grave» y que «probablemente» tengan «muy pocas posibilidades» de vuelta a su país, así como que desde la Junta informarán al consultado y lo están haciendo a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

«Pero con pocas posibilidades de retorno al país aunque pase el conflicto, con lo cual tenemos que considerarlos a todos los efectos como ciudadanos de España y como ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura», ha incidido, para matizar que «ahora mismo» lo que está llegando son peticiones del Gobierno ucraniano de acogida de gente que está en orfanatos, un concepto distinto al de orfanato o centro de menores en España, dado que en los mismos hay personas que pueden llegar a tener 59 o 60 años, con alguna discapacidad o con un trastorno de salud mental.

De esta manera se ha pronunciado Vergeles al ser preguntado por la acogida de refugiados del listado oficial que tenía la Junta de Extremadura y por las familias que están llegando a la región, ante lo cual ha hecho hincapié en que «están todos con el acto de filiación, prácticamente todos» de los que han «detectado», tanto hayan venido por cauces oficiales como no, y en que están «todos» con dicho acto de filiación hecho, «por lo tanto con el derecho a la protección temporal», lo cual le «satisface», como ha reconocido.

Actualmente, ha continuado, en lo que se está trabajando es en seguir con la primera acogida por parte de Accem en Cáceres, en los módulos tanto de hostales como el centro Valhondo que se ha abierto recientemente, y por parte de Cruz Roja Extremadura tienen el centro de tránsito de Badajoz y el centro de primera acogida también en Olivenza, unos dispositivos que «están siendo usados».

En cualquier caso, el titular de Sanidad y Servicios Sociales ha explicado que «ahora el éxodo ha caído mucho» en relación al éxodo a otros países de la Unión Europea que no sean los del entorno, o que están «recolocándose» las personas dentro del país.

Así, «cuando Rusia anuncia que va a atacar la zona del Donbás lo que hacen las personas que viven en Ucrania, para no salir del país, es recolocarse dentro del país», de forma que esa es una de las causas por las que llegan menos refugiados a las fronteras, mientras que en segundo lugar se ha referido a que los que llegan a fronteras se suelen quedar en países del entorno de Ucrania, «porque quieren volver a su país una vez que pase, cuando pase, si es que pasa, y cuando pase en tiempo y forma este conflicto».

Igualmente y sobre si las familias del citado listado están siendo acogidas, Vergeles ha matizado que «no» porque «no se nos ha pedido», y que si hubiese habido una petición por parte del Gobierno ucraniano y por parte del de España que hay que acoger «entonces se procedería» a ello.

No obstante, ha continuado, «de momento ha bajado el éxodo y por lo tanto no están llegando ni por vía oficial ni por vía extraoficial, directamente no están llegando», y «lo que están llegando son grupos organizados de orfanatos». «Es lo que ahora mismo nos está pidiendo el Gobierno ucraniano que acojamos», ha añadido.

Por último y en materia de Servicios Sociales, que es la otra línea de trabajo que están haciendo, se está valorando la situación en la que se encuentran esas familias que, de forma no oficial, están acogiendo a gente, en cuestiones como en qué situación se encuentran y si tienen alguna necesidad al respecto.

José María Vergeles ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de su participación en la presentación de la antología del III Certamen de Microrrelatos de Voluntariado de Cuidados Paliativos y Salud Mental, convocada por la Plataforma del Voluntariado, en el salón de actos del Hospital Materno Infantil en Badajoz.