Coronavirus en Extremadura: Extremadura se acerca al fin de la mascarilla con más covid que la media del país

El fin de las mascarillas en interiores está cerca. La última restricción que aún se mantiene frente al coronavirus tiene los días contados (el ... 20 de abril está previsto que se retiren), pese a que el virus sigue estando ahí y Extremadura tiene más covid que la media del país.

De hecho, en la región se notifican más de 250 contagios diarios, en los hospitales hay 75 ingresados por esta enfermedad (dos de ellos en UCI) y en la última semana han fallecido once personas, según el último parte del Servicio Extremeño de Salud (SES).

A eso se suma que el proceso de contabilización de infecciones se ha 'gripalizado', es decir, el SES solo hace pruebas diagnósticas a los más mayores, a sociosanitarios y a colectivos vulnerables como inmunodeprimidos.

Así que se pone de manifiesto que a los infectados que detecta el SES se unen los que pasan la enfermedad con pocos síntomas o ninguno y sin aislamiento, un hecho que se traduce en más infecciones en lugares como el centro de trabajo, la calle o los bares, entre otros espacios.

Que el virus sigue ahí es evidente. Lo dicen, por un lado, los pocos datos que se ofrecen desde el Ministerio de Sanidad y el SES, y por otro, los testimonios de los profesionales sanitarios que se topan diariamente con él.

Los datos 75 Es el número de pacientes ingresados por coronavirus en los hospitales de Extremadura. Dos de ellos están en unidades de cuidados intensivos.

11 Es el número de fallecidos por covid en la última semana, según el informe del SES.

En la nueva contabilización solo tienen en cuenta la incidencia de mayores de 60 años y a partir de ahí lo hacen por grupos de edad. En todos ellos, esta comunidad autónoma se sitúa en la parte preocupante de la tabla, según el último informe del Ministerio de Sanidad, que fue publicado este viernes.

En la incidencia acumulada a los 14 días en el grupo de 60 a 69 años, la región tiene 422 casos por cada cien mil habitantes, muy por encima de la media nacional (350).

Lo mismo sucede en el colectivo de 70 a 79, con 629 casos, y en los mayores de 80, con una incidencia de 764. En ambos, superan la tasa de contagios de la media nacional, con 438 y 528, respectivamente.

Son unos niveles que, pese a que la normalidad ha vuelto a casi todos los ámbitos de la vida, ponen de manifiesto que el virus convive entre los extremeños y está siendo complicado bajar de esas cifras, al igual que aumentar los niveles de vacunación es cada vez más difícil y Extremadura está llegando a su techo, con el 85,7% de la población de la comunidad con la pauta completa.

Otra ola de coronavirus

Quienes trabajan en los centros de salud se muestran reticentes a eliminar las mascarillas en los espacios cerrados. Consideran que el sistema sanitario no se puede permitir otra ola de coronavirus.

«Quitar las mascarillas en interiores como planteaban al principio antes de Semana Santa era una auténtica locura. Ahora que empezamos a hacer un mayor seguimiento de los pacientes crónicos, si aparece una nueva ola los volveremos a retrasar y empezará a bloquearse de nuevo el sistema sanitario», apunta Evelio Robles, médico de atención primaria que coordina, en Cáceres, el centro de salud en el que trabajaba el facultativo que falleció en Extremadura por coronavirus, Sebastián Traba.

Asegura que todos los días están viendo a pacientes con covid y habría que esperar para quitar las mascarillas en los interiores. «A partir del mes de mayo, donde ya hace muy buen tiempo y no hay tantas masificaciones en espacios cerrados, se podría empezar a plantear, pero ahora que todavía hace frío no es lo más adecuado», comenta. «Con un poco de prudencia nos aseguramos que el virus no vuelva a niveles de antes y evitamos situaciones críticas como las que hemos vivido ya», añade.

«El virus sigue latente y hay que convivir con él, pero, ¿tanto coste social supone mantener las mascarillas en interiores?», se pregunta Robles. Desde su punto de vista, «no porque los beneficios son mayores tanto por el coste económico como por el coste en vidas e ingresos».

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, ya ha dicho en varias ocasiones que es demasiado pronto para la eliminación del tapabocas y considera que no realizar cuarentenas ni hacer diagnósticos va a suponer más casos y un nuevo colapso de la atención primaria.

Desde el SES se han mostrado partidarios siempre a hacer lo que digan los técnicos y la Ponencia de Alertas, y se han negado a entrar en guerras entre comunidades autónomas por eliminar o mantener las mascarillas.

Eso sí, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, reconoció que no se debería correr en exceso por quitar las mascarillas en interiores. «Llevamos poco tiempo de la nueva métrica, creo que no deberíamos correr en exceso, pero esto es una opinión muy personal, y tampoco sé si es correr en exceso quitar las mascarillas de exterior para los que no son vulnerables», dijo Vergeles.

En cualquier caso el Consejo de Ministros aprobará el próximo 19 de abril el final de las mascarillas en interiores. Esta retirada será parcial y seguirá siendo obligatoria en las residencias de mayores, transportes públicos y centros sanitarios. En exteriores ya no es obligatoria desde hace varios meses, pero aún así muchos extremeños siguen utilizándola.

El plan de Sanidad era aún más ambicioso hace unas semanas. El departamento que dirige Carolina Darias quería adelantar la fecha a los días antes de la Semana Santa pero finalmente, y siguiendo el consejo de los técnicos, el tapabocas se quedará durante las fiestas pero desaparecerá inmediatamente después.

«Todos han acatado el informe de los técnicos, que es lo que siempre ha reclamado Extremadura; ha habido opiniones sobre si adelantar o no la fecha de su entrada en vigor, pero ningún debate que contradiga los criterios técnicos de la ponencia, así que la gobernanza de este sistema nacional ha vuelto a imperar en algo que había generado mucha controversia en la pandemia», concluyó Vergeles tras tomarse la decisión.