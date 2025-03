Extremadura abre sus tiendas este domingo 30 de abril

Irene Toribio Miércoles, 26 de abril 2023, 10:29 | Actualizado 11:19h. Comenta Compartir

¿Abren las tiendas este domingo? La respuesta es sí. El Consejo de Comercio anunciaba, el pasado noviembre, ocho días festivos en los que se abrirían los comercios este año: el 8 de enero, 6 y 30 de abril, 26 de noviembre, 10, 17, 24 y 31 de diciembre.

Así se ha decidido por la festividad del 1 de mayo, Día del Trabajador, que como cada año es un día no laborable en todo el país.

Por tanto, habrá dos domingos consecutivos en los que se abrirán los comercios. Y es que este domingo, 30 de abril, encontrarás abiertas las tiendas tanto en Cáceres como en Badajoz al igual que el próximo domingo, 7 de mayo, al ser primero de mes.

Para muchos, los domingos son el mejor día para poder hacer sus compras, y es que el trabajo no les permite poder sacar tiempo para hacer una compra grande en supermercados o ir, ya sea en familia o solos, de compras por la ciudad o a centros comerciales. Así que este domingo, además de los supermercados, grandes superficies, algunas tiendas de la calle Menacho de Badajoz, la calle Santa Eulalia de Mérida, El Faro y Cánovas de Cáceres, por ejemplo, estarán disponibles para recibir a sus clientes.

Algunos trabajadores de El Faro nos comentan que en domingos que coinciden con puentes «no hay mucha afluencia de gente porque muchos se van de viaje», por eso, «muchas tiendas establecen horarios de trabajo más corto, cierran antes». Lo que sí notan es que los domingos «acude mucha gente de pueblos cercanos a Badajoz».

Los pequeños comercios, sin embargo, aunque no pueden abrir en días festivos, tienen libertad para acogerse o no a la apertura de sus tiendas en estos días festivos fijados por el Consejo de Comercio. «A mí no me merece la pena abrir, un día así casi no vendo nada y no llego a los objetivos mínimos», nos comenta Francis Trujillo, que tiene una mercería en Valdepasillas: «Yo no me acojo a estas aperturas. Aunque tenga libertad, el gasto de luz, mi tiempo… sin llegar al mínimo, entonces prefiero cerrar». Nos explica que el cierre de los comercios los domingos ayudan a la hostelería: «Las zonas residenciales, los barrios, aprovechan el cierre de las tiendas para abrir sus bares y restaurantes. Los domingos festivos abiertos son un arma de doble filo… Hay a quien no le acaba de convencer porque esos días en los que las tiendas están abiertas afectan a la hostelería de los barrios».

Hay ciertos establecimientos, sin embargo, que sí tienen libertad para abrir los festivos, como son;

- Los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados, prensa, combustible y carburantes, flores y plantas.

- Las tiendas instaladas en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

- Las tiendas de conveniencia, siempre que cumplan los criterios recogidos en la definición que contempla la propia Ley en el artículo 5 apartado 3º.

- Los establecimientos instalados en zonas de gran afluencia turística.